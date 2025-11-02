AIGOV (OLIVIA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.01787206 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.25% Prisændring (1D) -5.55% Prisændring (7D) -6.67%

AIGOV (OLIVIA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har OLIVIA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OLIVIAs højeste pris nogensinde er $ 0.01787206, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, OLIVIA har ændret sig med -0.25% i løbet af den sidste time, -5.55% i løbet af 24 timer og -6.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AIGOV (OLIVIA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 46.63K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 46.63K Cirkulationsforsyning 929.11M Samlet Udbud 929,110,262.5601971

Den nuværende markedsværdi på AIGOV er $ 46.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OLIVIA er 929.11M, med et samlet udbud på 929110262.5601971. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 46.63K.