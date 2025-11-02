UdvekslingDEX+
Den direkte BlockAI pris i dag er 0.094204 USD. Følg med i realtid BAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BAI

BAI Prisinfo

Hvad er BAI

BAI Whitepaper

BAI Officiel hjemmeside

BAI Tokenomics

BAI Prisprognose

BlockAI Logo

BlockAI Pris (BAI)

Ikke noteret

1 BAI til USD direkte pris:

$0.094204
$0.094204
-31.60%1D
mexc
USD
BlockAI (BAI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:04:26 (UTC+8)

BlockAI (BAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.092828
$ 0.092828
24H lav
$ 0.13856
$ 0.13856
24H høj

$ 0.092828
$ 0.092828

$ 0.13856
$ 0.13856

$ 1.5
$ 1.5

$ 0.061623
$ 0.061623

-0.00%

-31.67%

-27.08%

-27.08%

BlockAI (BAI) realtidsprisen er $0.094204. I løbet af de sidste 24 timer har BAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.092828 og et højdepunkt på $ 0.13856, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BAIs højeste pris nogensinde er $ 1.5, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.061623.

Når det gælder kortsigtet performance, BAI har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -31.67% i løbet af 24 timer og -27.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BlockAI (BAI) Markedsinformation

$ 63.11K
$ 63.11K

--
--

$ 565.22K
$ 565.22K

669.96K
669.96K

6,000,000.0
6,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BlockAI er $ 63.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BAI er 669.96K, med et samlet udbud på 6000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 565.22K.

BlockAI (BAI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af BlockAI til USD $ -0.04367066344331676.
I de sidste 30 dage var prisændringen af BlockAI til USD $ -0.0312153526.
I de sidste 60 dage var prisændringen af BlockAI til USD $ +0.0171074935.
I de sidste 90 dage var prisændringen af BlockAI til USD $ -0.00448037363433533.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.04367066344331676-31.67%
30 dage$ -0.0312153526-33.13%
60 dage$ +0.0171074935+18.16%
90 dage$ -0.00448037363433533-4.54%

Hvad er BlockAI (BAI)

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.

AI Tools and Services:

Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:

$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.

Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.

Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.

The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

BlockAI (BAI) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

BlockAI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BlockAI (BAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BlockAI (BAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BlockAI.

Tjek BlockAI prisprediktion nu!

BAI til lokale valutaer

BlockAI (BAI) Tokenomics

At forstå tokenomics for BlockAI (BAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BAI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om BlockAI (BAI)

Hvor meget er BlockAI (BAI) værd i dag?
Den direkte BAI pris i USD er 0.094204 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BAI til USD pris?
Den aktuelle pris på BAItil USD er $ 0.094204. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BlockAI?
Markedsværdien for BAI er $ 63.11K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BAI?
Den cirkulerende forsyning af BAI er 669.96K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BAI?
BAI opnåede en ATH-pris på 1.5 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BAI?
BAI så en ATL-pris på 0.061623 USD.
Hvad er handelsvolumen for BAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BAI er -- USD.
Bliver BAI højere i år?
BAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
BlockAI (BAI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,035.69

$3,873.07

$0.02893

$186.05

$1.0003

$110,035.69

$3,873.07

$186.05

$73.43

$19.826

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07619

$0.000000000000000000000018

$0.000326

$0.00005002

$0.0022

$0.0000000000004762

