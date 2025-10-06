Hvad er TAIX (TAIX)

TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what's working, what's failing, and what's worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally — without needing to know a single new language.

TAIX (TAIX) Tokenomics

At forstå tokenomics for TAIX (TAIX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TAIX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også: Andre spørgsmål om TAIX Hvor meget er TAIX (TAIX) værd i dag? Den direkte TAIX pris i USD er 0.0001304 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle TAIX til USD pris? $ 0.0001304 . Tjek Den aktuelle pris på TAIXtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af TAIX? Markedsværdien for TAIX er $ 0.00 USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af TAIX? Den cirkulerende forsyning af TAIX er 0.00 USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på TAIX? TAIX opnåede en ATH-pris på 0.000671960920599046 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TAIX? TAIX så en ATL-pris på 0.00010526790233566 USD . Hvad er handelsvolumen for TAIX? Direkte 24-timers handelsvolumen for TAIX er $ 189.28K USD . Bliver TAIX højere i år? TAIX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TAIX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

