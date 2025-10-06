UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Frankencoin pris i dag er 1.2383 USD. Følg med i realtid ZCHF til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZCHF prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Frankencoin pris i dag er 1.2383 USD. Følg med i realtid ZCHF til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZCHF prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ZCHF

ZCHF Prisinfo

Hvad er ZCHF

ZCHF Whitepaper

ZCHF Officiel hjemmeside

ZCHF Tokenomics

ZCHF Prisprognose

ZCHF Historik

ZCHF Købsguide

ZCHF-til-fiat-valutaomregner

ZCHF Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Frankencoin Logo

Frankencoin-kurs(ZCHF)

1 ZCHF til USD direkte pris:

$1.2383
$1.2383$1.2383
-1.76%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:45:51 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.128
$ 1.128$ 1.128
24H lav
$ 2.134
$ 2.134$ 2.134
24H høj

$ 1.128
$ 1.128$ 1.128

$ 2.134
$ 2.134$ 2.134

$ 1.4867555171082332
$ 1.4867555171082332$ 1.4867555171082332

$ 1.0691543241973427
$ 1.0691543241973427$ 1.0691543241973427

0.00%

-1.76%

-1.37%

-1.37%

Frankencoin (ZCHF) realtidsprisen er $ 1.2383. I løbet af de sidste 24 timer har ZCHF handlet mellem et lavpunkt på $ 1.128 og et højdepunkt på $ 2.134, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZCHFs højeste pris nogensinde er $ 1.4867555171082332, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.0691543241973427.

Når det gælder kortsigtet performance, ZCHF har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -1.76% i løbet af 24 timer og -1.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Frankencoin (ZCHF) Markedsinformation

No.4626

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.83K
$ 26.83K$ 26.83K

$ 11.85M
$ 11.85M$ 11.85M

0.00
0.00 0.00

9,569,702
9,569,702 9,569,702

ETH

Den nuværende markedsværdi på Frankencoin er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 26.83K. Det cirkulerende forsyning af ZCHF er 0.00, med et samlet udbud på 9569702. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.85M.

Frankencoin (ZCHF) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Frankencoin i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.022185-1.76%
30 dage$ -0.0135-1.08%
60 dage$ +0.6383+106.38%
90 dage$ +0.6383+106.38%
Frankencoin Prisændring i dag

I dag ZCHF blev der registreret en ændring på $ -0.022185 (-1.76%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Frankencoin 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0135 (-1.08%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Frankencoin 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ZCHF sås en ændring af $ +0.6383 (+106.38%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Frankencoin 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.6383 (+106.38%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Frankencoin (ZCHF)?

Tjek FrankencoinPrishistorik-siden nu.

Hvad er Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin is a collateralized, oracle-free stablecoin that tracks the value of the Swiss franc.

Frankencoin er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineFrankencoininvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekZCHFtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Frankencoin på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Frankencoin købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Frankencoin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Frankencoin (ZCHF) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Frankencoin (ZCHF) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Frankencoin.

Tjek Frankencoin prisprediktion nu!

Frankencoin (ZCHF) Tokenomics

At forstå tokenomics for Frankencoin (ZCHF) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ZCHF Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Frankencoin (ZCHF)

Leder du efter, hvordan du køber Frankencoin? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Frankencoin på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ZCHF til lokale valutaer

