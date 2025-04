Hvad er Aria (ARIA)

Aria is a fully autonomous AI Twitch streamer brought to life by the SynchroVerse team. She's built on a proprietary AI engine and SDK, which enables her to interact with her environment and respond to input in real-time. She can also stream herself from inside a game - something that hasn't been accomplished in web2 or web3. The SynchroVerse team plans on turning Aria into a full-fledged influencer on X, Twitch, and YouTube. The goal is to onboard millions of people into web3 by showing the possibilities of AI in crypto and gaming.

