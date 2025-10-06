UdvekslingDEX+
Den direkte Sapien pris i dag er 0.16681 USD. Følg med i realtid SAPIEN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SAPIEN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SAPIEN

SAPIEN Prisinfo

Hvad er SAPIEN

SAPIEN Whitepaper

SAPIEN Officiel hjemmeside

SAPIEN Tokenomics

SAPIEN Prisprognose

SAPIEN Historik

SAPIEN Købsguide

Sapien Logo

Sapien-kurs(SAPIEN)

1 SAPIEN til USD direkte pris:

$0.16681
$0.16681$0.16681
-4.34%1D
USD
Sapien (SAPIEN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:17:48 (UTC+8)

Sapien (SAPIEN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.15774
$ 0.15774$ 0.15774
24H lav
$ 0.19215
$ 0.19215$ 0.19215
24H høj

$ 0.15774
$ 0.15774$ 0.15774

$ 0.19215
$ 0.19215$ 0.19215

$ 0.3647593155259055
$ 0.3647593155259055$ 0.3647593155259055

$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145$ 0.051122873927006145

-1.00%

-4.34%

+29.59%

+29.59%

Sapien (SAPIEN) realtidsprisen er $ 0.16681. I løbet af de sidste 24 timer har SAPIEN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.15774 og et højdepunkt på $ 0.19215, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SAPIENs højeste pris nogensinde er $ 0.3647593155259055, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.051122873927006145.

Når det gælder kortsigtet performance, SAPIEN har ændret sig med -1.00% i løbet af den sidste time, -4.34% i løbet af 24 timer og +29.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sapien (SAPIEN) Markedsinformation

No.574

$ 41.70M
$ 41.70M$ 41.70M

$ 265.16K
$ 265.16K$ 265.16K

$ 166.81M
$ 166.81M$ 166.81M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BASE

Den nuværende markedsværdi på Sapien er $ 41.70M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 265.16K. Det cirkulerende forsyning af SAPIEN er 250.00M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 166.81M.

Sapien (SAPIEN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Sapien i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.007568-4.34%
30 dage$ -0.02989-15.20%
60 dage$ +0.01841+12.40%
90 dage$ +0.12281+279.11%
Sapien Prisændring i dag

I dag SAPIEN blev der registreret en ændring på $ -0.007568 (-4.34%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Sapien 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.02989 (-15.20%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Sapien 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage SAPIEN sås en ændring af $ +0.01841 (+12.40%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Sapien 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.12281 (+279.11%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Sapien (SAPIEN)?

Tjek SapienPrishistorik-siden nu.

Hvad er Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSapieninvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekSAPIENtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Sapien på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Sapien købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Sapien Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Sapien (SAPIEN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Sapien (SAPIEN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Sapien.

Tjek Sapien prisprediktion nu!

Sapien (SAPIEN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Sapien (SAPIEN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SAPIEN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Sapien (SAPIEN)

Leder du efter, hvordan du køber Sapien? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Sapien på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SAPIEN til lokale valutaer

Sapien Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Sapien, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Sapien hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Sapien

Hvor meget er Sapien (SAPIEN) værd i dag?
Den direkte SAPIEN pris i USD er 0.16681 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SAPIEN til USD pris?
Den aktuelle pris på SAPIENtil USD er $ 0.16681. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Sapien?
Markedsværdien for SAPIEN er $ 41.70M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SAPIEN?
Den cirkulerende forsyning af SAPIEN er 250.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SAPIEN?
SAPIEN opnåede en ATH-pris på 0.3647593155259055 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SAPIEN?
SAPIEN så en ATL-pris på 0.051122873927006145 USD.
Hvad er handelsvolumen for SAPIEN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SAPIEN er $ 265.16K USD.
Bliver SAPIEN højere i år?
SAPIEN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SAPIEN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:17:48 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

