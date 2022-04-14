UniBot (UNIBOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i UniBot (UNIBOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UniBot (UNIBOT) Information Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot. Officiel hjemmeside: https://unibot.app/ Hvidbog: https://learn.unibot.app/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf819d9cb1c2a819fd991781a822de3ca8607c3c9 Køb UNIBOT nu!

UniBot (UNIBOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UniBot (UNIBOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M Alle tiders Høj: $ 245 $ 245 $ 245 Alle tiders Lav: $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 Nuværende pris: $ 3.121 $ 3.121 $ 3.121 Få mere at vide om UniBot (UNIBOT) pris

UniBot (UNIBOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UniBot (UNIBOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNIBOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNIBOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNIBOT's tokenomics, kan du udforske UNIBOT tokens live-pris!

Sådan køber du UNIBOT Er du interesseret i at tilføje UniBot (UNIBOT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe UNIBOT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber UNIBOT på MEXC nu!

UniBot (UNIBOT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UNIBOT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UNIBOT prishistorikken nu!

UNIBOT Prisprediktion Vil du vide, hvor UNIBOT måske er på vej hen? Vores UNIBOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UNIBOT Tokens prisprediktion nu!

