Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived. Officiel hjemmeside: https://btconbase.org/

Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcoin on Base (BTCB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Samlet udbud $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M Cirkulerende forsyning $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Alle tiders Høj: $ 0.977888 $ 0.977888 $ 0.977888 Alle tiders Lav: $ 0.136227 $ 0.136227 $ 0.136227 Nuværende pris: $ 0.245056 $ 0.245056 $ 0.245056 Få mere at vide om Bitcoin on Base (BTCB) pris

Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcoin on Base (BTCB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTCB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTCB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTCB's tokenomics, kan du udforske BTCB tokens live-pris!

BTCB Prisprediktion Vil du vide, hvor BTCB måske er på vej hen? Vores BTCB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BTCB Tokens prisprediktion nu!

