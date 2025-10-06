UdvekslingDEX+
Den direkte Overtake pris i dag er 0.26125 USD. Følg med i realtid TAKE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TAKE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Overtake-kurs(TAKE)

1 TAKE til USD direkte pris:

$0.26125
$0.26125
-3.14%1D
USD
Overtake (TAKE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:27:36 (UTC+8)

Overtake (TAKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.26069
$ 0.26069
24H lav
$ 0.27066
$ 0.27066
24H høj

$ 0.26069
$ 0.26069

$ 0.27066
$ 0.27066

--
--

--
--

-0.05%

-3.13%

-8.73%

-8.73%

Overtake (TAKE) realtidsprisen er $ 0.26125. I løbet af de sidste 24 timer har TAKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.26069 og et højdepunkt på $ 0.27066, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TAKEs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, TAKE har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -3.13% i løbet af 24 timer og -8.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Overtake (TAKE) Markedsinformation

--
--

$ 95.23K
$ 95.23K

$ 261.25M
$ 261.25M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

SUI

Den nuværende markedsværdi på Overtake er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 95.23K. Det cirkulerende forsyning af TAKE er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 261.25M.

Overtake (TAKE) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Overtake i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0084692-3.13%
30 dage$ +0.06738+34.75%
60 dage$ +0.16112+160.91%
90 dage$ +0.23825+1,035.86%
Overtake Prisændring i dag

I dag TAKE blev der registreret en ændring på $ -0.0084692 (-3.13%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Overtake 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.06738 (+34.75%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Overtake 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TAKE sås en ændring af $ +0.16112 (+160.91%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Overtake 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.23825 (+1,035.86%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Overtake (TAKE)?

Tjek OvertakePrishistorik-siden nu.

Hvad er Overtake (TAKE)

OVERTAKE is a peer-to-peer marketplace on Sui that lets players trade game items, accounts, and currencies with ease. Designed for the multi-billion dollar Web2 game asset market, it uses a multi-signature smart contract escrow to ensure secure, low-fee transactions with instant settlement.

Overtake er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineOvertakeinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTAKEtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Overtake på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Overtake købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Overtake Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Overtake (TAKE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Overtake (TAKE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Overtake.

Tjek Overtake prisprediktion nu!

Overtake (TAKE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Overtake (TAKE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TAKE Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Overtake (TAKE)

Leder du efter, hvordan du køber Overtake? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Overtake på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TAKE til lokale valutaer

