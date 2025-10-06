Hvad er SLIMEX (SLX)

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

SLIMEX Ressource

For en mere dybdegående forståelse af SLIMEX, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om SLIMEX Hvor meget er SLIMEX (SLX) værd i dag? Den direkte SLX pris i USD er 0.0116 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle SLX til USD pris? $ 0.0116 . Tjek Den aktuelle pris på SLXtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af SLIMEX? Markedsværdien for SLX er $ 20.10M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af SLX? Den cirkulerende forsyning af SLX er 1.73B USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på SLX? SLX opnåede en ATH-pris på 0.0201275829066775 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SLX? SLX så en ATL-pris på 0.005582250839159196 USD . Hvad er handelsvolumen for SLX? Direkte 24-timers handelsvolumen for SLX er $ 1.06M USD . Bliver SLX højere i år? SLX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SLX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

SLIMEX (SLX) Vigtige brancheopdateringer

