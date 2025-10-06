UdvekslingDEX+
Den direkte SPDR S P 500 ETF pris i dag er 690.03 USD. Følg med i realtid SPYON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPYON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

1 SPYON til USD direkte pris:

$690.03
$690.03
+0.06%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:23:36 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 678.9
$ 678.9
24H lav
$ 691.18
$ 691.18
24H høj

$ 678.9
$ 678.9

$ 691.18
$ 691.18

$ 690.6831306581166
$ 690.6831306581166

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559

+0.74%

+0.06%

+2.49%

+2.49%

SPDR S P 500 ETF (SPYON) realtidsprisen er $ 690.03. I løbet af de sidste 24 timer har SPYON handlet mellem et lavpunkt på $ 678.9 og et højdepunkt på $ 691.18, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPYONs højeste pris nogensinde er $ 690.6831306581166, mens den laveste pris nogensinde er $ 640.4052156827559.

Når det gælder kortsigtet performance, SPYON har ændret sig med +0.74% i løbet af den sidste time, +0.06% i løbet af 24 timer og +2.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Markedsinformation

No.742

$ 25.45M
$ 25.45M

$ 56.59K
$ 56.59K

$ 25.45M
$ 25.45M

36.88K
36.88K

36,876.59786718
36,876.59786718

ETH

Den nuværende markedsværdi på SPDR S P 500 ETF er $ 25.45M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.59K. Det cirkulerende forsyning af SPYON er 36.88K, med et samlet udbud på 36876.59786718. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 25.45M.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for SPDR S P 500 ETF i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.4138+0.06%
30 dage$ +19.66+2.93%
60 dage$ +90.03+15.00%
90 dage$ +90.03+15.00%
SPDR S P 500 ETF Prisændring i dag

I dag SPYON blev der registreret en ændring på $ +0.4138 (+0.06%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

SPDR S P 500 ETF 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +19.66 (+2.93%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

SPDR S P 500 ETF 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage SPYON sås en ændring af $ +90.03 (+15.00%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

SPDR S P 500 ETF 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +90.03 (+15.00%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Tjek SPDR S P 500 ETFPrishistorik-siden nu.

Hvad er SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSPDR S P 500 ETFinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekSPYONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om SPDR S P 500 ETF på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din SPDR S P 500 ETF købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

SPDR S P 500 ETF Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SPDR S P 500 ETF (SPYON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SPDR S P 500 ETF (SPYON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SPDR S P 500 ETF.

Tjek SPDR S P 500 ETF prisprediktion nu!

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Tokenomics

At forstå tokenomics for SPDR S P 500 ETF (SPYON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPYON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Leder du efter, hvordan du køber SPDR S P 500 ETF? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe SPDR S P 500 ETF på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SPYON til lokale valutaer

1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til VND
18,158,139.45
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til AUD
A$1,048.8456
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til GBP
524.4228
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til EUR
593.4258
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til USD
$690.03
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til MYR
RM2,891.2257
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til TRY
29,001.9609
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til JPY
¥105,574.59
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til ARS
ARS$989,999.8416
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til RUB
55,471.5117
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til INR
61,253.9631
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til IDR
Rp11,500,495.3998
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til PHP
40,497.8607
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til EGP
￡E.32,590.1169
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til BRL
R$3,705.4611
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til CAD
C$966.042
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til BDT
84,404.4696
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til NGN
997,148.5524
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til COP
$2,653,958.8845
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til ZAR
R.11,985.8211
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til UAH
28,946.7585
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til TZS
T.Sh.1,691,249.7294
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til VES
Bs152,496.63
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til CLP
$650,008.26
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til PKR
Rs194,864.472
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til KZT
364,322.0394
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til THB
฿22,232.7666
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til TWD
NT$21,246.0237
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til AED
د.إ2,532.4101
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til CHF
Fr552.024
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til HKD
HK$5,361.5331
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til AMD
֏263,163.6414
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til MAD
.د.م6,368.9769
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til MXN
$12,806.9568
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til SAR
ريال2,587.6125
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til ETB
Br106,009.3089
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til KES
KSh88,903.4652
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til JOD
د.أ489.23127
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til PLN
2,539.3104
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til RON
лв3,043.0323
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til SEK
kr6,541.4844
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til BGN
лв1,166.1507
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til HUF
Ft232,174.3941
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til CZK
14,552.7327
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til KWD
د.ك210.45915
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til ILS
2,242.5975
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til BOB
Bs4,768.1073
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til AZN
1,173.051
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til TJS
SM6,334.4754
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til GEL
1,869.9813
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til AOA
Kz632,474.5977
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til BHD
.د.ب258.76125
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til BMD
$690.03
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til DKK
kr4,464.4941
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til HNL
L18,092.5866
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til MUR
31,561.9722
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til NAD
$11,930.6187
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til NOK
kr6,983.1036
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til NZD
$1,200.6522
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til PAB
B/.690.03
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til PGK
K2,898.126
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til QAR
ر.ق2,504.8089
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til RSD
дин.70,093.2474
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til UZS
soʻm8,214,641.5428
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til ALL
L57,610.6047
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til ANG
ƒ1,235.1537
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til AWG
ƒ1,235.1537
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til BBD
$1,380.06
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til BAM
KM1,159.2504
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til BIF
Fr2,016,957.69
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til BND
$890.1387
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til BSD
$690.03
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til JMD
$110,439.3015
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til KHR
2,760,120
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til KMF
Fr293,952.78
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til LAK
15,000,651.8739
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til LKR
රු209,479.3074
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til MDL
L11,709.8091
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til MGA
Ar3,094,301.529
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til MOP
P5,527.1403
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til MVR
10,557.459
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til MWK
MK1,193,820.903
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til MZN
MT44,092.917
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til NPR
रु97,597.8432
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til PYG
4,893,692.76
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til RWF
Fr1,002,613.59
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til SBD
$5,678.9469
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til SCR
9,425.8098
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til SRD
$26,566.155
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til SVC
$6,037.7625
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til SZL
L11,930.6187
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til TMT
m2,415.105
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til TND
د.ت2,031.44832
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til TTD
$4,671.5031
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til UGX
Sh2,395,784.16
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til XAF
Fr389,866.95
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til XCD
$1,863.081
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til XOF
Fr389,866.95
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til XPF
Fr70,383.06
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til BWP
P9,239.5017
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til BZD
$1,386.9603
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til CVE
$65,587.3515
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til DJF
Fr122,135.31
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til DOP
$44,203.3218
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til DZD
د.ج89,683.1991
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til FJD
$1,559.4678
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til GNF
Fr5,948,058.6
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til GTQ
Q5,271.8292
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til GYD
$144,506.0826
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) til ISK
kr85,563.72

SPDR S P 500 ETF Ressource

For en mere dybdegående forståelse af SPDR S P 500 ETF, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel SPDR S P 500 ETF hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om SPDR S P 500 ETF

Hvor meget er SPDR S P 500 ETF (SPYON) værd i dag?
Den direkte SPYON pris i USD er 690.03 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPYON til USD pris?
Den aktuelle pris på SPYONtil USD er $ 690.03. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SPDR S P 500 ETF?
Markedsværdien for SPYON er $ 25.45M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPYON?
Den cirkulerende forsyning af SPYON er 36.88K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPYON?
SPYON opnåede en ATH-pris på 690.6831306581166 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPYON?
SPYON så en ATL-pris på 640.4052156827559 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPYON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPYON er $ 56.59K USD.
Bliver SPYON højere i år?
SPYON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPYON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:23:36 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$690.03
