BlockAI (BAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.092828 $ 0.092828 $ 0.092828 24H lav $ 0.13856 $ 0.13856 $ 0.13856 24H høj 24H lav $ 0.092828$ 0.092828 $ 0.092828 24H høj $ 0.13856$ 0.13856 $ 0.13856 All Time High $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Laveste pris $ 0.061623$ 0.061623 $ 0.061623 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -31.67% Prisændring (7D) -27.08% Prisændring (7D) -27.08%

BlockAI (BAI) realtidsprisen er $0.094204. I løbet af de sidste 24 timer har BAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.092828 og et højdepunkt på $ 0.13856, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BAIs højeste pris nogensinde er $ 1.5, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.061623.

Når det gælder kortsigtet performance, BAI har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -31.67% i løbet af 24 timer og -27.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BlockAI (BAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 63.11K$ 63.11K $ 63.11K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 565.22K$ 565.22K $ 565.22K Cirkulationsforsyning 669.96K 669.96K 669.96K Samlet Udbud 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BlockAI er $ 63.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BAI er 669.96K, med et samlet udbud på 6000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 565.22K.