Den direkte TXC pris i dag er 5.305 USD. Følg med i realtid TXC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TXC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TXC

TXC Prisinfo

Hvad er TXC

TXC Whitepaper

TXC Officiel hjemmeside

TXC Tokenomics

TXC Prisprognose

TXC Historik

TXC Købsguide

TXC-til-fiat-valutaomregner

TXC Spot

TXC Logo

TXC-kurs(TXC)

1 TXC til USD direkte pris:

$5.305
$5.305$5.305
-0.91%1D
USD
TXC (TXC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:34:47 (UTC+8)

TXC (TXC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 5.256
$ 5.256$ 5.256
24H lav
$ 5.39
$ 5.39$ 5.39
24H høj

$ 5.256
$ 5.256$ 5.256

$ 5.39
$ 5.39$ 5.39

--
----

--
----

-0.53%

-0.91%

-0.92%

-0.92%

TXC (TXC) realtidsprisen er $ 5.305. I løbet af de sidste 24 timer har TXC handlet mellem et lavpunkt på $ 5.256 og et højdepunkt på $ 5.39, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TXCs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, TXC har ændret sig med -0.53% i løbet af den sidste time, -0.91% i løbet af 24 timer og -0.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TXC (TXC) Markedsinformation

--
----

$ 72.87K
$ 72.87K$ 72.87K

$ 1.87B
$ 1.87B$ 1.87B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

Den nuværende markedsværdi på TXC er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 72.87K. Det cirkulerende forsyning af TXC er --, med et samlet udbud på 353396296. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.87B.

TXC (TXC) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for TXC i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.04872-0.91%
30 dage$ +0.929+21.22%
60 dage$ +3.305+165.25%
90 dage$ +3.305+165.25%
TXC Prisændring i dag

I dag TXC blev der registreret en ændring på $ -0.04872 (-0.91%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

TXC 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.929 (+21.22%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

TXC 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TXC sås en ændring af $ +3.305 (+165.25%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

TXC 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +3.305 (+165.25%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for TXC (TXC)?

Tjek TXCPrishistorik-siden nu.

Hvad er TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTXCinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTXCtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om TXC på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din TXC købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

TXC Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil TXC (TXC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine TXC (TXC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for TXC.

Tjek TXC prisprediktion nu!

TXC (TXC) Tokenomics

At forstå tokenomics for TXC (TXC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TXC Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du TXC (TXC)

Leder du efter, hvordan du køber TXC? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe TXC på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TXC til lokale valutaer

