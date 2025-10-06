UdvekslingDEX+
Den direkte RICE AI pris i dag er 0.04213 USD. Følg med i realtid RICE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RICE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

RICE AI-kurs(RICE)

1 RICE til USD direkte pris:

$0.04208
$0.04208$0.04208
-2.13%1D
USD
RICE AI (RICE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:15:02 (UTC+8)

RICE AI (RICE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.03999
$ 0.03999$ 0.03999
24H lav
$ 0.04704
$ 0.04704$ 0.04704
24H høj

$ 0.03999
$ 0.03999$ 0.03999

$ 0.04704
$ 0.04704$ 0.04704

--
----

--
----

-3.33%

-2.13%

-12.63%

-12.63%

RICE AI (RICE) realtidsprisen er $ 0.04213. I løbet af de sidste 24 timer har RICE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03999 og et højdepunkt på $ 0.04704, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RICEs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, RICE har ændret sig med -3.33% i løbet af den sidste time, -2.13% i løbet af 24 timer og -12.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

RICE AI (RICE) Markedsinformation

--
----

$ 123.81K
$ 123.81K$ 123.81K

$ 42.13M
$ 42.13M$ 42.13M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på RICE AI er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 123.81K. Det cirkulerende forsyning af RICE er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 42.13M.

RICE AI (RICE) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for RICE AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0009158-2.13%
30 dage$ -0.06965-62.31%
60 dage$ -0.07822-65.00%
90 dage$ +0.03713+742.60%
RICE AI Prisændring i dag

I dag RICE blev der registreret en ændring på $ -0.0009158 (-2.13%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

RICE AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.06965 (-62.31%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

RICE AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage RICE sås en ændring af $ -0.07822 (-65.00%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

RICE AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.03713 (+742.60%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for RICE AI (RICE)?

Tjek RICE AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er RICE AI (RICE)

RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.

RICE AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineRICE AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekRICEtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om RICE AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din RICE AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

RICE AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil RICE AI (RICE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine RICE AI (RICE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for RICE AI.

Tjek RICE AI prisprediktion nu!

RICE AI (RICE) Tokenomics

At forstå tokenomics for RICE AI (RICE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RICE Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du RICE AI (RICE)

Leder du efter, hvordan du køber RICE AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe RICE AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

