Den direkte SP500 xStock pris i dag er 678.1 USD. Følg med i realtid SPYX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPYX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

SP500 xStock Logo

SP500 xStock-kurs(SPYX)

1 SPYX til USD direkte pris:

$678.1
$678.1$678.1
-0.45%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:23:50 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 651.43
$ 651.43$ 651.43
24H lav
$ 685
$ 685$ 685
24H høj

$ 651.43
$ 651.43$ 651.43

$ 685
$ 685$ 685

$ 692.479563624506
$ 692.479563624506$ 692.479563624506

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716$ 594.884270877716

-0.03%

-0.44%

+0.46%

+0.46%

SP500 xStock (SPYX) realtidsprisen er $ 678.1. I løbet af de sidste 24 timer har SPYX handlet mellem et lavpunkt på $ 651.43 og et højdepunkt på $ 685, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPYXs højeste pris nogensinde er $ 692.479563624506, mens den laveste pris nogensinde er $ 594.884270877716.

Når det gælder kortsigtet performance, SPYX har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, -0.44% i løbet af 24 timer og +0.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SP500 xStock (SPYX) Markedsinformation

No.932

$ 16.38M
$ 16.38M$ 16.38M

$ 55.77K
$ 55.77K$ 55.77K

$ 16.38M
$ 16.38M$ 16.38M

24.15K
24.15K 24.15K

--
----

24,149.14807947
24,149.14807947 24,149.14807947

SOL

Den nuværende markedsværdi på SP500 xStock er $ 16.38M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.77K. Det cirkulerende forsyning af SPYX er 24.15K, med et samlet udbud på 24149.14807947. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.38M.

SP500 xStock (SPYX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for SP500 xStock i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -3.0652-0.44%
30 dage$ +2.99+0.44%
60 dage$ +48.95+7.78%
90 dage$ +55.74+8.95%
SP500 xStock Prisændring i dag

I dag SPYX blev der registreret en ændring på $ -3.0652 (-0.44%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

SP500 xStock 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +2.99 (+0.44%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

SP500 xStock 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage SPYX sås en ændring af $ +48.95 (+7.78%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

SP500 xStock 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +55.74 (+8.95%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for SP500 xStock (SPYX)?

Tjek SP500 xStockPrishistorik-siden nu.

Hvad er SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSP500 xStockinvesteringer effektivt.

Derudover kan du:
- TjekSPYXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om SP500 xStock på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din SP500 xStock købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

SP500 xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SP500 xStock (SPYX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SP500 xStock (SPYX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SP500 xStock.

Tjek SP500 xStock prisprediktion nu!

SP500 xStock (SPYX) Tokenomics

At forstå tokenomics for SP500 xStock (SPYX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPYX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du SP500 xStock (SPYX)

Leder du efter, hvordan du køber SP500 xStock? Processen er ligetil og problemfri!

SP500 xStock Ressource

For en mere dybdegående forståelse af SP500 xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel SP500 xStock hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om SP500 xStock

Hvor meget er SP500 xStock (SPYX) værd i dag?
Den direkte SPYX pris i USD er 678.1 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPYX til USD pris?
Den aktuelle pris på SPYXtil USD er $ 678.1. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SP500 xStock?
Markedsværdien for SPYX er $ 16.38M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPYX?
Den cirkulerende forsyning af SPYX er 24.15K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPYX?
SPYX opnåede en ATH-pris på 692.479563624506 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPYX?
SPYX så en ATL-pris på 594.884270877716 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPYX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPYX er $ 55.77K USD.
Bliver SPYX højere i år?
SPYX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPYX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:23:50 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

