Aquarius (AQUA) Information AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments. Officiel hjemmeside: https://aqua.network Køb AQUA nu!

Aquarius (AQUA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aquarius (AQUA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.85M $ 36.85M $ 36.85M Samlet udbud $ 99.97B $ 99.97B $ 99.97B Cirkulerende forsyning $ 35.88B $ 35.88B $ 35.88B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 102.67M $ 102.67M $ 102.67M Alle tiders Høj: $ 0.02350576 $ 0.02350576 $ 0.02350576 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00102701 $ 0.00102701 $ 0.00102701 Få mere at vide om Aquarius (AQUA) pris

Aquarius (AQUA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aquarius (AQUA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AQUA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AQUA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AQUA's tokenomics, kan du udforske AQUA tokens live-pris!

