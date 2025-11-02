BNPL Pay (BNPL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01989204 24H lav $ 0.01989701 24H høj Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) -0.79%

BNPL Pay (BNPL) realtidsprisen er $0.019896. I løbet af de sidste 24 timer har BNPL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01989204 og et højdepunkt på $ 0.01989701, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BNPLs højeste pris nogensinde er $ 0.02142149, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01869246.

Når det gælder kortsigtet performance, BNPL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -0.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BNPL Pay (BNPL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 89.37K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.90M Cirkulationsforsyning 4.49M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BNPL Pay er $ 89.37K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BNPL er 4.49M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.90M.