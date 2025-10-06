UdvekslingDEX+
Den direkte AriaAI pris i dag er 0.17184 USD. Følg med i realtid ARIA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ARIA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

AriaAI-kurs(ARIA)

1 ARIA til USD direkte pris:

$0.17189
+3.00%1D
USD
AriaAI (ARIA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:53:18 (UTC+8)

AriaAI (ARIA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.16546
24H lav
$ 0.17591
24H høj

$ 0.16546
$ 0.17591
$ 0.2461952287601809
$ 0.03247204859891276
+1.60%

+3.00%

+0.42%

+0.42%

AriaAI (ARIA) realtidsprisen er $ 0.17184. I løbet af de sidste 24 timer har ARIA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.16546 og et højdepunkt på $ 0.17591, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ARIAs højeste pris nogensinde er $ 0.2461952287601809, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03247204859891276.

Når det gælder kortsigtet performance, ARIA har ændret sig med +1.60% i løbet af den sidste time, +3.00% i løbet af 24 timer og +0.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AriaAI (ARIA) Markedsinformation

No.588

$ 40.25M
$ 1.97M
$ 171.84M
234.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.42%

BSC

Den nuværende markedsværdi på AriaAI er $ 40.25M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 1.97M. Det cirkulerende forsyning af ARIA er 234.22M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 171.84M.

AriaAI (ARIA) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for AriaAI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0050065+3.00%
30 dage$ -0.02187-11.30%
60 dage$ +0.07528+77.96%
90 dage$ +0.15184+759.20%
AriaAI Prisændring i dag

I dag ARIA blev der registreret en ændring på $ +0.0050065 (+3.00%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

AriaAI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.02187 (-11.30%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

AriaAI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ARIA sås en ændring af $ +0.07528 (+77.96%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

AriaAI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.15184 (+759.20%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for AriaAI (ARIA)?

Tjek AriaAIPrishistorik-siden nu.

Hvad er AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

AriaAI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAriaAIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekARIAtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om AriaAI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din AriaAI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

AriaAI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil AriaAI (ARIA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine AriaAI (ARIA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for AriaAI.

Tjek AriaAI prisprediktion nu!

AriaAI (ARIA) Tokenomics

At forstå tokenomics for AriaAI (ARIA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ARIA Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du AriaAI (ARIA)

Leder du efter, hvordan du køber AriaAI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe AriaAI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ARIA til lokale valutaer

