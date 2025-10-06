Hvad er Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Sapien (SAPIEN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Sapien (SAPIEN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Sapien.

Sapien (SAPIEN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Sapien (SAPIEN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SAPIEN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sapien Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Sapien, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvad er markedsværdien af Sapien? Markedsværdien for SAPIEN er $ 41.70M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af SAPIEN? Den cirkulerende forsyning af SAPIEN er 250.00M USD .

Sapien (SAPIEN) Vigtige brancheopdateringer

