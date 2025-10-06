UdvekslingDEX+
Den direkte Tesla xStock pris i dag er 461.35 USD. Følg med i realtid TSLAX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TSLAX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TSLAX

TSLAX Prisinfo

Hvad er TSLAX

TSLAX Officiel hjemmeside

TSLAX Tokenomics

TSLAX Prisprognose

TSLAX Historik

TSLAX Købsguide

Tesla xStock Logo

Tesla xStock-kurs(TSLAX)

1 TSLAX til USD direkte pris:

$461.35
+0.09%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:34:06 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 454.7
24H lav
$ 463.2
24H høj

$ 454.7
$ 463.2
$ 474.6824248978316
$ 290.2836164741007
-0.07%

+0.09%

+6.24%

+6.24%

Tesla xStock (TSLAX) realtidsprisen er $ 461.35. I løbet af de sidste 24 timer har TSLAX handlet mellem et lavpunkt på $ 454.7 og et højdepunkt på $ 463.2, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TSLAXs højeste pris nogensinde er $ 474.6824248978316, mens den laveste pris nogensinde er $ 290.2836164741007.

Når det gælder kortsigtet performance, TSLAX har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, +0.09% i løbet af 24 timer og +6.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tesla xStock (TSLAX) Markedsinformation

No.558

$ 42.90M
$ 58.80K
$ 42.90M
93.00K
--
92,998.19563029
SOL

Den nuværende markedsværdi på Tesla xStock er $ 42.90M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 58.80K. Det cirkulerende forsyning af TSLAX er 93.00K, med et samlet udbud på 92998.19563029. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 42.90M.

Tesla xStock (TSLAX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Tesla xStock i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.4148+0.09%
30 dage$ +21.04+4.77%
60 dage$ +130.11+39.27%
90 dage$ +155.52+50.85%
Tesla xStock Prisændring i dag

I dag TSLAX blev der registreret en ændring på $ +0.4148 (+0.09%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Tesla xStock 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +21.04 (+4.77%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Tesla xStock 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TSLAX sås en ændring af $ +130.11 (+39.27%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Tesla xStock 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +155.52 (+50.85%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Tesla xStock (TSLAX)?

Tjek Tesla xStockPrishistorik-siden nu.

Hvad er Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTesla xStockinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTSLAXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Tesla xStock på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Tesla xStock købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Tesla xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Tesla xStock (TSLAX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Tesla xStock (TSLAX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Tesla xStock.

Tjek Tesla xStock prisprediktion nu!

Tesla xStock (TSLAX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Tesla xStock (TSLAX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TSLAX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Tesla xStock (TSLAX)

Leder du efter, hvordan du køber Tesla xStock? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Tesla xStock på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TSLAX til lokale valutaer

1 Tesla xStock(TSLAX) til VND
12,140,425.25
1 Tesla xStock(TSLAX) til AUD
A$701.252
1 Tesla xStock(TSLAX) til GBP
350.626
1 Tesla xStock(TSLAX) til EUR
396.761
1 Tesla xStock(TSLAX) til USD
$461.35
1 Tesla xStock(TSLAX) til MYR
RM1,933.0565
1 Tesla xStock(TSLAX) til TRY
19,390.5405
1 Tesla xStock(TSLAX) til JPY
¥70,586.55
1 Tesla xStock(TSLAX) til ARS
ARS$661,908.072
1 Tesla xStock(TSLAX) til RUB
37,087.9265
1 Tesla xStock(TSLAX) til INR
40,954.0395
1 Tesla xStock(TSLAX) til IDR
Rp7,689,163.591
1 Tesla xStock(TSLAX) til PHP
27,076.6315
1 Tesla xStock(TSLAX) til EGP
￡E.21,789.5605
1 Tesla xStock(TSLAX) til BRL
R$2,477.4495
1 Tesla xStock(TSLAX) til CAD
C$645.89
1 Tesla xStock(TSLAX) til BDT
56,432.332
1 Tesla xStock(TSLAX) til NGN
666,687.658
1 Tesla xStock(TSLAX) til COP
$1,774,421.3025
1 Tesla xStock(TSLAX) til ZAR
R.8,013.6495
1 Tesla xStock(TSLAX) til UAH
19,353.6325
1 Tesla xStock(TSLAX) til TZS
T.Sh.1,130,759.623
1 Tesla xStock(TSLAX) til VES
Bs101,958.35
1 Tesla xStock(TSLAX) til CLP
$434,591.7
1 Tesla xStock(TSLAX) til PKR
Rs130,285.24
1 Tesla xStock(TSLAX) til KZT
243,583.573
1 Tesla xStock(TSLAX) til THB
฿14,864.697
1 Tesla xStock(TSLAX) til TWD
NT$14,204.9665
1 Tesla xStock(TSLAX) til AED
د.إ1,693.1545
1 Tesla xStock(TSLAX) til CHF
Fr369.08
1 Tesla xStock(TSLAX) til HKD
HK$3,584.6895
1 Tesla xStock(TSLAX) til AMD
֏175,949.663
1 Tesla xStock(TSLAX) til MAD
.د.م4,258.2605
1 Tesla xStock(TSLAX) til MXN
$8,562.656
1 Tesla xStock(TSLAX) til SAR
ريال1,730.0625
1 Tesla xStock(TSLAX) til ETB
Br70,877.2005
1 Tesla xStock(TSLAX) til KES
KSh59,440.334
1 Tesla xStock(TSLAX) til JOD
د.أ327.09715
1 Tesla xStock(TSLAX) til PLN
1,697.768
1 Tesla xStock(TSLAX) til RON
лв2,034.5535
1 Tesla xStock(TSLAX) til SEK
kr4,373.598
1 Tesla xStock(TSLAX) til BGN
лв779.6815
1 Tesla xStock(TSLAX) til HUF
Ft155,230.4345
1 Tesla xStock(TSLAX) til CZK
9,729.8715
1 Tesla xStock(TSLAX) til KWD
د.ك140.71175
1 Tesla xStock(TSLAX) til ILS
1,499.3875
1 Tesla xStock(TSLAX) til BOB
Bs3,187.9285
1 Tesla xStock(TSLAX) til AZN
784.295
1 Tesla xStock(TSLAX) til TJS
SM4,235.193
1 Tesla xStock(TSLAX) til GEL
1,250.2585
1 Tesla xStock(TSLAX) til AOA
Kz422,868.7965
1 Tesla xStock(TSLAX) til BHD
.د.ب173.00625
1 Tesla xStock(TSLAX) til BMD
$461.35
1 Tesla xStock(TSLAX) til DKK
kr2,984.9345
1 Tesla xStock(TSLAX) til HNL
L12,096.597
1 Tesla xStock(TSLAX) til MUR
21,102.149
1 Tesla xStock(TSLAX) til NAD
$7,976.7415
1 Tesla xStock(TSLAX) til NOK
kr4,668.862
1 Tesla xStock(TSLAX) til NZD
$802.749
1 Tesla xStock(TSLAX) til PAB
B/.461.35
1 Tesla xStock(TSLAX) til PGK
K1,937.67
1 Tesla xStock(TSLAX) til QAR
ر.ق1,674.7005
1 Tesla xStock(TSLAX) til RSD
дин.46,863.933
1 Tesla xStock(TSLAX) til UZS
soʻm5,492,261.026
1 Tesla xStock(TSLAX) til ALL
L38,518.1115
1 Tesla xStock(TSLAX) til ANG
ƒ825.8165
1 Tesla xStock(TSLAX) til AWG
ƒ825.8165
1 Tesla xStock(TSLAX) til BBD
$922.7
1 Tesla xStock(TSLAX) til BAM
KM775.068
1 Tesla xStock(TSLAX) til BIF
Fr1,348,526.05
1 Tesla xStock(TSLAX) til BND
$595.1415
1 Tesla xStock(TSLAX) til BSD
$461.35
1 Tesla xStock(TSLAX) til JMD
$73,839.0675
1 Tesla xStock(TSLAX) til KHR
1,845,400
1 Tesla xStock(TSLAX) til KMF
Fr196,535.1
1 Tesla xStock(TSLAX) til LAK
10,029,347.6255
1 Tesla xStock(TSLAX) til LKR
රු140,056.633
1 Tesla xStock(TSLAX) til MDL
L7,829.1095
1 Tesla xStock(TSLAX) til MGA
Ar2,068,831.805
1 Tesla xStock(TSLAX) til MOP
P3,695.4135
1 Tesla xStock(TSLAX) til MVR
7,058.655
1 Tesla xStock(TSLAX) til MWK
MK798,181.635
1 Tesla xStock(TSLAX) til MZN
MT29,480.265
1 Tesla xStock(TSLAX) til NPR
रु65,253.344
1 Tesla xStock(TSLAX) til PYG
3,271,894.2
1 Tesla xStock(TSLAX) til RWF
Fr670,341.55
1 Tesla xStock(TSLAX) til SBD
$3,796.9105
1 Tesla xStock(TSLAX) til SCR
6,302.041
1 Tesla xStock(TSLAX) til SRD
$17,761.975
1 Tesla xStock(TSLAX) til SVC
$4,036.8125
1 Tesla xStock(TSLAX) til SZL
L7,976.7415
1 Tesla xStock(TSLAX) til TMT
m1,614.725
1 Tesla xStock(TSLAX) til TND
د.ت1,358.2144
1 Tesla xStock(TSLAX) til TTD
$3,123.3395
1 Tesla xStock(TSLAX) til UGX
Sh1,601,807.2
1 Tesla xStock(TSLAX) til XAF
Fr260,662.75
1 Tesla xStock(TSLAX) til XCD
$1,245.645
1 Tesla xStock(TSLAX) til XOF
Fr260,662.75
1 Tesla xStock(TSLAX) til XPF
Fr47,057.7
1 Tesla xStock(TSLAX) til BWP
P6,177.4765
1 Tesla xStock(TSLAX) til BZD
$927.3135
1 Tesla xStock(TSLAX) til CVE
$43,851.3175
1 Tesla xStock(TSLAX) til DJF
Fr81,658.95
1 Tesla xStock(TSLAX) til DOP
$29,554.081
1 Tesla xStock(TSLAX) til DZD
د.ج59,961.6595
1 Tesla xStock(TSLAX) til FJD
$1,042.651
1 Tesla xStock(TSLAX) til GNF
Fr3,976,837
1 Tesla xStock(TSLAX) til GTQ
Q3,524.714
1 Tesla xStock(TSLAX) til GYD
$96,615.917
1 Tesla xStock(TSLAX) til ISK
Tesla xStock Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Tesla xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Tesla xStock hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Tesla xStock

Hvor meget er Tesla xStock (TSLAX) værd i dag?
Den direkte TSLAX pris i USD er 461.35 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TSLAX til USD pris?
Den aktuelle pris på TSLAXtil USD er $ 461.35. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Tesla xStock?
Markedsværdien for TSLAX er $ 42.90M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TSLAX?
Den cirkulerende forsyning af TSLAX er 93.00K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TSLAX?
TSLAX opnåede en ATH-pris på 474.6824248978316 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TSLAX?
TSLAX så en ATL-pris på 290.2836164741007 USD.
Hvad er handelsvolumen for TSLAX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TSLAX er $ 58.80K USD.
Bliver TSLAX højere i år?
TSLAX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TSLAX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Tesla xStock (TSLAX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