1 TXC(TXC) til VND
139,601.075
1 TXC(TXC) til AUD
A$8.0636
1 TXC(TXC) til GBP
4.0318
1 TXC(TXC) til EUR
4.5623
1 TXC(TXC) til USD
$5.305
1 TXC(TXC) til MYR
RM22.22795
1 TXC(TXC) til TRY
222.96915
1 TXC(TXC) til JPY
¥811.665
1 TXC(TXC) til ARS
ARS$7,611.1896
1 TXC(TXC) til RUB
426.46895
1 TXC(TXC) til INR
470.92485
1 TXC(TXC) til IDR
Rp88,416.6313
1 TXC(TXC) til PHP
311.35045
1 TXC(TXC) til EGP
￡E.250.55515
1 TXC(TXC) til BRL
R$28.48785
1 TXC(TXC) til CAD
C$7.427
1 TXC(TXC) til BDT
648.9076
1 TXC(TXC) til NGN
7,666.1494
1 TXC(TXC) til COP
$20,403.82575
1 TXC(TXC) til ZAR
R.92.14785
1 TXC(TXC) til UAH
222.54475
1 TXC(TXC) til TZS
T.Sh.13,002.4489
1 TXC(TXC) til VES
Bs1,172.405
1 TXC(TXC) til CLP
$4,997.31
1 TXC(TXC) til PKR
Rs1,498.132
1 TXC(TXC) til KZT
2,800.9339
1 TXC(TXC) til THB
฿170.9271
1 TXC(TXC) til TWD
NT$163.34095
1 TXC(TXC) til AED
د.إ19.46935
1 TXC(TXC) til CHF
Fr4.244
1 TXC(TXC) til HKD
HK$41.21985
1 TXC(TXC) til AMD
֏2,023.2209
1 TXC(TXC) til MAD
.د.م48.96515
1 TXC(TXC) til MXN
$98.4608
1 TXC(TXC) til SAR
ريال19.89375
1 TXC(TXC) til ETB
Br815.00715
1 TXC(TXC) til KES
KSh683.4962
1 TXC(TXC) til JOD
د.أ3.761245
1 TXC(TXC) til PLN
19.5224
1 TXC(TXC) til RON
лв23.39505
1 TXC(TXC) til SEK
kr50.2914
1 TXC(TXC) til BGN
лв8.96545
1 TXC(TXC) til HUF
Ft1,784.97335
1 TXC(TXC) til CZK
111.88245
1 TXC(TXC) til KWD
د.ك1.618025
1 TXC(TXC) til ILS
17.24125
1 TXC(TXC) til BOB
Bs36.65755
1 TXC(TXC) til AZN
9.0185
1 TXC(TXC) til TJS
SM48.6999
1 TXC(TXC) til GEL
14.37655
1 TXC(TXC) til AOA
Kz4,862.50995
1 TXC(TXC) til BHD
.د.ب1.989375
1 TXC(TXC) til BMD
$5.305
1 TXC(TXC) til DKK
kr34.32335
1 TXC(TXC) til HNL
L139.0971
1 TXC(TXC) til MUR
242.6507
1 TXC(TXC) til NAD
$91.72345
1 TXC(TXC) til NOK
kr53.6866
1 TXC(TXC) til NZD
$9.2307
1 TXC(TXC) til PAB
B/.5.305
1 TXC(TXC) til PGK
K22.281
1 TXC(TXC) til QAR
ر.ق19.25715
1 TXC(TXC) til RSD
дин.538.8819
1 TXC(TXC) til UZS
soʻm63,154.7518
1 TXC(TXC) til ALL
L442.91445
1 TXC(TXC) til ANG
ƒ9.49595
1 TXC(TXC) til AWG
ƒ9.49595
1 TXC(TXC) til BBD
$10.61
1 TXC(TXC) til BAM
KM8.9124
1 TXC(TXC) til BIF
Fr15,506.515
1 TXC(TXC) til BND
$6.84345
1 TXC(TXC) til BSD
$5.305
1 TXC(TXC) til JMD
$849.06525
1 TXC(TXC) til KHR
21,220
1 TXC(TXC) til KMF
Fr2,259.93
1 TXC(TXC) til LAK
115,326.08465
1 TXC(TXC) til LKR
රු1,610.4919
1 TXC(TXC) til MDL
L90.02585
1 TXC(TXC) til MGA
Ar23,789.2115
1 TXC(TXC) til MOP
P42.49305
1 TXC(TXC) til MVR
81.1665
1 TXC(TXC) til MWK
MK9,178.1805
1 TXC(TXC) til MZN
MT338.9895
1 TXC(TXC) til NPR
रु750.3392
1 TXC(TXC) til PYG
37,623.06
1 TXC(TXC) til RWF
Fr7,708.165
1 TXC(TXC) til SBD
$43.66015
1 TXC(TXC) til SCR
72.4663
1 TXC(TXC) til SRD
$204.2425
1 TXC(TXC) til SVC
$46.41875
1 TXC(TXC) til SZL
L91.72345
1 TXC(TXC) til TMT
m18.5675
1 TXC(TXC) til TND
د.ت15.61792
1 TXC(TXC) til TTD
$35.91485
1 TXC(TXC) til UGX
Sh18,418.96
1 TXC(TXC) til XAF
Fr2,997.325
1 TXC(TXC) til XCD
$14.3235
1 TXC(TXC) til XOF
Fr2,997.325
1 TXC(TXC) til XPF
Fr541.11
1 TXC(TXC) til BWP
P71.03395
1 TXC(TXC) til BZD
$10.66305
1 TXC(TXC) til CVE
$504.24025
1 TXC(TXC) til DJF
Fr938.985
1 TXC(TXC) til DOP
$339.8383
1 TXC(TXC) til DZD
د.ج689.49085
1 TXC(TXC) til FJD
$11.9893
1 TXC(TXC) til GNF
Fr45,729.1
1 TXC(TXC) til GTQ
Q40.5302
1 TXC(TXC) til GYD
$1,110.9731
1 TXC(TXC) til ISK
kr657.82

For en mere dybdegående forståelse af TXC, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel TXC hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om TXC

Hvor meget er TXC (TXC) værd i dag?
Den direkte TXC pris i USD er 5.305 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TXC til USD pris?
Den aktuelle pris på TXCtil USD er $ 5.305. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af TXC?
Markedsværdien for TXC er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TXC?
Den cirkulerende forsyning af TXC er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TXC?
TXC opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TXC?
TXC så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for TXC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TXC er $ 72.87K USD.
Bliver TXC højere i år?
TXC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TXC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:34:47 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

TXC-til-USD Lommeregner

Beløb

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 5.305 USD

Handel TXC

TXC/USDT
$5.305
$5.305$5.305
-0.89%

