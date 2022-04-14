YOLO (YOLO) Tokenomics Få vigtig indsigt i YOLO (YOLO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YOLO (YOLO) Information Born from the recognition that joy is an essential element missing in the cryptocurrency space, YOLO Token endeavors to redefine the digital currency experience. The YOLO NFT Marketplace introduces a revolutionary platform where memes become unique digital artifacts, offering users an engaging intersection of humor and cutting-edge blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://yolomeme.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xff61F59f1591b32D08414AcAC4454cf7096B67EA Køb YOLO nu!

YOLO (YOLO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YOLO (YOLO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.00004394 $ 0.00004394 $ 0.00004394 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.000000009116 $ 0.000000009116 $ 0.000000009116 Få mere at vide om YOLO (YOLO) pris

YOLO (YOLO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YOLO (YOLO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YOLO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YOLO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YOLO's tokenomics, kan du udforske YOLO tokens live-pris!

Sådan køber du YOLO Er du interesseret i at tilføje YOLO (YOLO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe YOLO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber YOLO på MEXC nu!

YOLO (YOLO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for YOLO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk YOLO prishistorikken nu!

YOLO Prisprediktion Vil du vide, hvor YOLO måske er på vej hen? Vores YOLO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YOLO Tokens prisprediktion nu!

