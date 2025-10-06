UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte XL1 pris i dag er 0.0008661 USD. Følg med i realtid XL1 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XL1 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte XL1 pris i dag er 0.0008661 USD. Følg med i realtid XL1 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XL1 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om XL1

XL1 Prisinfo

Hvad er XL1

XL1 Whitepaper

XL1 Officiel hjemmeside

XL1 Tokenomics

XL1 Prisprognose

XL1 Historik

XL1 Købsguide

XL1-til-fiat-valutaomregner

XL1 Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

XL1 Logo

XL1-kurs(XL1)

1 XL1 til USD direkte pris:

$0.0008661
$0.0008661$0.0008661
+0.33%1D
USD
XL1 (XL1) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:42:52 (UTC+8)

XL1 (XL1) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.000836
$ 0.000836$ 0.000836
24H lav
$ 0.0009177
$ 0.0009177$ 0.0009177
24H høj

$ 0.000836
$ 0.000836$ 0.000836

$ 0.0009177
$ 0.0009177$ 0.0009177

$ 0.003549262214266047
$ 0.003549262214266047$ 0.003549262214266047

$ 0.000752957257810761
$ 0.000752957257810761$ 0.000752957257810761

0.00%

+0.33%

-3.46%

-3.46%

XL1 (XL1) realtidsprisen er $ 0.0008661. I løbet af de sidste 24 timer har XL1 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.000836 og et højdepunkt på $ 0.0009177, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XL1s højeste pris nogensinde er $ 0.003549262214266047, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000752957257810761.

Når det gælder kortsigtet performance, XL1 har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.33% i løbet af 24 timer og -3.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

XL1 (XL1) Markedsinformation

No.1442

$ 4.97M
$ 4.97M$ 4.97M

$ 3.59K
$ 3.59K$ 3.59K

$ 32.91M
$ 32.91M$ 32.91M

5.74B
5.74B 5.74B

--
----

38,000,000,000
38,000,000,000 38,000,000,000

ETH

Den nuværende markedsværdi på XL1 er $ 4.97M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 3.59K. Det cirkulerende forsyning af XL1 er 5.74B, med et samlet udbud på 38000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 32.91M.

XL1 (XL1) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for XL1 i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.000002849+0.33%
30 dage$ -0.0001626-15.81%
60 dage$ +0.0003661+73.22%
90 dage$ +0.0003661+73.22%
XL1 Prisændring i dag

I dag XL1 blev der registreret en ændring på $ +0.000002849 (+0.33%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

XL1 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0001626 (-15.81%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

XL1 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage XL1 sås en ændring af $ +0.0003661 (+73.22%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

XL1 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0003661 (+73.22%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for XL1 (XL1)?

Tjek XL1Prishistorik-siden nu.

Hvad er XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

XL1 er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineXL1investeringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekXL1tilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om XL1 på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din XL1 købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

XL1 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil XL1 (XL1) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine XL1 (XL1) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for XL1.

Tjek XL1 prisprediktion nu!

XL1 (XL1) Tokenomics

At forstå tokenomics for XL1 (XL1) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XL1 Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du XL1 (XL1)

Leder du efter, hvordan du køber XL1? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe XL1 på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

