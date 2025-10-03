TICS-kurs(TICS)
TICS (TICS) realtidsprisen er $ 0.0265. I løbet af de sidste 24 timer har TICS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0255 og et højdepunkt på $ 0.02909, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TICSs højeste pris nogensinde er $ 2.5719853250516347, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.030720054210987374.
Når det gælder kortsigtet performance, TICS har ændret sig med -4.78% i løbet af den sidste time, -5.67% i løbet af 24 timer og -9.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på TICS er $ 2.18M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 116.24K. Det cirkulerende forsyning af TICS er 82.26M, med et samlet udbud på 1361867964. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 36.09M.
Spor prisændringerne for TICS i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ -0.0015971
|-5.67%
|30 dage
|$ -0.0101
|-27.60%
|60 dage
|$ -0.0382
|-59.05%
|90 dage
|$ -1.6656
|-98.44%
I dag TICS blev der registreret en ændring på $ -0.0015971 (-5.67%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.
I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0101 (-27.60%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.
Ved at udvide visningen til 60 dage TICS sås en ændring af $ -0.0382 (-59.05%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.
Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -1.6656 (-98.44%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.
Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.
TICS er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTICSinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.
Derudover kan du:
- TjekTICStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om TICS på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.
Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din TICS købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.
Hvor meget vil TICS (TICS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine TICS (TICS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for TICS.
At forstå tokenomics for TICS (TICS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TICS Tokens omfattende tokenomics nu!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|10-04 13:39:16
|On-chain data
Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går
|10-04 11:26:38
|Brancheopdateringer
USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9%
|10-03 10:20:00
|Brancheopdateringer
Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3%
|10-03 05:17:00
|Brancheopdateringer
Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august
|10-01 14:11:00
|Brancheopdateringer
I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner
|09-30 18:14:00
|Brancheopdateringer
Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens
