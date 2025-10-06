UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Tradoor pris i dag er 2.4008 USD. Følg med i realtid TRADOOR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TRADOOR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Tradoor pris i dag er 2.4008 USD. Følg med i realtid TRADOOR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TRADOOR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TRADOOR

TRADOOR Prisinfo

Hvad er TRADOOR

TRADOOR Whitepaper

TRADOOR Officiel hjemmeside

TRADOOR Tokenomics

TRADOOR Prisprognose

TRADOOR Historik

TRADOOR Købsguide

TRADOOR-til-fiat-valutaomregner

TRADOOR Spot

TRADOOR USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Tradoor Logo

Tradoor-kurs(TRADOOR)

1 TRADOOR til USD direkte pris:

$2.4008
$2.4008$2.4008
+0.71%1D
USD
Tradoor (TRADOOR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:32:07 (UTC+8)

Tradoor (TRADOOR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 2.2988
$ 2.2988$ 2.2988
24H lav
$ 2.7075
$ 2.7075$ 2.7075
24H høj

$ 2.2988
$ 2.2988$ 2.2988

$ 2.7075
$ 2.7075$ 2.7075

--
----

--
----

-0.05%

+0.71%

-13.55%

-13.55%

Tradoor (TRADOOR) realtidsprisen er $ 2.4008. I løbet af de sidste 24 timer har TRADOOR handlet mellem et lavpunkt på $ 2.2988 og et højdepunkt på $ 2.7075, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRADOORs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, TRADOOR har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, +0.71% i løbet af 24 timer og -13.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tradoor (TRADOOR) Markedsinformation

--
----

$ 72.35K
$ 72.35K$ 72.35K

$ 144.05M
$ 144.05M$ 144.05M

--
----

60,000,000
60,000,000 60,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på Tradoor er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 72.35K. Det cirkulerende forsyning af TRADOOR er --, med et samlet udbud på 60000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 144.05M.

Tradoor (TRADOOR) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Tradoor i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.016926+0.71%
30 dage$ +0.1808+8.14%
60 dage$ +2.3008+2,300.80%
90 dage$ +2.3008+2,300.80%
Tradoor Prisændring i dag

I dag TRADOOR blev der registreret en ændring på $ +0.016926 (+0.71%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Tradoor 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.1808 (+8.14%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Tradoor 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TRADOOR sås en ændring af $ +2.3008 (+2,300.80%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Tradoor 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +2.3008 (+2,300.80%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Tradoor (TRADOOR)?

Tjek TradoorPrishistorik-siden nu.

Hvad er Tradoor (TRADOOR)

Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs.

Tradoor er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTradoorinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTRADOORtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Tradoor på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Tradoor købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Tradoor Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Tradoor (TRADOOR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Tradoor (TRADOOR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Tradoor.

Tjek Tradoor prisprediktion nu!

Tradoor (TRADOOR) Tokenomics

At forstå tokenomics for Tradoor (TRADOOR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TRADOOR Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Tradoor (TRADOOR)

Leder du efter, hvordan du køber Tradoor? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Tradoor på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TRADOOR til lokale valutaer

