UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Trading Payment pris i dag er 0.091 USD. Følg med i realtid TPTU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TPTU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Trading Payment pris i dag er 0.091 USD. Følg med i realtid TPTU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TPTU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TPTU

TPTU Prisinfo

Hvad er TPTU

TPTU Officiel hjemmeside

TPTU Tokenomics

TPTU Prisprognose

TPTU Historik

TPTU Købsguide

TPTU-til-fiat-valutaomregner

TPTU Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Trading Payment Logo

Trading Payment-kurs(TPTU)

1 TPTU til USD direkte pris:

$0.091
$0.091$0.091
+1.11%1D
USD
Trading Payment (TPTU) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:31:39 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.09
$ 0.09$ 0.09
24H lav
$ 0.092
$ 0.092$ 0.092
24H høj

$ 0.09
$ 0.09$ 0.09

$ 0.092
$ 0.092$ 0.092

--
----

--
----

0.00%

+1.11%

-10.79%

-10.79%

Trading Payment (TPTU) realtidsprisen er $ 0.091. I løbet af de sidste 24 timer har TPTU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.09 og et højdepunkt på $ 0.092, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TPTUs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, TPTU har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +1.11% i løbet af 24 timer og -10.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Trading Payment (TPTU) Markedsinformation

--
----

$ 3.24K
$ 3.24K$ 3.24K

$ 546.00K
$ 546.00K$ 546.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

Den nuværende markedsværdi på Trading Payment er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 3.24K. Det cirkulerende forsyning af TPTU er --, med et samlet udbud på 6000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 546.00K.

Trading Payment (TPTU) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Trading Payment i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.001+1.11%
30 dage$ -1.103-92.38%
60 dage$ -1.053-92.05%
90 dage$ -1.009-91.73%
Trading Payment Prisændring i dag

I dag TPTU blev der registreret en ændring på $ +0.001 (+1.11%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Trading Payment 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -1.103 (-92.38%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Trading Payment 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TPTU sås en ændring af $ -1.053 (-92.05%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Trading Payment 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -1.009 (-91.73%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Trading Payment (TPTU)?

Tjek Trading PaymentPrishistorik-siden nu.

Hvad er Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTrading Paymentinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTPTUtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Trading Payment på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Trading Payment købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Trading Payment Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Trading Payment (TPTU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Trading Payment (TPTU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Trading Payment.

Tjek Trading Payment prisprediktion nu!

Trading Payment (TPTU) Tokenomics

At forstå tokenomics for Trading Payment (TPTU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TPTU Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Trading Payment (TPTU)

Leder du efter, hvordan du køber Trading Payment? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Trading Payment på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TPTU til lokale valutaer

