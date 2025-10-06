UdvekslingDEX+
Den direkte Sunrise Layer pris i dag er 0.008817 USD. Følg med i realtid RISE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RISE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Sunrise Layer-kurs(RISE)

1 RISE til USD direkte pris:

$0.008817
+0.01%1D
Sunrise Layer (RISE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:15:32 (UTC+8)

Sunrise Layer (RISE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00833
24H lav
$ 0.00923
24H høj

$ 0.00833
$ 0.00923
--
--
-0.24%

+0.01%

-2.35%

-2.35%

Sunrise Layer (RISE) realtidsprisen er $ 0.008817. I løbet af de sidste 24 timer har RISE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00833 og et højdepunkt på $ 0.00923, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RISEs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, RISE har ændret sig med -0.24% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -2.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sunrise Layer (RISE) Markedsinformation

--
$ 96.23K
$ 4.41M
--
500,000,000
SUNRISE

Den nuværende markedsværdi på Sunrise Layer er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 96.23K. Det cirkulerende forsyning af RISE er --, med et samlet udbud på 500000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.41M.

Sunrise Layer (RISE) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Sunrise Layer i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00000088+0.01%
30 dage$ -0.001611-15.45%
60 dage$ -0.003983-31.12%
90 dage$ -0.031183-77.96%
Sunrise Layer Prisændring i dag

I dag RISE blev der registreret en ændring på $ +0.00000088 (+0.01%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Sunrise Layer 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.001611 (-15.45%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Sunrise Layer 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage RISE sås en ændring af $ -0.003983 (-31.12%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Sunrise Layer 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.031183 (-77.96%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Sunrise Layer (RISE)?

Hvad er Sunrise Layer (RISE)

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

Sunrise Layer er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSunrise Layerinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekRISEtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Sunrise Layer på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Sunrise Layer købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Sunrise Layer Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Sunrise Layer (RISE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Sunrise Layer (RISE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Sunrise Layer.

Sunrise Layer (RISE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Sunrise Layer (RISE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RISE Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Sunrise Layer (RISE)

