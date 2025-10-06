Hvad er SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSP500 xStockinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekSPYXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om SP500 xStock på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din SP500 xStock købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

SP500 xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SP500 xStock (SPYX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SP500 xStock (SPYX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SP500 xStock.

Tjek SP500 xStock prisprediktion nu!

SP500 xStock (SPYX) Tokenomics

At forstå tokenomics for SP500 xStock (SPYX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPYX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du SP500 xStock (SPYX)

Leder du efter, hvordan du køber SP500 xStock? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe SP500 xStock på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SPYX til lokale valutaer

Prøv konverter

SP500 xStock Ressource

For en mere dybdegående forståelse af SP500 xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om SP500 xStock Hvor meget er SP500 xStock (SPYX) værd i dag? Den direkte SPYX pris i USD er 678.1 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle SPYX til USD pris? $ 678.1 . Tjek Den aktuelle pris på SPYXtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af SP500 xStock? Markedsværdien for SPYX er $ 16.38M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af SPYX? Den cirkulerende forsyning af SPYX er 24.15K USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPYX? SPYX opnåede en ATH-pris på 692.479563624506 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPYX? SPYX så en ATL-pris på 594.884270877716 USD . Hvad er handelsvolumen for SPYX? Direkte 24-timers handelsvolumen for SPYX er $ 55.77K USD . Bliver SPYX højere i år? SPYX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPYX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