1 Frankencoin(ZCHF) til VND
32,585.8645
1 Frankencoin(ZCHF) til AUD
A$1.882216
1 Frankencoin(ZCHF) til GBP
0.941108
1 Frankencoin(ZCHF) til EUR
1.064938
1 Frankencoin(ZCHF) til USD
$1.2383
1 Frankencoin(ZCHF) til MYR
RM5.188477
1 Frankencoin(ZCHF) til TRY
52.045749
1 Frankencoin(ZCHF) til JPY
¥189.4599
1 Frankencoin(ZCHF) til ARS
ARS$1,776.613776
1 Frankencoin(ZCHF) til RUB
99.546937
1 Frankencoin(ZCHF) til INR
109.923891
1 Frankencoin(ZCHF) til IDR
Rp20,638.325078
1 Frankencoin(ZCHF) til PHP
72.675827
1 Frankencoin(ZCHF) til EGP
￡E.58.484909
1 Frankencoin(ZCHF) til BRL
R$6.649671
1 Frankencoin(ZCHF) til CAD
C$1.73362
1 Frankencoin(ZCHF) til BDT
151.468856
1 Frankencoin(ZCHF) til NGN
1,789.442564
1 Frankencoin(ZCHF) til COP
$4,762.687545
1 Frankencoin(ZCHF) til ZAR
R.21.509271
1 Frankencoin(ZCHF) til UAH
51.946685
1 Frankencoin(ZCHF) til TZS
T.Sh.3,035.048534
1 Frankencoin(ZCHF) til VES
Bs273.6643
1 Frankencoin(ZCHF) til CLP
$1,166.4786
1 Frankencoin(ZCHF) til PKR
Rs349.69592
1 Frankencoin(ZCHF) til KZT
653.797634
1 Frankencoin(ZCHF) til THB
฿39.898026
1 Frankencoin(ZCHF) til TWD
NT$38.127257
1 Frankencoin(ZCHF) til AED
د.إ4.544561
1 Frankencoin(ZCHF) til CHF
Fr0.99064
1 Frankencoin(ZCHF) til HKD
HK$9.621591
1 Frankencoin(ZCHF) til AMD
֏472.262854
1 Frankencoin(ZCHF) til MAD
.د.م11.429509
1 Frankencoin(ZCHF) til MXN
$22.982848
1 Frankencoin(ZCHF) til SAR
ريال4.643625
1 Frankencoin(ZCHF) til ETB
Br190.240029
1 Frankencoin(ZCHF) til KES
KSh159.542572
1 Frankencoin(ZCHF) til JOD
د.أ0.8779547
1 Frankencoin(ZCHF) til PLN
4.556944
1 Frankencoin(ZCHF) til RON
лв5.460903
1 Frankencoin(ZCHF) til SEK
kr11.739084
1 Frankencoin(ZCHF) til BGN
лв2.092727
1 Frankencoin(ZCHF) til HUF
Ft416.650801
1 Frankencoin(ZCHF) til CZK
26.115747
1 Frankencoin(ZCHF) til KWD
د.ك0.3776815
1 Frankencoin(ZCHF) til ILS
4.024475
1 Frankencoin(ZCHF) til BOB
Bs8.556653
1 Frankencoin(ZCHF) til AZN
2.10511
1 Frankencoin(ZCHF) til TJS
SM11.367594
1 Frankencoin(ZCHF) til GEL
3.355793
1 Frankencoin(ZCHF) til AOA
Kz1,135.013397
1 Frankencoin(ZCHF) til BHD
.د.ب0.4643625
1 Frankencoin(ZCHF) til BMD
$1.2383
1 Frankencoin(ZCHF) til DKK
kr8.011801
1 Frankencoin(ZCHF) til HNL
L32.468226
1 Frankencoin(ZCHF) til MUR
56.639842
1 Frankencoin(ZCHF) til NAD
$21.410207
1 Frankencoin(ZCHF) til NOK
kr12.531596
1 Frankencoin(ZCHF) til NZD
$2.154642
1 Frankencoin(ZCHF) til PAB
B/.1.2383
1 Frankencoin(ZCHF) til PGK
K5.20086
1 Frankencoin(ZCHF) til QAR
ر.ق4.495029
1 Frankencoin(ZCHF) til RSD
дин.125.786514
1 Frankencoin(ZCHF) til UZS
soʻm14,741.664308
1 Frankencoin(ZCHF) til ALL
L103.385667
1 Frankencoin(ZCHF) til ANG
ƒ2.216557
1 Frankencoin(ZCHF) til AWG
ƒ2.216557
1 Frankencoin(ZCHF) til BBD
$2.4766
1 Frankencoin(ZCHF) til BAM
KM2.080344
1 Frankencoin(ZCHF) til BIF
Fr3,619.5509
1 Frankencoin(ZCHF) til BND
$1.597407
1 Frankencoin(ZCHF) til BSD
$1.2383
1 Frankencoin(ZCHF) til JMD
$198.189915
1 Frankencoin(ZCHF) til KHR
4,953.2
1 Frankencoin(ZCHF) til KMF
Fr527.5158
1 Frankencoin(ZCHF) til LAK
26,919.564679
1 Frankencoin(ZCHF) til LKR
රු375.923114
1 Frankencoin(ZCHF) til MDL
L21.013951
1 Frankencoin(ZCHF) til MGA
Ar5,552.90869
1 Frankencoin(ZCHF) til MOP
P9.918783
1 Frankencoin(ZCHF) til MVR
18.94599
1 Frankencoin(ZCHF) til MWK
MK2,142.38283
1 Frankencoin(ZCHF) til MZN
MT79.12737
1 Frankencoin(ZCHF) til NPR
रु175.145152
1 Frankencoin(ZCHF) til PYG
8,782.0236
1 Frankencoin(ZCHF) til RWF
Fr1,799.2499
1 Frankencoin(ZCHF) til SBD
$10.191209
1 Frankencoin(ZCHF) til SCR
16.915178
1 Frankencoin(ZCHF) til SRD
$47.67455
1 Frankencoin(ZCHF) til SVC
$10.835125
1 Frankencoin(ZCHF) til SZL
L21.410207
1 Frankencoin(ZCHF) til TMT
m4.33405
1 Frankencoin(ZCHF) til TND
د.ت3.6455552
1 Frankencoin(ZCHF) til TTD
$8.383291
1 Frankencoin(ZCHF) til UGX
Sh4,299.3776
1 Frankencoin(ZCHF) til XAF
Fr699.6395
1 Frankencoin(ZCHF) til XCD
$3.34341
1 Frankencoin(ZCHF) til XOF
Fr699.6395
1 Frankencoin(ZCHF) til XPF
Fr126.3066
1 Frankencoin(ZCHF) til BWP
P16.580837
1 Frankencoin(ZCHF) til BZD
$2.488983
1 Frankencoin(ZCHF) til CVE
$117.700415
1 Frankencoin(ZCHF) til DJF
Fr219.1791
1 Frankencoin(ZCHF) til DOP
$79.325498
1 Frankencoin(ZCHF) til DZD
د.ج160.941851
1 Frankencoin(ZCHF) til FJD
$2.798558
1 Frankencoin(ZCHF) til GNF
Fr10,674.146
1 Frankencoin(ZCHF) til GTQ
Q9.460612
1 Frankencoin(ZCHF) til GYD
$259.324786
1 Frankencoin(ZCHF) til ISK
kr153.5492

