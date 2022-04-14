Araracoin (ARARA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Araracoin (ARARA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Araracoin (ARARA) Information Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure. Officiel hjemmeside: https://www.araracoin.org Hvidbog: https://www.araracoin.org/docs/white-paper-araracoin-en-us.pdf Køb ARARA nu!

Araracoin (ARARA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Araracoin (ARARA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.97M $ 19.97M $ 19.97M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 36.25B $ 36.25B $ 36.25B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.08M $ 55.08M $ 55.08M Alle tiders Høj: $ 0.00107827 $ 0.00107827 $ 0.00107827 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0005508 $ 0.0005508 $ 0.0005508 Få mere at vide om Araracoin (ARARA) pris

Araracoin (ARARA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Araracoin (ARARA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARARA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARARA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARARA's tokenomics, kan du udforske ARARA tokens live-pris!

