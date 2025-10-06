UdvekslingDEX+
Den direkte Reddit pris i dag er 206.75 USD. Følg med i realtid RDDTON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RDDTON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om RDDTON

RDDTON Prisinfo

Hvad er RDDTON

RDDTON Officiel hjemmeside

RDDTON Tokenomics

RDDTON Prisprognose

RDDTON Historik

RDDTON Købsguide

RDDTON-til-fiat-valutaomregner

RDDTON Spot

Reddit Logo

Reddit-kurs(RDDTON)

1 RDDTON til USD direkte pris:

$206.71
-0.30%1D
USD
Reddit (RDDTON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:13:22 (UTC+8)

Reddit (RDDTON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 206.71
24H lav
$ 209.85
24H høj

$ 206.71
$ 209.85
$ 282.4541904298624
$ 187.01273448374423
-0.19%

-0.30%

-3.49%

-3.49%

Reddit (RDDTON) realtidsprisen er $ 206.75. I løbet af de sidste 24 timer har RDDTON handlet mellem et lavpunkt på $ 206.71 og et højdepunkt på $ 209.85, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RDDTONs højeste pris nogensinde er $ 282.4541904298624, mens den laveste pris nogensinde er $ 187.01273448374423.

Når det gælder kortsigtet performance, RDDTON har ændret sig med -0.19% i løbet af den sidste time, -0.30% i løbet af 24 timer og -3.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Reddit (RDDTON) Markedsinformation

No.2499

$ 531.80K
$ 57.19K
$ 531.80K
2.57K
2,572.18456863
ETH

Den nuværende markedsværdi på Reddit er $ 531.80K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 57.19K. Det cirkulerende forsyning af RDDTON er 2.57K, med et samlet udbud på 2572.18456863. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 531.80K.

Reddit (RDDTON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Reddit i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.622-0.30%
30 dage$ +5.7+2.83%
60 dage$ +6.75+3.37%
90 dage$ +6.75+3.37%
Reddit Prisændring i dag

I dag RDDTON blev der registreret en ændring på $ -0.622 (-0.30%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Reddit 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +5.7 (+2.83%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Reddit 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage RDDTON sås en ændring af $ +6.75 (+3.37%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Reddit 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +6.75 (+3.37%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Reddit (RDDTON)?

Tjek RedditPrishistorik-siden nu.

Hvad er Reddit (RDDTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Reddit er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineRedditinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekRDDTONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Reddit på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Reddit købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Reddit Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Reddit (RDDTON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Reddit (RDDTON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Reddit.

Tjek Reddit prisprediktion nu!

Reddit (RDDTON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Reddit (RDDTON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RDDTON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Reddit (RDDTON)

Leder du efter, hvordan du køber Reddit? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Reddit på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