Frankencoin Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Frankencoin, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Frankencoin hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Frankencoin

Hvor meget er Frankencoin (ZCHF) værd i dag?
Den direkte ZCHF pris i USD er 1.2383 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ZCHF til USD pris?
Den aktuelle pris på ZCHFtil USD er $ 1.2383. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Frankencoin?
Markedsværdien for ZCHF er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ZCHF?
Den cirkulerende forsyning af ZCHF er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ZCHF?
ZCHF opnåede en ATH-pris på 1.4867555171082332 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ZCHF?
ZCHF så en ATL-pris på 1.0691543241973427 USD.
Hvad er handelsvolumen for ZCHF?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ZCHF er $ 26.83K USD.
Bliver ZCHF højere i år?
ZCHF kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ZCHF prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:45:51 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

ZCHF-til-USD Lommeregner

Beløb

ZCHF
ZCHF
USD
USD

1 ZCHF = 1.2383 USD

Handel ZCHF

ZCHF/USDT
$1.2383
$1.2383$1.2383
-1.76%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,026.46
$110,026.46$110,026.46

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.41
$3,872.41$3,872.41

-0.59%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02996
$0.02996$0.02996

-0.29%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.66
$185.66$185.66

-0.40%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,026.46
$110,026.46$110,026.46

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.41
$3,872.41$3,872.41

-0.59%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.66
$185.66$185.66

-0.40%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.61
$73.61$73.61

+3.80%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.786
$19.786$19.786

+3.55%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07978
$0.07978$0.07978

+59.56%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000021
$0.000000000000000000000021$0.000000000000000000000021

+320.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000440
$0.000440$0.000440

+157.30%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005023
$0.00005023$0.00005023

+70.73%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032271
$0.0032271$0.0032271

+58.21%