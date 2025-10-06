Sunrise Layer-kurs(RISE)
Sunrise Layer (RISE) realtidsprisen er $ 0.008817. I løbet af de sidste 24 timer har RISE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00833 og et højdepunkt på $ 0.00923, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RISEs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.
Når det gælder kortsigtet performance, RISE har ændret sig med -0.24% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -2.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
SUNRISE
Den nuværende markedsværdi på Sunrise Layer er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 96.23K. Det cirkulerende forsyning af RISE er --, med et samlet udbud på 500000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.41M.
Spor prisændringerne for Sunrise Layer i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ +0.00000088
|+0.01%
|30 dage
|$ -0.001611
|-15.45%
|60 dage
|$ -0.003983
|-31.12%
|90 dage
|$ -0.031183
|-77.96%
I dag RISE blev der registreret en ændring på $ +0.00000088 (+0.01%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.
I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.001611 (-15.45%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.
Ved at udvide visningen til 60 dage RISE sås en ændring af $ -0.003983 (-31.12%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.
Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.031183 (-77.96%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.
Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Sunrise Layer (RISE)?
Tjek Sunrise LayerPrishistorik-siden nu.
Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.
Sunrise Layer er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSunrise Layerinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.
Derudover kan du:
- TjekRISEtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Sunrise Layer på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.
Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Sunrise Layer købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.
Hvor meget vil Sunrise Layer (RISE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Sunrise Layer (RISE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Sunrise Layer.
Tjek Sunrise Layer prisprediktion nu!
At forstå tokenomics for Sunrise Layer (RISE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RISE Tokens omfattende tokenomics nu!
Leder du efter, hvordan du køber Sunrise Layer? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Sunrise Layer på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.
For en mere dybdegående forståelse af Sunrise Layer, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:
