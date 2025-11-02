bitSmiley (SMILE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00142827 $ 0.00142827 $ 0.00142827 24H lav $ 0.00172704 $ 0.00172704 $ 0.00172704 24H høj 24H lav $ 0.00142827$ 0.00142827 $ 0.00142827 24H høj $ 0.00172704$ 0.00172704 $ 0.00172704 All Time High $ 0.472158$ 0.472158 $ 0.472158 Laveste pris $ 0.00142827$ 0.00142827 $ 0.00142827 Prisændring (1H) -0.12% Prisændring (1D) -0.66% Prisændring (7D) -38.94% Prisændring (7D) -38.94%

bitSmiley (SMILE) realtidsprisen er $0.0016035. I løbet af de sidste 24 timer har SMILE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00142827 og et højdepunkt på $ 0.00172704, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SMILEs højeste pris nogensinde er $ 0.472158, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00142827.

Når det gælder kortsigtet performance, SMILE har ændret sig med -0.12% i løbet af den sidste time, -0.66% i løbet af 24 timer og -38.94% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

bitSmiley (SMILE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 39.34K$ 39.34K $ 39.34K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 337.79K$ 337.79K $ 337.79K Cirkulationsforsyning 24.46M 24.46M 24.46M Samlet Udbud 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på bitSmiley er $ 39.34K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SMILE er 24.46M, med et samlet udbud på 210000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 337.79K.