RICE til lokale valutaer

1 RICE AI(RICE) til VND
1,108.65095
1 RICE AI(RICE) til AUD
A$0.0640376
1 RICE AI(RICE) til GBP
0.0320188
1 RICE AI(RICE) til EUR
0.0362318
1 RICE AI(RICE) til USD
$0.04213
1 RICE AI(RICE) til MYR
RM0.1765247
1 RICE AI(RICE) til TRY
1.7707239
1 RICE AI(RICE) til JPY
¥6.44589
1 RICE AI(RICE) til ARS
ARS$60.4447536
1 RICE AI(RICE) til RUB
3.3868307
1 RICE AI(RICE) til INR
3.7398801
1 RICE AI(RICE) til IDR
Rp702.1663858
1 RICE AI(RICE) til PHP
2.4726097
1 RICE AI(RICE) til EGP
￡E.1.9897999
1 RICE AI(RICE) til BRL
R$0.2262381
1 RICE AI(RICE) til CAD
C$0.058982
1 RICE AI(RICE) til BDT
5.1533416
1 RICE AI(RICE) til NGN
60.8812204
1 RICE AI(RICE) til COP
$162.0382995
1 RICE AI(RICE) til ZAR
R.0.7317981
1 RICE AI(RICE) til UAH
1.7673535
1 RICE AI(RICE) til TZS
T.Sh.103.2597874
1 RICE AI(RICE) til VES
Bs9.31073
1 RICE AI(RICE) til CLP
$39.68646
1 RICE AI(RICE) til PKR
Rs11.897512
1 RICE AI(RICE) til KZT
22.2437974
1 RICE AI(RICE) til THB
฿1.3574286
1 RICE AI(RICE) til TWD
NT$1.2971827
1 RICE AI(RICE) til AED
د.إ0.1546171
1 RICE AI(RICE) til CHF
Fr0.033704
1 RICE AI(RICE) til HKD
HK$0.3273501
1 RICE AI(RICE) til AMD
֏16.0675394
1 RICE AI(RICE) til MAD
.د.م0.3888599
1 RICE AI(RICE) til MXN
$0.7819328
1 RICE AI(RICE) til SAR
ريال0.1579875
1 RICE AI(RICE) til ETB
Br6.4724319
1 RICE AI(RICE) til KES
KSh5.4280292
1 RICE AI(RICE) til JOD
د.أ0.02987017
1 RICE AI(RICE) til PLN
0.1550384
1 RICE AI(RICE) til RON
лв0.1857933
1 RICE AI(RICE) til SEK
kr0.3993924
1 RICE AI(RICE) til BGN
лв0.0711997
1 RICE AI(RICE) til HUF
Ft14.1754811
1 RICE AI(RICE) til CZK
0.8885217
1 RICE AI(RICE) til KWD
د.ك0.01284965
1 RICE AI(RICE) til ILS
0.1369225
1 RICE AI(RICE) til BOB
Bs0.2911183
1 RICE AI(RICE) til AZN
0.071621
1 RICE AI(RICE) til TJS
SM0.3867534
1 RICE AI(RICE) til GEL
0.1141723
1 RICE AI(RICE) til AOA
Kz38.6159367
1 RICE AI(RICE) til BHD
.د.ب0.01579875
1 RICE AI(RICE) til BMD
$0.04213
1 RICE AI(RICE) til DKK
kr0.2725811
1 RICE AI(RICE) til HNL
L1.1046486
1 RICE AI(RICE) til MUR
1.9270262
1 RICE AI(RICE) til NAD
$0.7284277
1 RICE AI(RICE) til NOK
kr0.4263556
1 RICE AI(RICE) til NZD
$0.0733062
1 RICE AI(RICE) til PAB
B/.0.04213
1 RICE AI(RICE) til PGK
K0.176946
1 RICE AI(RICE) til QAR
ر.ق0.1529319
1 RICE AI(RICE) til RSD
дин.4.2795654
1 RICE AI(RICE) til UZS
soʻm501.5475388
1 RICE AI(RICE) til ALL
L3.5174337
1 RICE AI(RICE) til ANG
ƒ0.0754127
1 RICE AI(RICE) til AWG
ƒ0.0754127
1 RICE AI(RICE) til BBD
$0.08426
1 RICE AI(RICE) til BAM
KM0.0707784
1 RICE AI(RICE) til BIF
Fr123.14599
1 RICE AI(RICE) til BND
$0.0543477
1 RICE AI(RICE) til BSD
$0.04213
1 RICE AI(RICE) til JMD
$6.7429065
1 RICE AI(RICE) til KHR
168.52
1 RICE AI(RICE) til KMF
Fr17.94738
1 RICE AI(RICE) til LAK
915.8695469
1 RICE AI(RICE) til LKR
රු12.7898254
1 RICE AI(RICE) til MDL
L0.7149461
1 RICE AI(RICE) til MGA
Ar188.923559
1 RICE AI(RICE) til MOP
P0.3374613
1 RICE AI(RICE) til MVR
0.644589
1 RICE AI(RICE) til MWK
MK72.889113
1 RICE AI(RICE) til MZN
MT2.692107
1 RICE AI(RICE) til NPR
रु5.9588672
1 RICE AI(RICE) til PYG
298.78596
1 RICE AI(RICE) til RWF
Fr61.21489
1 RICE AI(RICE) til SBD
$0.3467299
1 RICE AI(RICE) til SCR
0.5754958
1 RICE AI(RICE) til SRD
$1.622005
1 RICE AI(RICE) til SVC
$0.3686375
1 RICE AI(RICE) til SZL
L0.7284277
1 RICE AI(RICE) til TMT
m0.147455
1 RICE AI(RICE) til TND
د.ت0.12403072
1 RICE AI(RICE) til TTD
$0.2852201
1 RICE AI(RICE) til UGX
Sh146.27536
1 RICE AI(RICE) til XAF
Fr23.80345
1 RICE AI(RICE) til XCD
$0.113751
1 RICE AI(RICE) til XOF
Fr23.80345
1 RICE AI(RICE) til XPF
Fr4.29726
1 RICE AI(RICE) til BWP
P0.5641207
1 RICE AI(RICE) til BZD
$0.0846813
1 RICE AI(RICE) til CVE
$4.0044565
1 RICE AI(RICE) til DJF
Fr7.45701
1 RICE AI(RICE) til DOP
$2.6988478
1 RICE AI(RICE) til DZD
د.ج5.4756361
1 RICE AI(RICE) til FJD
$0.0952138
1 RICE AI(RICE) til GNF
Fr363.1606
1 RICE AI(RICE) til GTQ
Q0.3218732
1 RICE AI(RICE) til GYD
$8.8228646
1 RICE AI(RICE) til ISK
kr5.22412

RICE AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af RICE AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel RICE AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om RICE AI

Hvor meget er RICE AI (RICE) værd i dag?
Den direkte RICE pris i USD er 0.04213 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RICE til USD pris?
Den aktuelle pris på RICEtil USD er $ 0.04213. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af RICE AI?
Markedsværdien for RICE er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RICE?
Den cirkulerende forsyning af RICE er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RICE?
RICE opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RICE?
RICE så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for RICE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RICE er $ 123.81K USD.
Bliver RICE højere i år?
RICE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RICE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:15:02 (UTC+8)

RICE AI (RICE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

