Den direkte TICS pris i dag er 0.0265 USD. Følg med i realtid TICS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TICS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

TICS-kurs(TICS)

1 TICS til USD direkte pris:

$0.02657
$0.02657$0.02657
-5.67%1D
USD
TICS (TICS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:51:36 (UTC+8)

TICS (TICS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0255
$ 0.0255$ 0.0255
24H lav
$ 0.02909
$ 0.02909$ 0.02909
24H høj

$ 0.0255
$ 0.0255$ 0.0255

$ 0.02909
$ 0.02909$ 0.02909

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374$ 0.030720054210987374

-4.78%

-5.67%

-9.13%

-9.13%

TICS (TICS) realtidsprisen er $ 0.0265. I løbet af de sidste 24 timer har TICS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0255 og et højdepunkt på $ 0.02909, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TICSs højeste pris nogensinde er $ 2.5719853250516347, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.030720054210987374.

Når det gælder kortsigtet performance, TICS har ændret sig med -4.78% i løbet af den sidste time, -5.67% i løbet af 24 timer og -9.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TICS (TICS) Markedsinformation

No.3921

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

$ 116.24K
$ 116.24K$ 116.24K

$ 36.09M
$ 36.09M$ 36.09M

82.26M
82.26M 82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

Den nuværende markedsværdi på TICS er $ 2.18M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 116.24K. Det cirkulerende forsyning af TICS er 82.26M, med et samlet udbud på 1361867964. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 36.09M.

TICS (TICS) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for TICS i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0015971-5.67%
30 dage$ -0.0101-27.60%
60 dage$ -0.0382-59.05%
90 dage$ -1.6656-98.44%
TICS Prisændring i dag

I dag TICS blev der registreret en ændring på $ -0.0015971 (-5.67%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

TICS 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0101 (-27.60%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

TICS 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TICS sås en ændring af $ -0.0382 (-59.05%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

TICS 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -1.6656 (-98.44%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for TICS (TICS)?

Tjek TICSPrishistorik-siden nu.

Hvad er TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTICSinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTICStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om TICS på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din TICS købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

TICS Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil TICS (TICS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine TICS (TICS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for TICS.

Tjek TICS prisprediktion nu!

TICS (TICS) Tokenomics

At forstå tokenomics for TICS (TICS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TICS Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du TICS (TICS)

Leder du efter, hvordan du køber TICS? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe TICS på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TICS til lokale valutaer