RDDTON til lokale valutaer

1 Reddit(RDDTON) til VND
5,440,626.25
1 Reddit(RDDTON) til AUD
A$314.26
1 Reddit(RDDTON) til GBP
157.13
1 Reddit(RDDTON) til EUR
177.805
1 Reddit(RDDTON) til USD
$206.75
1 Reddit(RDDTON) til MYR
RM866.2825
1 Reddit(RDDTON) til TRY
8,689.7025
1 Reddit(RDDTON) til JPY
¥31,632.75
1 Reddit(RDDTON) til ARS
ARS$296,628.36
1 Reddit(RDDTON) til RUB
16,620.6325
1 Reddit(RDDTON) til INR
18,353.1975
1 Reddit(RDDTON) til IDR
Rp3,445,831.955
1 Reddit(RDDTON) til PHP
12,134.1575
1 Reddit(RDDTON) til EGP
￡E.9,764.8025
1 Reddit(RDDTON) til BRL
R$1,110.2475
1 Reddit(RDDTON) til CAD
C$289.45
1 Reddit(RDDTON) til BDT
25,289.66
1 Reddit(RDDTON) til NGN
298,770.29
1 Reddit(RDDTON) til COP
$795,191.5125
1 Reddit(RDDTON) til ZAR
R.3,591.2475
1 Reddit(RDDTON) til UAH
8,673.1625
1 Reddit(RDDTON) til TZS
T.Sh.506,740.115
1 Reddit(RDDTON) til VES
Bs45,691.75
1 Reddit(RDDTON) til CLP
$194,758.5
1 Reddit(RDDTON) til PKR
Rs58,386.2
1 Reddit(RDDTON) til KZT
109,159.865
1 Reddit(RDDTON) til THB
฿6,661.485
1 Reddit(RDDTON) til TWD
NT$6,365.8325
1 Reddit(RDDTON) til AED
د.إ758.7725
1 Reddit(RDDTON) til CHF
Fr165.4
1 Reddit(RDDTON) til HKD
HK$1,606.4475
1 Reddit(RDDTON) til AMD
֏78,850.315
1 Reddit(RDDTON) til MAD
.د.م1,908.3025
1 Reddit(RDDTON) til MXN
$3,837.28
1 Reddit(RDDTON) til SAR
ريال775.3125
1 Reddit(RDDTON) til ETB
Br31,763.0025
1 Reddit(RDDTON) til KES
KSh26,637.67
1 Reddit(RDDTON) til JOD
د.أ146.58575
1 Reddit(RDDTON) til PLN
760.84
1 Reddit(RDDTON) til RON
лв911.7675
1 Reddit(RDDTON) til SEK
kr1,959.99
1 Reddit(RDDTON) til BGN
лв349.4075
1 Reddit(RDDTON) til HUF
Ft69,565.1725
1 Reddit(RDDTON) til CZK
4,360.3575
1 Reddit(RDDTON) til KWD
د.ك63.05875
1 Reddit(RDDTON) til ILS
671.9375
1 Reddit(RDDTON) til BOB
Bs1,428.6425
1 Reddit(RDDTON) til AZN
351.475
1 Reddit(RDDTON) til TJS
SM1,897.965
1 Reddit(RDDTON) til GEL
560.2925
1 Reddit(RDDTON) til AOA
Kz189,504.9825
1 Reddit(RDDTON) til BHD
.د.ب77.53125
1 Reddit(RDDTON) til BMD
$206.75
1 Reddit(RDDTON) til DKK
kr1,337.6725
1 Reddit(RDDTON) til HNL
L5,420.985
1 Reddit(RDDTON) til MUR
9,456.745
1 Reddit(RDDTON) til NAD
$3,574.7075
1 Reddit(RDDTON) til NOK
kr2,092.31
1 Reddit(RDDTON) til NZD
$359.745
1 Reddit(RDDTON) til PAB
B/.206.75
1 Reddit(RDDTON) til PGK
K868.35
1 Reddit(RDDTON) til QAR
ر.ق750.5025
1 Reddit(RDDTON) til RSD
дин.21,001.665
1 Reddit(RDDTON) til UZS
soʻm2,461,309.13
1 Reddit(RDDTON) til ALL
L17,261.5575
1 Reddit(RDDTON) til ANG
ƒ370.0825
1 Reddit(RDDTON) til AWG
ƒ370.0825
1 Reddit(RDDTON) til BBD
$413.5
1 Reddit(RDDTON) til BAM
KM347.34
1 Reddit(RDDTON) til BIF
Fr604,330.25
1 Reddit(RDDTON) til BND
$266.7075
1 Reddit(RDDTON) til BSD
$206.75
1 Reddit(RDDTON) til JMD
$33,090.3375
1 Reddit(RDDTON) til KHR
827,000
1 Reddit(RDDTON) til KMF
Fr88,075.5
1 Reddit(RDDTON) til LAK
4,494,565.1275
1 Reddit(RDDTON) til LKR
රු62,765.165
1 Reddit(RDDTON) til MDL
L3,508.5475
1 Reddit(RDDTON) til MGA
Ar927,129.025
1 Reddit(RDDTON) til MOP
P1,656.0675
1 Reddit(RDDTON) til MVR
3,163.275
1 Reddit(RDDTON) til MWK
MK357,698.175
1 Reddit(RDDTON) til MZN
MT13,211.325
1 Reddit(RDDTON) til NPR
रु29,242.72
1 Reddit(RDDTON) til PYG
1,466,271
1 Reddit(RDDTON) til RWF
Fr300,407.75
1 Reddit(RDDTON) til SBD
$1,701.5525
1 Reddit(RDDTON) til SCR
2,824.205
1 Reddit(RDDTON) til SRD
$7,959.875
1 Reddit(RDDTON) til SVC
$1,809.0625
1 Reddit(RDDTON) til SZL
L3,574.7075
1 Reddit(RDDTON) til TMT
m723.625
1 Reddit(RDDTON) til TND
د.ت608.672
1 Reddit(RDDTON) til TTD
$1,399.6975
1 Reddit(RDDTON) til UGX
Sh717,836
1 Reddit(RDDTON) til XAF
Fr116,813.75
1 Reddit(RDDTON) til XCD
$558.225
1 Reddit(RDDTON) til XOF
Fr116,813.75
1 Reddit(RDDTON) til XPF
Fr21,088.5
1 Reddit(RDDTON) til BWP
P2,768.3825
1 Reddit(RDDTON) til BZD
$415.5675
1 Reddit(RDDTON) til CVE
$19,651.5875
1 Reddit(RDDTON) til DJF
Fr36,594.75
1 Reddit(RDDTON) til DOP
$13,244.405
1 Reddit(RDDTON) til DZD
د.ج26,871.2975
1 Reddit(RDDTON) til FJD
$467.255
1 Reddit(RDDTON) til GNF
Fr1,782,185
1 Reddit(RDDTON) til GTQ
Q1,579.57
1 Reddit(RDDTON) til GYD
$43,297.585
1 Reddit(RDDTON) til ISK
kr25,637

Reddit Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Reddit, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Reddit hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Reddit

Hvor meget er Reddit (RDDTON) værd i dag?
Den direkte RDDTON pris i USD er 206.75 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RDDTON til USD pris?
Den aktuelle pris på RDDTONtil USD er $ 206.75. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Reddit?
Markedsværdien for RDDTON er $ 531.80K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RDDTON?
Den cirkulerende forsyning af RDDTON er 2.57K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RDDTON?
RDDTON opnåede en ATH-pris på 282.4541904298624 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RDDTON?
RDDTON så en ATL-pris på 187.01273448374423 USD.
Hvad er handelsvolumen for RDDTON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RDDTON er $ 57.19K USD.
Bliver RDDTON højere i år?
RDDTON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RDDTON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Reddit (RDDTON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

