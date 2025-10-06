UdvekslingDEX+
Den direkte Uber pris i dag er 96.67 USD. Følg med i realtid UBERON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk UBERON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om UBERON

UBERON Prisinfo

Hvad er UBERON

UBERON Officiel hjemmeside

UBERON Tokenomics

UBERON Prisprognose

UBERON Historik

UBERON Købsguide

UBERON-til-fiat-valutaomregner

UBERON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Uber Logo

Uber-kurs(UBERON)

1 UBERON til USD direkte pris:

$96.75
$96.75$96.75
+0.79%1D
USD
Uber (UBERON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:35:24 (UTC+8)

Uber (UBERON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 95.85
$ 95.85$ 95.85
24H lav
$ 97.42
$ 97.42$ 97.42
24H høj

$ 95.85
$ 95.85$ 95.85

$ 97.42
$ 97.42$ 97.42

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881$ 89.84041087964881

+0.37%

+0.79%

+2.72%

+2.72%

Uber (UBERON) realtidsprisen er $ 96.67. I løbet af de sidste 24 timer har UBERON handlet mellem et lavpunkt på $ 95.85 og et højdepunkt på $ 97.42, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UBERONs højeste pris nogensinde er $ 104.598200752745, mens den laveste pris nogensinde er $ 89.84041087964881.

Når det gælder kortsigtet performance, UBERON har ændret sig med +0.37% i løbet af den sidste time, +0.79% i løbet af 24 timer og +2.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Uber (UBERON) Markedsinformation

No.2198

$ 958.63K
$ 958.63K$ 958.63K

$ 59.07K
$ 59.07K$ 59.07K

$ 958.63K
$ 958.63K$ 958.63K

9.92K
9.92K 9.92K

9,916.56874031
9,916.56874031 9,916.56874031

ETH

Den nuværende markedsværdi på Uber er $ 958.63K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 59.07K. Det cirkulerende forsyning af UBERON er 9.92K, med et samlet udbud på 9916.56874031. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 958.63K.

Uber (UBERON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Uber i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.7583+0.79%
30 dage$ +0.1+0.10%
60 dage$ +36.67+61.11%
90 dage$ +36.67+61.11%
Uber Prisændring i dag

I dag UBERON blev der registreret en ændring på $ +0.7583 (+0.79%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Uber 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.1 (+0.10%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Uber 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage UBERON sås en ændring af $ +36.67 (+61.11%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Uber 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +36.67 (+61.11%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Uber (UBERON)?

Tjek UberPrishistorik-siden nu.

Hvad er Uber (UBERON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Uber er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineUberinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekUBERONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Uber på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Uber købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Uber Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Uber (UBERON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Uber (UBERON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Uber.

Tjek Uber prisprediktion nu!

Uber (UBERON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Uber (UBERON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om UBERON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Uber (UBERON)

Leder du efter, hvordan du køber Uber? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Uber på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

UBERON til lokale valutaer

Uber Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Uber, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Uber hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Uber

Hvor meget er Uber (UBERON) værd i dag?
Den direkte UBERON pris i USD er 96.67 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle UBERON til USD pris?
Den aktuelle pris på UBERONtil USD er $ 96.67. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Uber?
Markedsværdien for UBERON er $ 958.63K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af UBERON?
Den cirkulerende forsyning af UBERON er 9.92K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på UBERON?
UBERON opnåede en ATH-pris på 104.598200752745 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på UBERON?
UBERON så en ATL-pris på 89.84041087964881 USD.
Hvad er handelsvolumen for UBERON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for UBERON er $ 59.07K USD.
Bliver UBERON højere i år?
UBERON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se UBERON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:35:24 (UTC+8)

Uber (UBERON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

