ApexToken (APX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00208163$ 0.00208163 $ 0.00208163 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.12% Prisændring (1D) +0.91% Prisændring (7D) -9.78% Prisændring (7D) -9.78%

ApexToken (APX) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har APX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APXs højeste pris nogensinde er $ 0.00208163, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, APX har ændret sig med +0.12% i løbet af den sidste time, +0.91% i løbet af 24 timer og -9.78% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ApexToken (APX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 823.46K$ 823.46K $ 823.46K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 26.31M$ 26.31M $ 26.31M Cirkulationsforsyning 938.51M 938.51M 938.51M Samlet Udbud 29,988,614,179.92101 29,988,614,179.92101 29,988,614,179.92101

Den nuværende markedsværdi på ApexToken er $ 823.46K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af APX er 938.51M, med et samlet udbud på 29988614179.92101. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 26.31M.