1 Overtake(TAKE) til VND
6,874.79375
1 Overtake(TAKE) til AUD
A$0.3971
1 Overtake(TAKE) til GBP
0.19855
1 Overtake(TAKE) til EUR
0.224675
1 Overtake(TAKE) til USD
$0.26125
1 Overtake(TAKE) til MYR
RM1.0946375
1 Overtake(TAKE) til TRY
10.9803375
1 Overtake(TAKE) til JPY
¥39.97125
1 Overtake(TAKE) til ARS
ARS$374.8206
1 Overtake(TAKE) til RUB
21.0018875
1 Overtake(TAKE) til INR
23.1911625
1 Overtake(TAKE) til IDR
Rp4,354.164925
1 Overtake(TAKE) til PHP
15.3327625
1 Overtake(TAKE) til EGP
￡E.12.3388375
1 Overtake(TAKE) til BRL
R$1.4029125
1 Overtake(TAKE) til CAD
C$0.36575
1 Overtake(TAKE) til BDT
31.9561
1 Overtake(TAKE) til NGN
377.52715
1 Overtake(TAKE) til COP
$1,004.8066875
1 Overtake(TAKE) til ZAR
R.4.5379125
1 Overtake(TAKE) til UAH
10.9594375
1 Overtake(TAKE) til TZS
T.Sh.640.318525
1 Overtake(TAKE) til VES
Bs57.73625
1 Overtake(TAKE) til CLP
$246.0975
1 Overtake(TAKE) til PKR
Rs73.777
1 Overtake(TAKE) til KZT
137.934775
1 Overtake(TAKE) til THB
฿8.417475
1 Overtake(TAKE) til TWD
NT$8.0438875
1 Overtake(TAKE) til AED
د.إ0.9587875
1 Overtake(TAKE) til CHF
Fr0.209
1 Overtake(TAKE) til HKD
HK$2.0299125
1 Overtake(TAKE) til AMD
֏99.635525
1 Overtake(TAKE) til MAD
.د.م2.4113375
1 Overtake(TAKE) til MXN
$4.8488
1 Overtake(TAKE) til SAR
ريال0.9796875
1 Overtake(TAKE) til ETB
Br40.1358375
1 Overtake(TAKE) til KES
KSh33.65945
1 Overtake(TAKE) til JOD
د.أ0.18522625
1 Overtake(TAKE) til PLN
0.9614
1 Overtake(TAKE) til RON
лв1.1521125
1 Overtake(TAKE) til SEK
kr2.47665
1 Overtake(TAKE) til BGN
лв0.4415125
1 Overtake(TAKE) til HUF
Ft87.9027875
1 Overtake(TAKE) til CZK
5.5097625
1 Overtake(TAKE) til KWD
د.ك0.07968125
1 Overtake(TAKE) til ILS
0.8490625
1 Overtake(TAKE) til BOB
Bs1.8052375
1 Overtake(TAKE) til AZN
0.444125
1 Overtake(TAKE) til TJS
SM2.398275
1 Overtake(TAKE) til GEL
0.7079875
1 Overtake(TAKE) til AOA
Kz239.4591375
1 Overtake(TAKE) til BHD
.د.ب0.09796875
1 Overtake(TAKE) til BMD
$0.26125
1 Overtake(TAKE) til DKK
kr1.6902875
1 Overtake(TAKE) til HNL
L6.849975
1 Overtake(TAKE) til MUR
11.949575
1 Overtake(TAKE) til NAD
$4.5170125
1 Overtake(TAKE) til NOK
kr2.64385
1 Overtake(TAKE) til NZD
$0.454575
1 Overtake(TAKE) til PAB
B/.0.26125
1 Overtake(TAKE) til PGK
K1.09725
1 Overtake(TAKE) til QAR
ر.ق0.9483375
1 Overtake(TAKE) til RSD
дин.26.537775
1 Overtake(TAKE) til UZS
soʻm3,110.11855
1 Overtake(TAKE) til ALL
L21.8117625
1 Overtake(TAKE) til ANG
ƒ0.4676375
1 Overtake(TAKE) til AWG
ƒ0.4676375
1 Overtake(TAKE) til BBD
$0.5225
1 Overtake(TAKE) til BAM
KM0.4389
1 Overtake(TAKE) til BIF
Fr763.63375
1 Overtake(TAKE) til BND
$0.3370125
1 Overtake(TAKE) til BSD
$0.26125
1 Overtake(TAKE) til JMD
$41.8130625
1 Overtake(TAKE) til KHR
1,045
1 Overtake(TAKE) til KMF
Fr111.2925
1 Overtake(TAKE) til LAK
5,679.3477125
1 Overtake(TAKE) til LKR
රු79.310275
1 Overtake(TAKE) til MDL
L4.4334125
1 Overtake(TAKE) til MGA
Ar1,171.523375
1 Overtake(TAKE) til MOP
P2.0926125
1 Overtake(TAKE) til MVR
3.997125
1 Overtake(TAKE) til MWK
MK451.988625
1 Overtake(TAKE) til MZN
MT16.693875
1 Overtake(TAKE) til NPR
रु36.9512
1 Overtake(TAKE) til PYG
1,852.785
1 Overtake(TAKE) til RWF
Fr379.59625
1 Overtake(TAKE) til SBD
$2.1500875
1 Overtake(TAKE) til SCR
3.568675
1 Overtake(TAKE) til SRD
$10.058125
1 Overtake(TAKE) til SVC
$2.2859375
1 Overtake(TAKE) til SZL
L4.5170125
1 Overtake(TAKE) til TMT
m0.914375
1 Overtake(TAKE) til TND
د.ت0.76912
1 Overtake(TAKE) til TTD
$1.7686625
1 Overtake(TAKE) til UGX
Sh907.06
1 Overtake(TAKE) til XAF
Fr147.60625
1 Overtake(TAKE) til XCD
$0.705375
1 Overtake(TAKE) til XOF
Fr147.60625
1 Overtake(TAKE) til XPF
Fr26.6475
1 Overtake(TAKE) til BWP
P3.4981375
1 Overtake(TAKE) til BZD
$0.5251125
1 Overtake(TAKE) til CVE
$24.8318125
1 Overtake(TAKE) til DJF
Fr46.24125
1 Overtake(TAKE) til DOP
$16.735675
1 Overtake(TAKE) til DZD
د.ج33.9546625
1 Overtake(TAKE) til FJD
$0.590425
1 Overtake(TAKE) til GNF
Fr2,251.975
1 Overtake(TAKE) til GTQ
Q1.99595
1 Overtake(TAKE) til GYD
$54.710975
1 Overtake(TAKE) til ISK
kr32.395

Overtake Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Overtake, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Overtake hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Overtake

Hvor meget er Overtake (TAKE) værd i dag?
Den direkte TAKE pris i USD er 0.26125 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TAKE til USD pris?
Den aktuelle pris på TAKEtil USD er $ 0.26125. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Overtake?
Markedsværdien for TAKE er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TAKE?
Den cirkulerende forsyning af TAKE er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TAKE?
TAKE opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TAKE?
TAKE så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for TAKE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TAKE er $ 95.23K USD.
Bliver TAKE højere i år?
TAKE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TAKE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:27:36 (UTC+8)

Overtake (TAKE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel.

TAKE-til-USD Lommeregner

Beløb

TAKE
TAKE
USD
USD

1 TAKE = 0.26125 USD

Handel TAKE

TAKE/USDT
$0.26125
$0.26125
-3.11%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

