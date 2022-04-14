WadzCoin Token (WCO) Tokenomics Få vigtig indsigt i WadzCoin Token (WCO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WadzCoin Token (WCO) Information W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient Officiel hjemmeside: https://w-chain.com Hvidbog: https://w-chain.com/wadzcoin/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x991bb3506c1d7f275cdf9afb2902f7df0f7537bf Køb WCO nu!

WadzCoin Token (WCO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WadzCoin Token (WCO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 871.20K $ 871.20K $ 871.20K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0086125 $ 0.0086125 $ 0.0086125 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0002904 $ 0.0002904 $ 0.0002904 Få mere at vide om WadzCoin Token (WCO) pris

WadzCoin Token (WCO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WadzCoin Token (WCO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WCO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WCO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WCO's tokenomics, kan du udforske WCO tokens live-pris!

Sådan køber du WCO Er du interesseret i at tilføje WadzCoin Token (WCO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WCO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WCO på MEXC nu!

WadzCoin Token (WCO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WCO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WCO prishistorikken nu!

WCO Prisprediktion Vil du vide, hvor WCO måske er på vej hen? Vores WCO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WCO Tokens prisprediktion nu!

