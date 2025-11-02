Brain (SN90) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.81646 24H høj $ 0.918136 All Time High $ 0.952517 Laveste pris $ 0.316266 Prisændring (1H) -0.28% Prisændring (1D) +2.62% Prisændring (7D) +15.00%

Brain (SN90) realtidsprisen er $0.844908. I løbet af de sidste 24 timer har SN90 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.81646 og et højdepunkt på $ 0.918136, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SN90s højeste pris nogensinde er $ 0.952517, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.316266.

Når det gælder kortsigtet performance, SN90 har ændret sig med -0.28% i løbet af den sidste time, +2.62% i løbet af 24 timer og +15.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Brain (SN90) Markedsinformation

Markedsværdi $ 463.49K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 463.49K Cirkulationsforsyning 549.68K Samlet Udbud 549,680.0

Den nuværende markedsværdi på Brain er $ 463.49K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SN90 er 549.68K, med et samlet udbud på 549680.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 463.49K.