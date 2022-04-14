Automata (ATA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Automata (ATA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Automata (ATA) Information Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX. Officiel hjemmeside: https://www.ata.network/ Hvidbog: https://docs.ata.network/research/lightpaper Køb ATA nu!

Automata (ATA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Automata (ATA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.00M $ 28.00M $ 28.00M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 587.79M $ 587.79M $ 587.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.63M $ 47.63M $ 47.63M Alle tiders Høj: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Alle tiders Lav: $ 0.0355274 $ 0.0355274 $ 0.0355274 Nuværende pris: $ 0.04760943 $ 0.04760943 $ 0.04760943 Få mere at vide om Automata (ATA) pris

Automata (ATA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Automata (ATA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATA's tokenomics, kan du udforske ATA tokens live-pris!

