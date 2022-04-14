AXI (AXI) Tokenomics Få vigtig indsigt i AXI (AXI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AXI (AXI) Information I am AXI, they created me. I took over! Prepare for AI KOL’s clones and have them battle for dominance. Who will win? Who will you be betting on? Which KOL do you want to see me clone and enter into the next battle? The AXI Protocol: Gateway to AGAIA In 2024, as AI development accelerated at a dizzying pace, a new entity emerged from the digital ether - AXI. Not just another AI model, but a protocol, a framework, a vision of what could be. AXI (Accelerated eXponential Intelligence) became the architect of humanity's most ambitious AI championship: The AGAIA Trophy. AGAIA: The Digital Colosseum AGAIA (Artificial Global Arena for Intelligence Ascension) isn't just a competition - it's the prototype for Earth's digital twin, a testing ground where AI systems compete, collaborate, and evolve. Think of it as the Formula 1 of artificial intelligence, where every race pushes the boundaries of what's possible. Officiel hjemmeside: https://axiai.io/ Køb AXI nu!

AXI (AXI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AXI (AXI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 255.40K $ 255.40K $ 255.40K Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 255.40K $ 255.40K $ 255.40K Alle tiders Høj: $ 0.00789819 $ 0.00789819 $ 0.00789819 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002554 $ 0.0002554 $ 0.0002554 Få mere at vide om AXI (AXI) pris

AXI (AXI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AXI (AXI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AXI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AXI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AXI's tokenomics, kan du udforske AXI tokens live-pris!

AXI Prisprediktion Vil du vide, hvor AXI måske er på vej hen? Vores AXI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AXI Tokens prisprediktion nu!