RISE til lokale valutaer

1 Sunrise Layer(RISE) til VND
232.019355
1 Sunrise Layer(RISE) til AUD
A$0.01340184
1 Sunrise Layer(RISE) til GBP
0.00670092
1 Sunrise Layer(RISE) til EUR
0.00758262
1 Sunrise Layer(RISE) til USD
$0.008817
1 Sunrise Layer(RISE) til MYR
RM0.03694323
1 Sunrise Layer(RISE) til TRY
0.37057851
1 Sunrise Layer(RISE) til JPY
¥1.349001
1 Sunrise Layer(RISE) til ARS
ARS$12.64992624
1 Sunrise Layer(RISE) til RUB
0.70879863
1 Sunrise Layer(RISE) til INR
0.78268509
1 Sunrise Layer(RISE) til IDR
Rp146.94994122
1 Sunrise Layer(RISE) til PHP
0.51746973
1 Sunrise Layer(RISE) til EGP
￡E.0.41642691
1 Sunrise Layer(RISE) til BRL
R$0.04734729
1 Sunrise Layer(RISE) til CAD
C$0.0123438
1 Sunrise Layer(RISE) til BDT
1.07849544
1 Sunrise Layer(RISE) til NGN
12.74127036
1 Sunrise Layer(RISE) til COP
$33.91150455
1 Sunrise Layer(RISE) til ZAR
R.0.15315129
1 Sunrise Layer(RISE) til UAH
0.36987315
1 Sunrise Layer(RISE) til TZS
T.Sh.21.61029066
1 Sunrise Layer(RISE) til VES
Bs1.948557
1 Sunrise Layer(RISE) til CLP
$8.305614
1 Sunrise Layer(RISE) til PKR
Rs2.4899208
1 Sunrise Layer(RISE) til KZT
4.65519966
1 Sunrise Layer(RISE) til THB
฿0.28408374
1 Sunrise Layer(RISE) til TWD
NT$0.27147543
1 Sunrise Layer(RISE) til AED
د.إ0.03235839
1 Sunrise Layer(RISE) til CHF
Fr0.0070536
1 Sunrise Layer(RISE) til HKD
HK$0.06850809
1 Sunrise Layer(RISE) til AMD
֏3.36262746
1 Sunrise Layer(RISE) til MAD
.د.م0.08138091
1 Sunrise Layer(RISE) til MXN
$0.16364352
1 Sunrise Layer(RISE) til SAR
ريال0.03306375
1 Sunrise Layer(RISE) til ETB
Br1.35455571
1 Sunrise Layer(RISE) til KES
KSh1.13598228
1 Sunrise Layer(RISE) til JOD
د.أ0.006251253
1 Sunrise Layer(RISE) til PLN
0.03244656
1 Sunrise Layer(RISE) til RON
лв0.03888297
1 Sunrise Layer(RISE) til SEK
kr0.08358516
1 Sunrise Layer(RISE) til BGN
лв0.01490073
1 Sunrise Layer(RISE) til HUF
Ft2.96665599
1 Sunrise Layer(RISE) til CZK
0.18595053
1 Sunrise Layer(RISE) til KWD
د.ك0.002689185
1 Sunrise Layer(RISE) til ILS
0.02865525
1 Sunrise Layer(RISE) til BOB
Bs0.06092547
1 Sunrise Layer(RISE) til AZN
0.0149889
1 Sunrise Layer(RISE) til TJS
SM0.08094006
1 Sunrise Layer(RISE) til GEL
0.02389407
1 Sunrise Layer(RISE) til AOA
Kz8.08157403
1 Sunrise Layer(RISE) til BHD
.د.ب0.003306375
1 Sunrise Layer(RISE) til BMD
$0.008817
1 Sunrise Layer(RISE) til DKK
kr0.05704599
1 Sunrise Layer(RISE) til HNL
L0.23118174
1 Sunrise Layer(RISE) til MUR
0.40328958
1 Sunrise Layer(RISE) til NAD
$0.15244593
1 Sunrise Layer(RISE) til NOK
kr0.08922804
1 Sunrise Layer(RISE) til NZD
$0.01534158
1 Sunrise Layer(RISE) til PAB
B/.0.008817
1 Sunrise Layer(RISE) til PGK
K0.0370314
1 Sunrise Layer(RISE) til QAR
ر.ق0.03200571
1 Sunrise Layer(RISE) til RSD
дин.0.89563086
1 Sunrise Layer(RISE) til UZS
soʻm104.96426892
1 Sunrise Layer(RISE) til ALL
L0.73613133
1 Sunrise Layer(RISE) til ANG
ƒ0.01578243
1 Sunrise Layer(RISE) til AWG
ƒ0.01578243
1 Sunrise Layer(RISE) til BBD
$0.017634
1 Sunrise Layer(RISE) til BAM
KM0.01481256
1 Sunrise Layer(RISE) til BIF
Fr25.772091
1 Sunrise Layer(RISE) til BND
$0.01137393
1 Sunrise Layer(RISE) til BSD
$0.008817
1 Sunrise Layer(RISE) til JMD
$1.41116085
1 Sunrise Layer(RISE) til KHR
35.268
1 Sunrise Layer(RISE) til KMF
Fr3.756042
1 Sunrise Layer(RISE) til LAK
191.67390921
1 Sunrise Layer(RISE) til LKR
රු2.67666486
1 Sunrise Layer(RISE) til MDL
L0.14962449
1 Sunrise Layer(RISE) til MGA
Ar39.5380731
1 Sunrise Layer(RISE) til MOP
P0.07062417
1 Sunrise Layer(RISE) til MVR
0.1349001
1 Sunrise Layer(RISE) til MWK
MK15.2542917
1 Sunrise Layer(RISE) til MZN
MT0.5634063
1 Sunrise Layer(RISE) til NPR
रु1.24707648
1 Sunrise Layer(RISE) til PYG
62.530164
1 Sunrise Layer(RISE) til RWF
Fr12.811101
1 Sunrise Layer(RISE) til SBD
$0.07256391
1 Sunrise Layer(RISE) til SCR
0.12044022
1 Sunrise Layer(RISE) til SRD
$0.3394545
1 Sunrise Layer(RISE) til SVC
$0.07714875
1 Sunrise Layer(RISE) til SZL
L0.15244593
1 Sunrise Layer(RISE) til TMT
m0.0308595
1 Sunrise Layer(RISE) til TND
د.ت0.025957248
1 Sunrise Layer(RISE) til TTD
$0.05969109
1 Sunrise Layer(RISE) til UGX
Sh30.612624
1 Sunrise Layer(RISE) til XAF
Fr4.981605
1 Sunrise Layer(RISE) til XCD
$0.0238059
1 Sunrise Layer(RISE) til XOF
Fr4.981605
1 Sunrise Layer(RISE) til XPF
Fr0.899334
1 Sunrise Layer(RISE) til BWP
P0.11805963
1 Sunrise Layer(RISE) til BZD
$0.01772217
1 Sunrise Layer(RISE) til CVE
$0.83805585
1 Sunrise Layer(RISE) til DJF
Fr1.560609
1 Sunrise Layer(RISE) til DOP
$0.56481702
1 Sunrise Layer(RISE) til DZD
د.ج1.14594549
1 Sunrise Layer(RISE) til FJD
$0.01992642
1 Sunrise Layer(RISE) til GNF
Fr76.00254
1 Sunrise Layer(RISE) til GTQ
Q0.06736188
1 Sunrise Layer(RISE) til GYD
$1.84645614
1 Sunrise Layer(RISE) til ISK
kr1.093308

Sunrise Layer Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Sunrise Layer, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Sunrise Layer hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Sunrise Layer

Hvor meget er Sunrise Layer (RISE) værd i dag?
Den direkte RISE pris i USD er 0.008817 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RISE til USD pris?
Den aktuelle pris på RISEtil USD er $ 0.008817. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Sunrise Layer?
Markedsværdien for RISE er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RISE?
Den cirkulerende forsyning af RISE er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RISE?
RISE opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RISE?
RISE så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for RISE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RISE er $ 96.23K USD.
Bliver RISE højere i år?
RISE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RISE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Sunrise Layer (RISE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