XL1 til lokale valutaer

1 XL1(XL1) til VND
22.7914215
1 XL1(XL1) til AUD
A$0.001316472
1 XL1(XL1) til GBP
0.000658236
1 XL1(XL1) til EUR
0.000744846
1 XL1(XL1) til USD
$0.0008661
1 XL1(XL1) til MYR
RM0.003628959
1 XL1(XL1) til TRY
0.036402183
1 XL1(XL1) til JPY
¥0.1325133
1 XL1(XL1) til ARS
ARS$1.242610992
1 XL1(XL1) til RUB
0.069625779
1 XL1(XL1) til INR
0.076883697
1 XL1(XL1) til IDR
Rp14.434994226
1 XL1(XL1) til PHP
0.050831409
1 XL1(XL1) til EGP
￡E.0.040905903
1 XL1(XL1) til BRL
R$0.004650957
1 XL1(XL1) til CAD
C$0.00121254
1 XL1(XL1) til BDT
0.105941352
1 XL1(XL1) til NGN
1.251583788
1 XL1(XL1) til COP
$3.331150515
1 XL1(XL1) til ZAR
R.0.015044157
1 XL1(XL1) til UAH
0.036332895
1 XL1(XL1) til TZS
T.Sh.2.122793778
1 XL1(XL1) til VES
Bs0.1914081
1 XL1(XL1) til CLP
$0.8158662
1 XL1(XL1) til PKR
Rs0.24458664
1 XL1(XL1) til KZT
0.457283478
1 XL1(XL1) til THB
฿0.027905742
1 XL1(XL1) til TWD
NT$0.026667219
1 XL1(XL1) til AED
د.إ0.003178587
1 XL1(XL1) til CHF
Fr0.00069288
1 XL1(XL1) til HKD
HK$0.006729597
1 XL1(XL1) til AMD
֏0.330313218
1 XL1(XL1) til MAD
.د.م0.007994103
1 XL1(XL1) til MXN
$0.016074816
1 XL1(XL1) til SAR
ريال0.003247875
1 XL1(XL1) til ETB
Br0.133058943
1 XL1(XL1) til KES
KSh0.111588324
1 XL1(XL1) til JOD
د.أ0.0006140649
1 XL1(XL1) til PLN
0.003187248
1 XL1(XL1) til RON
лв0.003819501
1 XL1(XL1) til SEK
kr0.008210628
1 XL1(XL1) til BGN
лв0.001463709
1 XL1(XL1) til HUF
Ft0.291416667
1 XL1(XL1) til CZK
0.018266049
1 XL1(XL1) til KWD
د.ك0.0002641605
1 XL1(XL1) til ILS
0.002814825
1 XL1(XL1) til BOB
Bs0.005984751
1 XL1(XL1) til AZN
0.00147237
1 XL1(XL1) til TJS
SM0.007950798
1 XL1(XL1) til GEL
0.002347131
1 XL1(XL1) til AOA
Kz0.793858599
1 XL1(XL1) til BHD
.د.ب0.0003247875
1 XL1(XL1) til BMD
$0.0008661
1 XL1(XL1) til DKK
kr0.005603667
1 XL1(XL1) til HNL
L0.022709142
1 XL1(XL1) til MUR
0.039615414
1 XL1(XL1) til NAD
$0.014974869
1 XL1(XL1) til NOK
kr0.008764932
1 XL1(XL1) til NZD
$0.001507014
1 XL1(XL1) til PAB
B/.0.0008661
1 XL1(XL1) til PGK
K0.00363762
1 XL1(XL1) til QAR
ر.ق0.003143943
1 XL1(XL1) til RSD
дин.0.087978438
1 XL1(XL1) til UZS
soʻm10.310712636
1 XL1(XL1) til ALL
L0.072310689
1 XL1(XL1) til ANG
ƒ0.001550319
1 XL1(XL1) til AWG
ƒ0.001550319
1 XL1(XL1) til BBD
$0.0017322
1 XL1(XL1) til BAM
KM0.001455048
1 XL1(XL1) til BIF
Fr2.5316103
1 XL1(XL1) til BND
$0.001117269
1 XL1(XL1) til BSD
$0.0008661
1 XL1(XL1) til JMD
$0.138619305
1 XL1(XL1) til KHR
3.4644
1 XL1(XL1) til KMF
Fr0.3689586
1 XL1(XL1) til LAK
18.828260493
1 XL1(XL1) til LKR
රු0.262930638
1 XL1(XL1) til MDL
L0.014697717
1 XL1(XL1) til MGA
Ar3.88385223
1 XL1(XL1) til MOP
P0.006937461
1 XL1(XL1) til MVR
0.01325133
1 XL1(XL1) til MWK
MK1.49843961
1 XL1(XL1) til MZN
MT0.05534379
1 XL1(XL1) til NPR
रु0.122501184
1 XL1(XL1) til PYG
6.1423812
1 XL1(XL1) til RWF
Fr1.2584433
1 XL1(XL1) til SBD
$0.007128003
1 XL1(XL1) til SCR
0.011830926
1 XL1(XL1) til SRD
$0.03334485
1 XL1(XL1) til SVC
$0.007578375
1 XL1(XL1) til SZL
L0.014974869
1 XL1(XL1) til TMT
m0.00303135
1 XL1(XL1) til TND
د.ت0.0025497984
1 XL1(XL1) til TTD
$0.005863497
1 XL1(XL1) til UGX
Sh3.0070992
1 XL1(XL1) til XAF
Fr0.4893465
1 XL1(XL1) til XCD
$0.00233847
1 XL1(XL1) til XOF
Fr0.4893465
1 XL1(XL1) til XPF
Fr0.0883422
1 XL1(XL1) til BWP
P0.011597079
1 XL1(XL1) til BZD
$0.001740861
1 XL1(XL1) til CVE
$0.082322805
1 XL1(XL1) til DJF
Fr0.1532997
1 XL1(XL1) til DOP
$0.055482366
1 XL1(XL1) til DZD
د.ج0.112567017
1 XL1(XL1) til FJD
$0.001957386
1 XL1(XL1) til GNF
Fr7.465782
1 XL1(XL1) til GTQ
Q0.006617004
1 XL1(XL1) til GYD
$0.181378662
1 XL1(XL1) til ISK
kr0.1073964

XL1 Ressource

For en mere dybdegående forståelse af XL1, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel XL1 hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om XL1

Hvor meget er XL1 (XL1) værd i dag?
Den direkte XL1 pris i USD er 0.0008661 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle XL1 til USD pris?
Den aktuelle pris på XL1til USD er $ 0.0008661. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af XL1?
Markedsværdien for XL1 er $ 4.97M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af XL1?
Den cirkulerende forsyning af XL1 er 5.74B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på XL1?
XL1 opnåede en ATH-pris på 0.003549262214266047 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XL1?
XL1 så en ATL-pris på 0.000752957257810761 USD.
Hvad er handelsvolumen for XL1?
Direkte 24-timers handelsvolumen for XL1 er $ 3.59K USD.
Bliver XL1 højere i år?
XL1 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XL1 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:42:52 (UTC+8)

XL1 (XL1) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

XL1-til-USD Lommeregner

Beløb

XL1
XL1
USD
USD

1 XL1 = 0.0008661 USD

Handel XL1

XL1/USDT
$0.0008661
$0.0008661$0.0008661
+0.33%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,026.41
$110,026.41$110,026.41

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.73
$3,871.73$3,871.73

-0.61%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02965
$0.02965$0.02965

-1.33%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.54
$185.54$185.54

-0.47%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,026.41
$110,026.41$110,026.41

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.73
$3,871.73$3,871.73

-0.61%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.54
$185.54$185.54

-0.47%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.48
$73.48$73.48

+3.62%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.786
$19.786$19.786

+3.55%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.08326
$0.08326$0.08326

+66.52%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000409
$0.000409$0.000409

+139.18%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004926
$0.00004926$0.00004926

+67.43%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004600
$0.0000000000004600$0.0000000000004600

+52.57%