Den direkte Spotify pris i dag er 664.32 USD. Følg med i realtid SPOTON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPOTON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SPOTON

SPOTON Prisinfo

Hvad er SPOTON

SPOTON Officiel hjemmeside

SPOTON Tokenomics

SPOTON Prisprognose

SPOTON Historik

SPOTON Købsguide

SPOTON-til-fiat-valutaomregner

SPOTON Spot

Pre-market

Spotify Logo

Spotify-kurs(SPOTON)

1 SPOTON til USD direkte pris:

$664.34
$664.34$664.34
+0.02%1D
USD
Spotify (SPOTON) Live prisdiagram
Spotify (SPOTON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 652.63
$ 652.63$ 652.63
24H lav
$ 664.44
$ 664.44$ 664.44
24H høj

$ 652.63
$ 652.63$ 652.63

$ 664.44
$ 664.44$ 664.44

$ 743.2286807442033
$ 743.2286807442033$ 743.2286807442033

$ 643.5025764592376
$ 643.5025764592376$ 643.5025764592376

+0.17%

+0.02%

+2.76%

+2.76%

Spotify (SPOTON) realtidsprisen er $ 664.32. I løbet af de sidste 24 timer har SPOTON handlet mellem et lavpunkt på $ 652.63 og et højdepunkt på $ 664.44, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPOTONs højeste pris nogensinde er $ 743.2286807442033, mens den laveste pris nogensinde er $ 643.5025764592376.

Når det gælder kortsigtet performance, SPOTON har ændret sig med +0.17% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og +2.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Spotify (SPOTON) Markedsinformation

No.2352

$ 705.42K
$ 705.42K$ 705.42K

$ 54.96K
$ 54.96K$ 54.96K

$ 705.42K
$ 705.42K$ 705.42K

1.06K
1.06K 1.06K

1,061.86047348
1,061.86047348 1,061.86047348

ETH

Den nuværende markedsværdi på Spotify er $ 705.42K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 54.96K. Det cirkulerende forsyning af SPOTON er 1.06K, med et samlet udbud på 1061.86047348. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 705.42K.

Spotify (SPOTON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Spotify i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.1328+0.02%
30 dage$ -43.43-6.14%
60 dage$ +14.32+2.20%
90 dage$ +14.32+2.20%
Spotify Prisændring i dag

I dag SPOTON blev der registreret en ændring på $ +0.1328 (+0.02%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Spotify 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -43.43 (-6.14%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Spotify 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage SPOTON sås en ændring af $ +14.32 (+2.20%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Spotify 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +14.32 (+2.20%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Spotify (SPOTON)?

Tjek SpotifyPrishistorik-siden nu.

Hvad er Spotify (SPOTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Spotify er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSpotifyinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekSPOTONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Spotify på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Spotify købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Spotify Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Spotify (SPOTON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Spotify (SPOTON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Spotify.

Tjek Spotify prisprediktion nu!

Spotify (SPOTON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Spotify (SPOTON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPOTON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Spotify (SPOTON)

Leder du efter, hvordan du køber Spotify? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Spotify på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SPOTON til lokale valutaer

Spotify Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Spotify, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Spotify hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Spotify

Hvor meget er Spotify (SPOTON) værd i dag?
Den direkte SPOTON pris i USD er 664.32 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPOTON til USD pris?
Den aktuelle pris på SPOTONtil USD er $ 664.32. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Spotify?
Markedsværdien for SPOTON er $ 705.42K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPOTON?
Den cirkulerende forsyning af SPOTON er 1.06K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPOTON?
SPOTON opnåede en ATH-pris på 743.2286807442033 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPOTON?
SPOTON så en ATL-pris på 643.5025764592376 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPOTON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPOTON er $ 54.96K USD.
Bliver SPOTON højere i år?
SPOTON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPOTON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Spotify (SPOTON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

