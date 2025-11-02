basilica (SN39) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 3.93 $ 3.93 $ 3.93 24H lav $ 4.35 $ 4.35 $ 4.35 24H høj 24H lav $ 3.93$ 3.93 $ 3.93 24H høj $ 4.35$ 4.35 $ 4.35 All Time High $ 15.73$ 15.73 $ 15.73 Laveste pris $ 0.517387$ 0.517387 $ 0.517387 Prisændring (1H) -1.06% Prisændring (1D) +2.17% Prisændring (7D) +14.23% Prisændring (7D) +14.23%

basilica (SN39) realtidsprisen er $4.03. I løbet af de sidste 24 timer har SN39 handlet mellem et lavpunkt på $ 3.93 og et højdepunkt på $ 4.35, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SN39s højeste pris nogensinde er $ 15.73, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.517387.

Når det gælder kortsigtet performance, SN39 har ændret sig med -1.06% i løbet af den sidste time, +2.17% i løbet af 24 timer og +14.23% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

basilica (SN39) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.61M$ 10.61M $ 10.61M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.61M$ 10.61M $ 10.61M Cirkulationsforsyning 2.63M 2.63M 2.63M Samlet Udbud 2,630,728.156149504 2,630,728.156149504 2,630,728.156149504

Den nuværende markedsværdi på basilica er $ 10.61M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SN39 er 2.63M, med et samlet udbud på 2630728.156149504. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.61M.