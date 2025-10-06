UdvekslingDEX+
Den direkte iShares 20 Year ETF pris i dag er 92.55 USD. Følg med i realtid TLTON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TLTON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

iShares 20 Year ETF-kurs(TLTON)

1 TLTON til USD direkte pris:

$92.62
$92.62$92.62
+1.27%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:29:41 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 91.15
$ 91.15$ 91.15
24H lav
$ 93.35
$ 93.35$ 93.35
24H høj

$ 91.15
$ 91.15$ 91.15

$ 93.35
$ 93.35$ 93.35

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

-0.21%

+1.27%

+0.48%

+0.48%

iShares 20 Year ETF (TLTON) realtidsprisen er $ 92.55. I løbet af de sidste 24 timer har TLTON handlet mellem et lavpunkt på $ 91.15 og et højdepunkt på $ 93.35, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TLTONs højeste pris nogensinde er $ 95.25413241837782, mens den laveste pris nogensinde er $ 86.39533703543214.

Når det gælder kortsigtet performance, TLTON har ændret sig med -0.21% i løbet af den sidste time, +1.27% i løbet af 24 timer og +0.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Markedsinformation

No.834

$ 20.90M
$ 20.90M$ 20.90M

$ 62.89K
$ 62.89K$ 62.89K

$ 20.90M
$ 20.90M$ 20.90M

225.81K
225.81K 225.81K

225,810.39601367
225,810.39601367 225,810.39601367

ETH

Den nuværende markedsværdi på iShares 20 Year ETF er $ 20.90M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 62.89K. Det cirkulerende forsyning af TLTON er 225.81K, med et samlet udbud på 225810.39601367. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.90M.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for iShares 20 Year ETF i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +1.1615+1.27%
30 dage$ +2.04+2.25%
60 dage$ +32.55+54.25%
90 dage$ +32.55+54.25%
iShares 20 Year ETF Prisændring i dag

I dag TLTON blev der registreret en ændring på $ +1.1615 (+1.27%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

iShares 20 Year ETF 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +2.04 (+2.25%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

iShares 20 Year ETF 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TLTON sås en ændring af $ +32.55 (+54.25%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

iShares 20 Year ETF 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +32.55 (+54.25%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Tjek iShares 20 Year ETFPrishistorik-siden nu.

Hvad er iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineiShares 20 Year ETFinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTLTONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om iShares 20 Year ETF på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din iShares 20 Year ETF købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

iShares 20 Year ETF Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil iShares 20 Year ETF (TLTON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine iShares 20 Year ETF (TLTON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for iShares 20 Year ETF.

Tjek iShares 20 Year ETF prisprediktion nu!

iShares 20 Year ETF (TLTON) Tokenomics

At forstå tokenomics for iShares 20 Year ETF (TLTON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TLTON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du iShares 20 Year ETF (TLTON)

Leder du efter, hvordan du køber iShares 20 Year ETF? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe iShares 20 Year ETF på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TLTON til lokale valutaer

1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til VND
2,435,453.25
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til AUD
A$140.676
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til GBP
70.338
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til EUR
79.593
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til USD
$92.55
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til MYR
RM387.7845
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til TRY
3,889.8765
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til JPY
¥14,160.15
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til ARS
ARS$132,783.336
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til RUB
7,440.0945
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til INR
8,215.6635
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til IDR
Rp1,542,499.383
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til PHP
5,431.7595
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til EGP
￡E.4,371.1365
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til BRL
R$496.9935
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til CAD
C$129.57
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til BDT
11,320.716
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til NGN
133,742.154
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til COP
$355,961.1825
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til ZAR
R.1,607.5935
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til UAH
3,882.4725
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til TZS
T.Sh.226,838.199
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til VES
Bs20,453.55
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til CLP
$87,182.1
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til PKR
Rs26,136.12
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til KZT
48,864.549
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til THB
฿2,981.961
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til TWD
NT$2,849.6145
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til AED
د.إ339.6585
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til CHF
Fr74.04
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til HKD
HK$719.1135
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til AMD
֏35,296.719
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til MAD
.د.م854.2365
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til MXN
$1,717.728
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til SAR
ريال347.0625
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til ETB
Br14,218.4565
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til KES
KSh11,924.142
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til JOD
د.أ65.61795
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til PLN
340.584
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til RON
лв408.1455
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til SEK
kr877.374
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til BGN
лв156.4095
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til HUF
Ft31,140.2985
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til CZK
1,951.8795
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til KWD
د.ك28.22775
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til ILS
300.7875
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til BOB
Bs639.5205
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til AZN
157.335
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til TJS
SM849.609
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til GEL
250.8105
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til AOA
Kz84,830.4045
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til BHD
.د.ب34.70625
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til BMD
$92.55
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til DKK
kr598.7985
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til HNL
L2,426.661
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til MUR
4,233.237
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til NAD
$1,600.1895
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til NOK
kr936.606
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til NZD
$161.037
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til PAB
B/.92.55
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til PGK
K388.71
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til QAR
ر.ق335.9565
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til RSD
дин.9,401.229
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til UZS
soʻm1,101,785.538
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til ALL
L7,726.9995
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til ANG
ƒ165.6645
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til AWG
ƒ165.6645
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til BBD
$185.1
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til BAM
KM155.484
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til BIF
Fr270,523.65
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til BND
$119.3895
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til BSD
$92.55
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til JMD
$14,812.6275
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til KHR
370,200
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til KMF
Fr39,426.3
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til LAK
2,011,956.4815
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til LKR
රු28,096.329
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til MDL
L1,570.5735
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til MGA
Ar415,021.965
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til MOP
P741.3255
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til MVR
1,416.015
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til MWK
MK160,120.755
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til MZN
MT5,913.945
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til NPR
रु13,090.272
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til PYG
656,364.6
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til RWF
Fr134,475.15
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til SBD
$761.6865
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til SCR
1,264.233
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til SRD
$3,563.175
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til SVC
$809.8125
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til SZL
L1,600.1895
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til TMT
m323.925
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til TND
د.ت272.4672
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til TTD
$626.5635
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til UGX
Sh321,333.6
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til XAF
Fr52,290.75
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til XCD
$249.885
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til XOF
Fr52,290.75
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til XPF
Fr9,440.1
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til BWP
P1,239.2445
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til BZD
$186.0255
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til CVE
$8,796.8775
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til DJF
Fr16,381.35
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til DOP
$5,928.753
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til DZD
د.ج12,028.7235
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til FJD
$209.163
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til GNF
Fr797,781
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til GTQ
Q707.082
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til GYD
$19,381.821
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) til ISK
kr11,476.2

iShares 20 Year ETF Ressource

For en mere dybdegående forståelse af iShares 20 Year ETF, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel iShares 20 Year ETF hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om iShares 20 Year ETF

Hvor meget er iShares 20 Year ETF (TLTON) værd i dag?
Den direkte TLTON pris i USD er 92.55 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TLTON til USD pris?
Den aktuelle pris på TLTONtil USD er $ 92.55. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af iShares 20 Year ETF?
Markedsværdien for TLTON er $ 20.90M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TLTON?
Den cirkulerende forsyning af TLTON er 225.81K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TLTON?
TLTON opnåede en ATH-pris på 95.25413241837782 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TLTON?
TLTON så en ATL-pris på 86.39533703543214 USD.
Hvad er handelsvolumen for TLTON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TLTON er $ 62.89K USD.
Bliver TLTON højere i år?
TLTON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TLTON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:29:41 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

