Arbus (ARBUS) Tokenomics

Arbus (ARBUS) Information Arbus is an AI-driven market intelligence layer built for InfoFi and the agentic economy. It powers native products like Arbus Terminal, Arbus Agent, Data Marketplace, and the Data Collection Network, while also equipping developers of external AI/DeFAI agents, swarms, and dApps through a structured, real-time data infrastructure. By translating dynamic market signals into actionable insights, Arbus supports informed decision-making across both human and autonomous systems. Officiel hjemmeside: https://arbus.ai/

Arbus (ARBUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arbus (ARBUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.67M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 537.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.97M Alle tiders Høj: $ 0.02271455 Alle tiders Lav: $ 0.00107399 Nuværende pris: $ 0.00497213

Arbus (ARBUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arbus (ARBUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARBUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARBUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARBUS's tokenomics, kan du udforske ARBUS tokens live-pris!

ARBUS Prisprediktion Vil du vide, hvor ARBUS måske er på vej hen? Vores ARBUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