1 Tradoor(TRADOOR) til VND
63,177.052
1 Tradoor(TRADOOR) til AUD
A$3.649216
1 Tradoor(TRADOOR) til GBP
1.824608
1 Tradoor(TRADOOR) til EUR
2.064688
1 Tradoor(TRADOOR) til USD
$2.4008
1 Tradoor(TRADOOR) til MYR
RM10.059352
1 Tradoor(TRADOOR) til TRY
100.905624
1 Tradoor(TRADOOR) til JPY
¥367.3224
1 Tradoor(TRADOOR) til ARS
ARS$3,444.475776
1 Tradoor(TRADOOR) til RUB
193.000312
1 Tradoor(TRADOOR) til INR
213.119016
1 Tradoor(TRADOOR) til IDR
Rp40,013.317328
1 Tradoor(TRADOOR) til PHP
140.902952
1 Tradoor(TRADOOR) til EGP
￡E.113.389784
1 Tradoor(TRADOOR) til BRL
R$12.892296
1 Tradoor(TRADOOR) til CAD
C$3.36112
1 Tradoor(TRADOOR) til BDT
293.665856
1 Tradoor(TRADOOR) til NGN
3,469.348064
1 Tradoor(TRADOOR) til COP
$9,233.83692
1 Tradoor(TRADOOR) til ZAR
R.41.701896
1 Tradoor(TRADOOR) til UAH
100.71356
1 Tradoor(TRADOOR) til TZS
T.Sh.5,884.312784
1 Tradoor(TRADOOR) til VES
Bs530.5768
1 Tradoor(TRADOOR) til CLP
$2,261.5536
1 Tradoor(TRADOOR) til PKR
Rs677.98592
1 Tradoor(TRADOOR) til KZT
1,267.574384
1 Tradoor(TRADOOR) til THB
฿77.353776
1 Tradoor(TRADOOR) til TWD
NT$73.920632
1 Tradoor(TRADOOR) til AED
د.إ8.810936
1 Tradoor(TRADOOR) til CHF
Fr1.92064
1 Tradoor(TRADOOR) til HKD
HK$18.654216
1 Tradoor(TRADOOR) til AMD
֏915.617104
1 Tradoor(TRADOOR) til MAD
.د.م22.159384
1 Tradoor(TRADOOR) til MXN
$44.558848
1 Tradoor(TRADOOR) til SAR
ريال9.003
1 Tradoor(TRADOOR) til ETB
Br368.834904
1 Tradoor(TRADOOR) til KES
KSh309.319072
1 Tradoor(TRADOOR) til JOD
د.أ1.7021672
1 Tradoor(TRADOOR) til PLN
8.834944
1 Tradoor(TRADOOR) til RON
лв10.587528
1 Tradoor(TRADOOR) til SEK
kr22.759584
1 Tradoor(TRADOOR) til BGN
лв4.057352
1 Tradoor(TRADOOR) til HUF
Ft807.797176
1 Tradoor(TRADOOR) til CZK
50.632872
1 Tradoor(TRADOOR) til KWD
د.ك0.732244
1 Tradoor(TRADOOR) til ILS
7.8026
1 Tradoor(TRADOOR) til BOB
Bs16.589528
1 Tradoor(TRADOOR) til AZN
4.08136
1 Tradoor(TRADOOR) til TJS
SM22.039344
1 Tradoor(TRADOOR) til GEL
6.506168
1 Tradoor(TRADOOR) til AOA
Kz2,200.549272
1 Tradoor(TRADOOR) til BHD
.د.ب0.9003
1 Tradoor(TRADOOR) til BMD
$2.4008
1 Tradoor(TRADOOR) til DKK
kr15.533176
1 Tradoor(TRADOOR) til HNL
L62.948976
1 Tradoor(TRADOOR) til MUR
109.812592
1 Tradoor(TRADOOR) til NAD
$41.509832
1 Tradoor(TRADOOR) til NOK
kr24.296096
1 Tradoor(TRADOOR) til NZD
$4.177392
1 Tradoor(TRADOOR) til PAB
B/.2.4008
1 Tradoor(TRADOOR) til PGK
K10.08336
1 Tradoor(TRADOOR) til QAR
ر.ق8.714904
1 Tradoor(TRADOOR) til RSD
дин.243.873264
1 Tradoor(TRADOOR) til UZS
soʻm28,580.947808
1 Tradoor(TRADOOR) til ALL
L200.442792
1 Tradoor(TRADOOR) til ANG
ƒ4.297432
1 Tradoor(TRADOOR) til AWG
ƒ4.297432
1 Tradoor(TRADOOR) til BBD
$4.8016
1 Tradoor(TRADOOR) til BAM
KM4.033344
1 Tradoor(TRADOOR) til BIF
Fr7,017.5384
1 Tradoor(TRADOOR) til BND
$3.097032
1 Tradoor(TRADOOR) til BSD
$2.4008
1 Tradoor(TRADOOR) til JMD
$384.24804
1 Tradoor(TRADOOR) til KHR
9,603.2
1 Tradoor(TRADOOR) til KMF
Fr1,022.7408
1 Tradoor(TRADOOR) til LAK
52,191.303304
1 Tradoor(TRADOOR) til LKR
රු728.834864
1 Tradoor(TRADOOR) til MDL
L40.741576
1 Tradoor(TRADOOR) til MGA
Ar10,765.90744
1 Tradoor(TRADOOR) til MOP
P19.230408
1 Tradoor(TRADOOR) til MVR
36.73224
1 Tradoor(TRADOOR) til MWK
MK4,153.62408
1 Tradoor(TRADOOR) til MZN
MT153.41112
1 Tradoor(TRADOOR) til NPR
रु339.569152
1 Tradoor(TRADOOR) til PYG
17,026.4736
1 Tradoor(TRADOOR) til RWF
Fr3,488.3624
1 Tradoor(TRADOOR) til SBD
$19.758584
1 Tradoor(TRADOOR) til SCR
32.794928
1 Tradoor(TRADOOR) til SRD
$92.4308
1 Tradoor(TRADOOR) til SVC
$21.007
1 Tradoor(TRADOOR) til SZL
L41.509832
1 Tradoor(TRADOOR) til TMT
m8.4028
1 Tradoor(TRADOOR) til TND
د.ت7.0679552
1 Tradoor(TRADOOR) til TTD
$16.253416
1 Tradoor(TRADOOR) til UGX
Sh8,335.5776
1 Tradoor(TRADOOR) til XAF
Fr1,356.452
1 Tradoor(TRADOOR) til XCD
$6.48216
1 Tradoor(TRADOOR) til XOF
Fr1,356.452
1 Tradoor(TRADOOR) til XPF
Fr244.8816
1 Tradoor(TRADOOR) til BWP
P32.146712
1 Tradoor(TRADOOR) til BZD
$4.825608
1 Tradoor(TRADOOR) til CVE
$228.19604
1 Tradoor(TRADOOR) til DJF
Fr424.9416
1 Tradoor(TRADOOR) til DOP
$153.795248
1 Tradoor(TRADOOR) til DZD
د.ج312.031976
1 Tradoor(TRADOOR) til FJD
$5.425808
1 Tradoor(TRADOOR) til GNF
Fr20,694.896
1 Tradoor(TRADOOR) til GTQ
Q18.342112
1 Tradoor(TRADOOR) til GYD
$502.775536
1 Tradoor(TRADOOR) til ISK
kr297.6992

Tradoor Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Tradoor, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Tradoor hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Tradoor

Hvor meget er Tradoor (TRADOOR) værd i dag?
Den direkte TRADOOR pris i USD er 2.4008 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TRADOOR til USD pris?
Den aktuelle pris på TRADOORtil USD er $ 2.4008. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Tradoor?
Markedsværdien for TRADOOR er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TRADOOR?
Den cirkulerende forsyning af TRADOOR er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TRADOOR?
TRADOOR opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TRADOOR?
TRADOOR så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for TRADOOR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TRADOOR er $ 72.35K USD.
Bliver TRADOOR højere i år?
TRADOOR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TRADOOR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:32:07 (UTC+8)

Tradoor (TRADOOR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

TRADOOR-til-USD Lommeregner

Beløb

TRADOOR
TRADOOR
USD
USD

1 TRADOOR = 2.4008 USD

Handel TRADOOR

TRADOOR/USDT
$2.4008
$2.4008$2.4008
-1.05%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,997.48
$109,997.48$109,997.48

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.55
$3,869.55$3,869.55

-0.66%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02833
$0.02833$0.02833

-5.72%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-0.43%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,997.48
$109,997.48$109,997.48

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.55
$3,869.55$3,869.55

-0.66%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-0.43%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.43
$74.43$74.43

+4.96%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.650
$19.650$19.650

+2.84%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07892
$0.07892$0.07892

+57.84%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000409
$0.000409$0.000409

+139.18%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033249
$0.0033249$0.0033249

+63.00%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004807
$0.0000000000004807$0.0000000000004807

+59.43%