1 AriaAI(ARIA) til VND
4,521.9696
1 AriaAI(ARIA) til AUD
A$0.2611968
1 AriaAI(ARIA) til GBP
0.1305984
1 AriaAI(ARIA) til EUR
0.1477824
1 AriaAI(ARIA) til USD
$0.17184
1 AriaAI(ARIA) til MYR
RM0.7200096
1 AriaAI(ARIA) til TRY
7.2224352
1 AriaAI(ARIA) til JPY
¥26.29152
1 AriaAI(ARIA) til ARS
ARS$246.5422848
1 AriaAI(ARIA) til RUB
13.8142176
1 AriaAI(ARIA) til INR
15.2542368
1 AriaAI(ARIA) til IDR
Rp2,863.9988544
1 AriaAI(ARIA) til PHP
10.0852896
1 AriaAI(ARIA) til EGP
￡E.8.1160032
1 AriaAI(ARIA) til BRL
R$0.9227808
1 AriaAI(ARIA) til CAD
C$0.240576
1 AriaAI(ARIA) til BDT
21.0194688
1 AriaAI(ARIA) til NGN
248.3225472
1 AriaAI(ARIA) til COP
$660.922416
1 AriaAI(ARIA) til ZAR
R.2.9848608
1 AriaAI(ARIA) til UAH
7.208688
1 AriaAI(ARIA) til TZS
T.Sh.421.1764032
1 AriaAI(ARIA) til VES
Bs37.97664
1 AriaAI(ARIA) til CLP
$161.87328
1 AriaAI(ARIA) til PKR
Rs48.527616
1 AriaAI(ARIA) til KZT
90.7280832
1 AriaAI(ARIA) til THB
฿5.5366848
1 AriaAI(ARIA) til TWD
NT$5.2909536
1 AriaAI(ARIA) til AED
د.إ0.6306528
1 AriaAI(ARIA) til CHF
Fr0.137472
1 AriaAI(ARIA) til HKD
HK$1.3351968
1 AriaAI(ARIA) til AMD
֏65.5363392
1 AriaAI(ARIA) til MAD
.د.م1.5860832
1 AriaAI(ARIA) til MXN
$3.1893504
1 AriaAI(ARIA) til SAR
ريال0.6444
1 AriaAI(ARIA) til ETB
Br26.3997792
1 AriaAI(ARIA) til KES
KSh22.1398656
1 AriaAI(ARIA) til JOD
د.أ0.12183456
1 AriaAI(ARIA) til PLN
0.6323712
1 AriaAI(ARIA) til RON
лв0.7578144
1 AriaAI(ARIA) til SEK
kr1.6290432
1 AriaAI(ARIA) til BGN
лв0.2904096
1 AriaAI(ARIA) til HUF
Ft57.8190048
1 AriaAI(ARIA) til CZK
3.6241056
1 AriaAI(ARIA) til KWD
د.ك0.0524112
1 AriaAI(ARIA) til ILS
0.55848
1 AriaAI(ARIA) til BOB
Bs1.1874144
1 AriaAI(ARIA) til AZN
0.292128
1 AriaAI(ARIA) til TJS
SM1.5774912
1 AriaAI(ARIA) til GEL
0.4656864
1 AriaAI(ARIA) til AOA
Kz157.5068256
1 AriaAI(ARIA) til BHD
.د.ب0.06444
1 AriaAI(ARIA) til BMD
$0.17184
1 AriaAI(ARIA) til DKK
kr1.1118048
1 AriaAI(ARIA) til HNL
L4.5056448
1 AriaAI(ARIA) til MUR
7.8599616
1 AriaAI(ARIA) til NAD
$2.9711136
1 AriaAI(ARIA) til NOK
kr1.7390208
1 AriaAI(ARIA) til NZD
$0.2990016
1 AriaAI(ARIA) til PAB
B/.0.17184
1 AriaAI(ARIA) til PGK
K0.721728
1 AriaAI(ARIA) til QAR
ر.ق0.6237792
1 AriaAI(ARIA) til RSD
дин.17.4555072
1 AriaAI(ARIA) til UZS
soʻm2,045.7139584
1 AriaAI(ARIA) til ALL
L14.3469216
1 AriaAI(ARIA) til ANG
ƒ0.3075936
1 AriaAI(ARIA) til AWG
ƒ0.3075936
1 AriaAI(ARIA) til BBD
$0.34368
1 AriaAI(ARIA) til BAM
KM0.2886912
1 AriaAI(ARIA) til BIF
Fr502.28832
1 AriaAI(ARIA) til BND
$0.2216736
1 AriaAI(ARIA) til BSD
$0.17184
1 AriaAI(ARIA) til JMD
$27.502992
1 AriaAI(ARIA) til KHR
687.36
1 AriaAI(ARIA) til KMF
Fr73.20384
1 AriaAI(ARIA) til LAK
3,735.6520992
1 AriaAI(ARIA) til LKR
රු52.1671872
1 AriaAI(ARIA) til MDL
L2.9161248
1 AriaAI(ARIA) til MGA
Ar770.582112
1 AriaAI(ARIA) til MOP
P1.3764384
1 AriaAI(ARIA) til MVR
2.629152
1 AriaAI(ARIA) til MWK
MK297.300384
1 AriaAI(ARIA) til MZN
MT10.980576
1 AriaAI(ARIA) til NPR
रु24.3050496
1 AriaAI(ARIA) til PYG
1,218.68928
1 AriaAI(ARIA) til RWF
Fr249.68352
1 AriaAI(ARIA) til SBD
$1.4142432
1 AriaAI(ARIA) til SCR
2.3473344
1 AriaAI(ARIA) til SRD
$6.61584
1 AriaAI(ARIA) til SVC
$1.5036
1 AriaAI(ARIA) til SZL
L2.9711136
1 AriaAI(ARIA) til TMT
m0.60144
1 AriaAI(ARIA) til TND
د.ت0.50589696
1 AriaAI(ARIA) til TTD
$1.1633568
1 AriaAI(ARIA) til UGX
Sh596.62848
1 AriaAI(ARIA) til XAF
Fr97.0896
1 AriaAI(ARIA) til XCD
$0.463968
1 AriaAI(ARIA) til XOF
Fr97.0896
1 AriaAI(ARIA) til XPF
Fr17.52768
1 AriaAI(ARIA) til BWP
P2.3009376
1 AriaAI(ARIA) til BZD
$0.3453984
1 AriaAI(ARIA) til CVE
$16.333392
1 AriaAI(ARIA) til DJF
Fr30.41568
1 AriaAI(ARIA) til DOP
$11.0080704
1 AriaAI(ARIA) til DZD
د.ج22.3340448
1 AriaAI(ARIA) til FJD
$0.3883584
1 AriaAI(ARIA) til GNF
Fr1,481.2608
1 AriaAI(ARIA) til GTQ
Q1.3128576
1 AriaAI(ARIA) til GYD
$35.9867328
1 AriaAI(ARIA) til ISK
kr21.30816

AriaAI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af AriaAI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel AriaAI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om AriaAI

Hvor meget er AriaAI (ARIA) værd i dag?
Den direkte ARIA pris i USD er 0.17184 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ARIA til USD pris?
Den aktuelle pris på ARIAtil USD er $ 0.17184. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af AriaAI?
Markedsværdien for ARIA er $ 40.25M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ARIA?
Den cirkulerende forsyning af ARIA er 234.22M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ARIA?
ARIA opnåede en ATH-pris på 0.2461952287601809 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ARIA?
ARIA så en ATL-pris på 0.03247204859891276 USD.
Hvad er handelsvolumen for ARIA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ARIA er $ 1.97M USD.
Bliver ARIA højere i år?
ARIA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ARIA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:53:18 (UTC+8)

AriaAI (ARIA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

