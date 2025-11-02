UdvekslingDEX+
Den direkte Agent Daredevil pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid DARE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DARE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Agent Daredevil pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid DARE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DARE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Agent Daredevil Logo

Agent Daredevil Pris (DARE)

Ikke noteret

1 DARE til USD direkte pris:

$0.00045843
$0.00045843$0.00045843
+19.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Agent Daredevil (DARE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:48:29 (UTC+8)

Agent Daredevil (DARE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.53%

+19.69%

-30.40%

-30.40%

Agent Daredevil (DARE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DARE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DAREs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DARE har ændret sig med -3.53% i løbet af den sidste time, +19.69% i løbet af 24 timer og -30.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Agent Daredevil (DARE) Markedsinformation

$ 243.00K
$ 243.00K$ 243.00K

--
----

$ 458.48K
$ 458.48K$ 458.48K

530.00M
530.00M 530.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Agent Daredevil er $ 243.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DARE er 530.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 458.48K.

Agent Daredevil (DARE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Agent Daredevil til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Agent Daredevil til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Agent Daredevil til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Agent Daredevil til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+19.69%
30 dage$ 0+137.79%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Agent Daredevil (DARE)

Agent Daredevil is a commercial decentralized application (dApp) created to hyper-gamify brands and businesses through competitive gaming and sports. The platform is powered by an Agent Stack and NPC framework that enables intelligent analysis, autonomous escrow, and authentication. By combining gamification mechanics with AI-driven automation, Agent Daredevil provides tools for enhancing user engagement, securing digital interactions, and supporting scalable use cases for both enterprises and communities in the Web3 ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Agent Daredevil (DARE) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Agent Daredevil Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Agent Daredevil (DARE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Agent Daredevil (DARE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Agent Daredevil.

Tjek Agent Daredevil prisprediktion nu!

DARE til lokale valutaer

Agent Daredevil (DARE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Agent Daredevil (DARE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DARE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Agent Daredevil (DARE)

Hvor meget er Agent Daredevil (DARE) værd i dag?
Den direkte DARE pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DARE til USD pris?
Den aktuelle pris på DAREtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Agent Daredevil?
Markedsværdien for DARE er $ 243.00K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DARE?
Den cirkulerende forsyning af DARE er 530.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DARE?
DARE opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DARE?
DARE så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for DARE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DARE er -- USD.
Bliver DARE højere i år?
DARE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DARE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:48:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