1 TICS(TICS) til VND
697.3475
1 TICS(TICS) til AUD
A$0.040015
1 TICS(TICS) til GBP
0.019345
1 TICS(TICS) til EUR
0.022525
1 TICS(TICS) til USD
$0.0265
1 TICS(TICS) til MYR
RM0.1113
1 TICS(TICS) til TRY
1.097365
1 TICS(TICS) til JPY
¥3.8955
1 TICS(TICS) til ARS
ARS$37.74925
1 TICS(TICS) til RUB
2.178565
1 TICS(TICS) til INR
2.351345
1 TICS(TICS) til IDR
Rp441.66649
1 TICS(TICS) til KRW
37.323925
1 TICS(TICS) til PHP
1.53435
1 TICS(TICS) til EGP
￡E.1.264845
1 TICS(TICS) til BRL
R$0.141245
1 TICS(TICS) til CAD
C$0.036835
1 TICS(TICS) til BDT
3.223725
1 TICS(TICS) til NGN
38.79918
1 TICS(TICS) til COP
$103.112825
1 TICS(TICS) til ZAR
R.0.45633
1 TICS(TICS) til UAH
1.09286
1 TICS(TICS) til TZS
T.Sh.65.1105
1 TICS(TICS) til VES
Bs4.9025
1 TICS(TICS) til CLP
$25.4135
1 TICS(TICS) til PKR
Rs7.454185
1 TICS(TICS) til KZT
14.50451
1 TICS(TICS) til THB
฿0.857805
1 TICS(TICS) til TWD
NT$0.80666
1 TICS(TICS) til AED
د.إ0.097255
1 TICS(TICS) til CHF
Fr0.020935
1 TICS(TICS) til HKD
HK$0.205905
1 TICS(TICS) til AMD
֏10.15321
1 TICS(TICS) til MAD
.د.م0.240885
1 TICS(TICS) til MXN
$0.487335
1 TICS(TICS) til SAR
ريال0.09911
1 TICS(TICS) til ETB
Br3.844885
1 TICS(TICS) til KES
KSh3.42221
1 TICS(TICS) til JOD
د.أ0.0187885
1 TICS(TICS) til PLN
0.09593
1 TICS(TICS) til RON
лв0.114745
1 TICS(TICS) til SEK
kr0.248305
1 TICS(TICS) til BGN
лв0.04399
1 TICS(TICS) til HUF
Ft8.77468
1 TICS(TICS) til CZK
0.54749
1 TICS(TICS) til KWD
د.ك0.008109
1 TICS(TICS) til ILS
0.08745
1 TICS(TICS) til BOB
Bs0.18285
1 TICS(TICS) til AZN
0.04505
1 TICS(TICS) til TJS
SM0.246715
1 TICS(TICS) til GEL
0.07208
1 TICS(TICS) til AOA
Kz24.289635
1 TICS(TICS) til BHD
.د.ب0.009964
1 TICS(TICS) til BMD
$0.0265
1 TICS(TICS) til DKK
kr0.16854
1 TICS(TICS) til HNL
L0.692975
1 TICS(TICS) til MUR
1.200715
1 TICS(TICS) til NAD
$0.456595
1 TICS(TICS) til NOK
kr0.26394
1 TICS(TICS) til NZD
$0.045315
1 TICS(TICS) til PAB
B/.0.0265
1 TICS(TICS) til PGK
K0.112625
1 TICS(TICS) til QAR
ر.ق0.09646
1 TICS(TICS) til RSD
дин.2.6447
1 TICS(TICS) til UZS
soʻm319.277035
1 TICS(TICS) til ALL
L2.183335
1 TICS(TICS) til ANG
ƒ0.047435
1 TICS(TICS) til AWG
ƒ0.0477
1 TICS(TICS) til BBD
$0.053
1 TICS(TICS) til BAM
KM0.04399
1 TICS(TICS) til BIF
Fr77.9365
1 TICS(TICS) til BND
$0.03392
1 TICS(TICS) til BSD
$0.0265
1 TICS(TICS) til JMD
$4.25484
1 TICS(TICS) til KHR
106.42559
1 TICS(TICS) til KMF
Fr11.1035
1 TICS(TICS) til LAK
576.086945
1 TICS(TICS) til LKR
Rs8.01307
1 TICS(TICS) til MDL
L0.44361
1 TICS(TICS) til MGA
Ar118.30342
1 TICS(TICS) til MOP
P0.212265
1 TICS(TICS) til MVR
0.40545
1 TICS(TICS) til MWK
MK46.006915
1 TICS(TICS) til MZN
MT1.69335
1 TICS(TICS) til NPR
Rs3.7683
1 TICS(TICS) til PYG
186.613
1 TICS(TICS) til RWF
Fr38.3455
1 TICS(TICS) til SBD
$0.218095
1 TICS(TICS) til SCR
0.38743
1 TICS(TICS) til SRD
$1.00965
1 TICS(TICS) til SVC
$0.23161
1 TICS(TICS) til SZL
L0.45633
1 TICS(TICS) til TMT
m0.09275
1 TICS(TICS) til TND
د.ت0.077168
1 TICS(TICS) til TTD
$0.179405
1 TICS(TICS) til UGX
Sh91.69
1 TICS(TICS) til XAF
Fr14.787
1 TICS(TICS) til XCD
$0.07155
1 TICS(TICS) til XOF
Fr14.787
1 TICS(TICS) til XPF
Fr2.6765
1 TICS(TICS) til BWP
P0.35192
1 TICS(TICS) til BZD
$0.053265
1 TICS(TICS) til CVE
$2.488615
1 TICS(TICS) til DJF
Fr4.717
1 TICS(TICS) til DOP
$1.6589
1 TICS(TICS) til DZD
د.ج3.43122
1 TICS(TICS) til FJD
$0.059625
1 TICS(TICS) til GNF
Fr230.4175
1 TICS(TICS) til GTQ
Q0.20299
1 TICS(TICS) til GYD
$5.541415
1 TICS(TICS) til ISK
kr3.2065

TICS Ressource

For en mere dybdegående forståelse af TICS, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel TICS hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om TICS

Hvor meget er TICS (TICS) værd i dag?
Den direkte TICS pris i USD er 0.0265 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TICS til USD pris?
Den aktuelle pris på TICStil USD er $ 0.0265. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af TICS?
Markedsværdien for TICS er $ 2.18M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TICS?
Den cirkulerende forsyning af TICS er 82.26M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TICS?
TICS opnåede en ATH-pris på 2.5719853250516347 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TICS?
TICS så en ATL-pris på 0.030720054210987374 USD.
Hvad er handelsvolumen for TICS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TICS er $ 116.24K USD.
Bliver TICS højere i år?
TICS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TICS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
TICS (TICS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
10-04 13:39:16On-chain data
Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går
10-04 11:26:38Brancheopdateringer
USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9%
10-03 10:20:00Brancheopdateringer
Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3%
10-03 05:17:00Brancheopdateringer
Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august
10-01 14:11:00Brancheopdateringer
I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner
09-30 18:14:00Brancheopdateringer
Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

TICS-til-USD Lommeregner

Beløb

TICS
TICS
USD
USD

1 TICS = 0.0265 USD

Handel TICS

TICS/USDT
$0.02657
$0.02657$0.02657
-5.67%