1 Trading Payment(TPTU) til VND
2,394.665
1 Trading Payment(TPTU) til AUD
A$0.13832
1 Trading Payment(TPTU) til GBP
0.06916
1 Trading Payment(TPTU) til EUR
0.07826
1 Trading Payment(TPTU) til USD
$0.091
1 Trading Payment(TPTU) til MYR
RM0.38129
1 Trading Payment(TPTU) til TRY
3.82473
1 Trading Payment(TPTU) til JPY
¥13.923
1 Trading Payment(TPTU) til ARS
ARS$130.55952
1 Trading Payment(TPTU) til RUB
7.31549
1 Trading Payment(TPTU) til INR
8.07807
1 Trading Payment(TPTU) til IDR
Rp1,516.66606
1 Trading Payment(TPTU) til PHP
5.34079
1 Trading Payment(TPTU) til EGP
￡E.4.29793
1 Trading Payment(TPTU) til BRL
R$0.48867
1 Trading Payment(TPTU) til CAD
C$0.1274
1 Trading Payment(TPTU) til BDT
11.13112
1 Trading Payment(TPTU) til NGN
131.50228
1 Trading Payment(TPTU) til COP
$349.99965
1 Trading Payment(TPTU) til ZAR
R.1.58067
1 Trading Payment(TPTU) til UAH
3.81745
1 Trading Payment(TPTU) til TZS
T.Sh.223.03918
1 Trading Payment(TPTU) til VES
Bs20.111
1 Trading Payment(TPTU) til CLP
$85.722
1 Trading Payment(TPTU) til PKR
Rs25.6984
1 Trading Payment(TPTU) til KZT
48.04618
1 Trading Payment(TPTU) til THB
฿2.93202
1 Trading Payment(TPTU) til TWD
NT$2.80189
1 Trading Payment(TPTU) til AED
د.إ0.33397
1 Trading Payment(TPTU) til CHF
Fr0.0728
1 Trading Payment(TPTU) til HKD
HK$0.70707
1 Trading Payment(TPTU) til AMD
֏34.70558
1 Trading Payment(TPTU) til MAD
.د.م0.83993
1 Trading Payment(TPTU) til MXN
$1.68896
1 Trading Payment(TPTU) til SAR
ريال0.34125
1 Trading Payment(TPTU) til ETB
Br13.98033
1 Trading Payment(TPTU) til KES
KSh11.72444
1 Trading Payment(TPTU) til JOD
د.أ0.064519
1 Trading Payment(TPTU) til PLN
0.33488
1 Trading Payment(TPTU) til RON
лв0.40131
1 Trading Payment(TPTU) til SEK
kr0.86268
1 Trading Payment(TPTU) til BGN
лв0.15379
1 Trading Payment(TPTU) til HUF
Ft30.61877
1 Trading Payment(TPTU) til CZK
1.91919
1 Trading Payment(TPTU) til KWD
د.ك0.027755
1 Trading Payment(TPTU) til ILS
0.29575
1 Trading Payment(TPTU) til BOB
Bs0.62881
1 Trading Payment(TPTU) til AZN
0.1547
1 Trading Payment(TPTU) til TJS
SM0.83538
1 Trading Payment(TPTU) til GEL
0.24661
1 Trading Payment(TPTU) til AOA
Kz83.40969
1 Trading Payment(TPTU) til BHD
.د.ب0.034125
1 Trading Payment(TPTU) til BMD
$0.091
1 Trading Payment(TPTU) til DKK
kr0.58877
1 Trading Payment(TPTU) til HNL
L2.38602
1 Trading Payment(TPTU) til MUR
4.16234
1 Trading Payment(TPTU) til NAD
$1.57339
1 Trading Payment(TPTU) til NOK
kr0.92092
1 Trading Payment(TPTU) til NZD
$0.15834
1 Trading Payment(TPTU) til PAB
B/.0.091
1 Trading Payment(TPTU) til PGK
K0.3822
1 Trading Payment(TPTU) til QAR
ر.ق0.33033
1 Trading Payment(TPTU) til RSD
дин.9.24378
1 Trading Payment(TPTU) til UZS
soʻm1,083.33316
1 Trading Payment(TPTU) til ALL
L7.59759
1 Trading Payment(TPTU) til ANG
ƒ0.16289
1 Trading Payment(TPTU) til AWG
ƒ0.16289
1 Trading Payment(TPTU) til BBD
$0.182
1 Trading Payment(TPTU) til BAM
KM0.15288
1 Trading Payment(TPTU) til BIF
Fr265.993
1 Trading Payment(TPTU) til BND
$0.11739
1 Trading Payment(TPTU) til BSD
$0.091
1 Trading Payment(TPTU) til JMD
$14.56455
1 Trading Payment(TPTU) til KHR
364
1 Trading Payment(TPTU) til KMF
Fr38.766
1 Trading Payment(TPTU) til LAK
1,978.26083
1 Trading Payment(TPTU) til LKR
රු27.62578
1 Trading Payment(TPTU) til MDL
L1.54427
1 Trading Payment(TPTU) til MGA
Ar408.0713
1 Trading Payment(TPTU) til MOP
P0.72891
1 Trading Payment(TPTU) til MVR
1.3923
1 Trading Payment(TPTU) til MWK
MK157.4391
1 Trading Payment(TPTU) til MZN
MT5.8149
1 Trading Payment(TPTU) til NPR
रु12.87104
1 Trading Payment(TPTU) til PYG
645.372
1 Trading Payment(TPTU) til RWF
Fr132.223
1 Trading Payment(TPTU) til SBD
$0.74893
1 Trading Payment(TPTU) til SCR
1.24306
1 Trading Payment(TPTU) til SRD
$3.5035
1 Trading Payment(TPTU) til SVC
$0.79625
1 Trading Payment(TPTU) til SZL
L1.57339
1 Trading Payment(TPTU) til TMT
m0.3185
1 Trading Payment(TPTU) til TND
د.ت0.267904
1 Trading Payment(TPTU) til TTD
$0.61607
1 Trading Payment(TPTU) til UGX
Sh315.952
1 Trading Payment(TPTU) til XAF
Fr51.415
1 Trading Payment(TPTU) til XCD
$0.2457
1 Trading Payment(TPTU) til XOF
Fr51.415
1 Trading Payment(TPTU) til XPF
Fr9.282
1 Trading Payment(TPTU) til BWP
P1.21849
1 Trading Payment(TPTU) til BZD
$0.18291
1 Trading Payment(TPTU) til CVE
$8.64955
1 Trading Payment(TPTU) til DJF
Fr16.107
1 Trading Payment(TPTU) til DOP
$5.82946
1 Trading Payment(TPTU) til DZD
د.ج11.82727
1 Trading Payment(TPTU) til FJD
$0.20566
1 Trading Payment(TPTU) til GNF
Fr784.42
1 Trading Payment(TPTU) til GTQ
Q0.69524
1 Trading Payment(TPTU) til GYD
$19.05722
1 Trading Payment(TPTU) til ISK
kr11.284

Trading Payment Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Trading Payment, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Trading Payment hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Trading Payment

Hvor meget er Trading Payment (TPTU) værd i dag?
Den direkte TPTU pris i USD er 0.091 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TPTU til USD pris?
Den aktuelle pris på TPTUtil USD er $ 0.091. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Trading Payment?
Markedsværdien for TPTU er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TPTU?
Den cirkulerende forsyning af TPTU er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TPTU?
TPTU opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TPTU?
TPTU så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for TPTU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TPTU er $ 3.24K USD.
Bliver TPTU højere i år?
TPTU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TPTU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:31:39 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

TPTU-til-USD Lommeregner

Beløb

TPTU
TPTU
USD
USD

1 TPTU = 0.091 USD

Handel TPTU

TPTU/USDT
$0.091
$0.091$0.091
+1.11%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,997.47
$109,997.47$109,997.47

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.29
$3,869.29$3,869.29

-0.67%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02833
$0.02833$0.02833

-5.72%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.67
$185.67$185.67

-0.40%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,997.47
$109,997.47$109,997.47

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.29
$3,869.29$3,869.29

-0.67%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.67
$185.67$185.67

-0.40%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.12
$74.12$74.12

+4.52%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.702
$19.702$19.702

+3.11%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07762
$0.07762$0.07762

+55.24%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000389
$0.000389$0.000389

+127.48%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033249
$0.0033249$0.0033249

+63.00%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004807
$0.0000000000004807$0.0000000000004807

+59.43%