BladeSwap (BLADE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00103253 $ 0.00103253 $ 0.00103253 24H lav $ 0.00108836 $ 0.00108836 $ 0.00108836 24H høj 24H lav $ 0.00103253$ 0.00103253 $ 0.00103253 24H høj $ 0.00108836$ 0.00108836 $ 0.00108836 All Time High $ 0.207049$ 0.207049 $ 0.207049 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.15% Prisændring (1D) +4.24% Prisændring (7D) -0.22% Prisændring (7D) -0.22%

BladeSwap (BLADE) realtidsprisen er $0.00108173. I løbet af de sidste 24 timer har BLADE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00103253 og et højdepunkt på $ 0.00108836, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BLADEs højeste pris nogensinde er $ 0.207049, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BLADE har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, +4.24% i løbet af 24 timer og -0.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BladeSwap (BLADE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 104.20K$ 104.20K $ 104.20K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 199.33K$ 199.33K $ 199.33K Cirkulationsforsyning 96.32M 96.32M 96.32M Samlet Udbud 184,272,323.4979089 184,272,323.4979089 184,272,323.4979089

Den nuværende markedsværdi på BladeSwap er $ 104.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BLADE er 96.32M, med et samlet udbud på 184272323.4979089. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 199.33K.