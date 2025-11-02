UdvekslingDEX+
Den direkte bitSmiley pris i dag er 0.0016035 USD. Følg med i realtid SMILE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SMILE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte bitSmiley pris i dag er 0.0016035 USD. Følg med i realtid SMILE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SMILE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SMILE

SMILE Prisinfo

Hvad er SMILE

SMILE Officiel hjemmeside

SMILE Tokenomics

SMILE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

bitSmiley Logo

bitSmiley Pris (SMILE)

Ikke noteret

1 SMILE til USD direkte pris:

$0.0016035
-0.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
bitSmiley (SMILE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:03:49 (UTC+8)

bitSmiley (SMILE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00142827
24H lav
$ 0.00172704
24H høj

$ 0.00142827
$ 0.00172704
$ 0.472158
$ 0.00142827
-0.12%

-0.66%

-38.94%

-38.94%

bitSmiley (SMILE) realtidsprisen er $0.0016035. I løbet af de sidste 24 timer har SMILE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00142827 og et højdepunkt på $ 0.00172704, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SMILEs højeste pris nogensinde er $ 0.472158, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00142827.

Når det gælder kortsigtet performance, SMILE har ændret sig med -0.12% i løbet af den sidste time, -0.66% i løbet af 24 timer og -38.94% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

bitSmiley (SMILE) Markedsinformation

$ 39.34K
--
$ 337.79K
24.46M
210,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på bitSmiley er $ 39.34K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SMILE er 24.46M, med et samlet udbud på 210000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 337.79K.

bitSmiley (SMILE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af bitSmiley til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af bitSmiley til USD $ -0.0011232782.
I de sidste 60 dage var prisændringen af bitSmiley til USD $ -0.0011191506.
I de sidste 90 dage var prisændringen af bitSmiley til USD $ -0.01543734558176935.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.66%
30 dage$ -0.0011232782-70.05%
60 dage$ -0.0011191506-69.79%
90 dage$ -0.01543734558176935-90.59%

Hvad er bitSmiley (SMILE)

bitSmiley is a protocol based on the Bitcoin blockchain under the Fintegra framework. It consists of three main components: a decentralized overcollateralized stablecoin protocol, a native trustless lending protocol, and a derivatives protocol. These components work together to provide a comprehensive financial ecosystem on the Bitcoin blockchain, enhancing its functionality and utility in the decentralized finance (DeFi) space.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

bitSmiley (SMILE) Ressource

Officiel hjemmeside

bitSmiley Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil bitSmiley (SMILE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine bitSmiley (SMILE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for bitSmiley.

Tjek bitSmiley prisprediktion nu!

SMILE til lokale valutaer

bitSmiley (SMILE) Tokenomics

At forstå tokenomics for bitSmiley (SMILE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SMILE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om bitSmiley (SMILE)

Hvor meget er bitSmiley (SMILE) værd i dag?
Den direkte SMILE pris i USD er 0.0016035 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SMILE til USD pris?
Den aktuelle pris på SMILEtil USD er $ 0.0016035. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af bitSmiley?
Markedsværdien for SMILE er $ 39.34K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SMILE?
Den cirkulerende forsyning af SMILE er 24.46M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SMILE?
SMILE opnåede en ATH-pris på 0.472158 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SMILE?
SMILE så en ATL-pris på 0.00142827 USD.
Hvad er handelsvolumen for SMILE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SMILE er -- USD.
Bliver SMILE højere i år?
SMILE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SMILE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
bitSmiley (SMILE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,035.64

$3,872.73

$0.02896

$186.13

$1.0002

$110,035.64

$3,872.73

$186.13

$73.62

$19.860

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07619

$0.000000000000000000000018

$0.000357

$0.00005064

$0.0022

$0.0000000000004762

