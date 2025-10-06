Hvad er X Empire (XEMPIRE)

$X is a token based on the TON blockchain, designed to power the X Empire. X Empire combines AI, NFTs, and Web-3 technologies

X Empire er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineX Empireinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekXEMPIREtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om X Empire på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din X Empire købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

X Empire Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil X Empire (XEMPIRE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine X Empire (XEMPIRE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for X Empire.

Tjek X Empire prisprediktion nu!

X Empire (XEMPIRE) Tokenomics

At forstå tokenomics for X Empire (XEMPIRE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XEMPIRE Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du X Empire (XEMPIRE)

Leder du efter, hvordan du køber X Empire? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe X Empire på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

XEMPIRE til lokale valutaer

Prøv konverter

X Empire Ressource

For en mere dybdegående forståelse af X Empire, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om X Empire Hvor meget er X Empire (XEMPIRE) værd i dag? Den direkte XEMPIRE pris i USD er 0.00003293 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle XEMPIRE til USD pris? $ 0.00003293 . Tjek Den aktuelle pris på XEMPIREtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af X Empire? Markedsværdien for XEMPIRE er $ 22.72M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af XEMPIRE? Den cirkulerende forsyning af XEMPIRE er 690.00B USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på XEMPIRE? XEMPIRE opnåede en ATH-pris på 0.000579987908814942 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XEMPIRE? XEMPIRE så en ATL-pris på 0.000026116313720794 USD . Hvad er handelsvolumen for XEMPIRE? Direkte 24-timers handelsvolumen for XEMPIRE er $ 54.36K USD . Bliver XEMPIRE højere i år? XEMPIRE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XEMPIRE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

X Empire (XEMPIRE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

