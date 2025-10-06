UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Quack AI pris i dag er 0.02256 USD. Følg med i realtid Q til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk Q prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Quack AI pris i dag er 0.02256 USD. Følg med i realtid Q til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk Q prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om Q

Q Prisinfo

Hvad er Q

Q Whitepaper

Q Officiel hjemmeside

Q Tokenomics

Q Prisprognose

Q Historik

Q Købsguide

Q-til-fiat-valutaomregner

Q Spot

Q USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Quack AI Logo

Quack AI-kurs(Q)

1 Q til USD direkte pris:

$0.022562
$0.022562$0.022562
-1.83%1D
USD
Quack AI (Q) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:10:56 (UTC+8)

Quack AI (Q) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.022388
$ 0.022388$ 0.022388
24H lav
$ 0.024274
$ 0.024274$ 0.024274
24H høj

$ 0.022388
$ 0.022388$ 0.022388

$ 0.024274
$ 0.024274$ 0.024274

--
----

--
----

-1.19%

-1.83%

-11.27%

-11.27%

Quack AI (Q) realtidsprisen er $ 0.02256. I løbet af de sidste 24 timer har Q handlet mellem et lavpunkt på $ 0.022388 og et højdepunkt på $ 0.024274, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. Qs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, Q har ændret sig med -1.19% i løbet af den sidste time, -1.83% i løbet af 24 timer og -11.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Quack AI (Q) Markedsinformation

--
----

$ 129.54K
$ 129.54K$ 129.54K

$ 225.60M
$ 225.60M$ 225.60M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på Quack AI er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 129.54K. Det cirkulerende forsyning af Q er --, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 225.60M.

Quack AI (Q) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Quack AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00042058-1.83%
30 dage$ -0.00793-26.01%
60 dage$ +0.013305+143.76%
90 dage$ +0.02056+1,028.00%
Quack AI Prisændring i dag

I dag Q blev der registreret en ændring på $ -0.00042058 (-1.83%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Quack AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00793 (-26.01%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Quack AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage Q sås en ændring af $ +0.013305 (+143.76%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Quack AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.02056 (+1,028.00%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Quack AI (Q)?

Tjek Quack AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er Quack AI (Q)

Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.

Quack AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineQuack AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekQtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Quack AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Quack AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Quack AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Quack AI (Q) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Quack AI (Q) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Quack AI.

Tjek Quack AI prisprediktion nu!

Quack AI (Q) Tokenomics

At forstå tokenomics for Quack AI (Q) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om Q Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Quack AI (Q)

Leder du efter, hvordan du køber Quack AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Quack AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Q til lokale valutaer

1 Quack AI(Q) til VND
593.6664
1 Quack AI(Q) til AUD
A$0.0342912
1 Quack AI(Q) til GBP
0.0171456
1 Quack AI(Q) til EUR
0.0194016
1 Quack AI(Q) til USD
$0.02256
1 Quack AI(Q) til MYR
RM0.0945264
1 Quack AI(Q) til TRY
0.9481968
1 Quack AI(Q) til JPY
¥3.45168
1 Quack AI(Q) til ARS
ARS$32.3672832
1 Quack AI(Q) til RUB
1.8135984
1 Quack AI(Q) til INR
2.0026512
1 Quack AI(Q) til IDR
Rp375.9998496
1 Quack AI(Q) til PHP
1.3240464
1 Quack AI(Q) til EGP
￡E.1.0655088
1 Quack AI(Q) til BRL
R$0.1211472
1 Quack AI(Q) til CAD
C$0.031584
1 Quack AI(Q) til BDT
2.7595392
1 Quack AI(Q) til NGN
32.6010048
1 Quack AI(Q) til COP
$86.769144
1 Quack AI(Q) til ZAR
R.0.3918672
1 Quack AI(Q) til UAH
0.946392
1 Quack AI(Q) til TZS
T.Sh.55.2941088
1 Quack AI(Q) til VES
Bs4.98576
1 Quack AI(Q) til CLP
$21.25152
1 Quack AI(Q) til PKR
Rs6.370944
1 Quack AI(Q) til KZT
11.9112288
1 Quack AI(Q) til THB
฿0.7268832
1 Quack AI(Q) til TWD
NT$0.6946224
1 Quack AI(Q) til AED
د.إ0.0827952
1 Quack AI(Q) til CHF
Fr0.018048
1 Quack AI(Q) til HKD
HK$0.1752912
1 Quack AI(Q) til AMD
֏8.6039328
1 Quack AI(Q) til MAD
.د.م0.2082288
1 Quack AI(Q) til MXN
$0.4187136
1 Quack AI(Q) til SAR
ريال0.0846
1 Quack AI(Q) til ETB
Br3.4658928
1 Quack AI(Q) til KES
KSh2.9066304
1 Quack AI(Q) til JOD
د.أ0.01599504
1 Quack AI(Q) til PLN
0.0830208
1 Quack AI(Q) til RON
лв0.0994896
1 Quack AI(Q) til SEK
kr0.2138688
1 Quack AI(Q) til BGN
лв0.0381264
1 Quack AI(Q) til HUF
Ft7.5907632
1 Quack AI(Q) til CZK
0.4757904
1 Quack AI(Q) til KWD
د.ك0.0068808
1 Quack AI(Q) til ILS
0.07332
1 Quack AI(Q) til BOB
Bs0.1558896
1 Quack AI(Q) til AZN
0.038352
1 Quack AI(Q) til TJS
SM0.2071008
1 Quack AI(Q) til GEL
0.0611376
1 Quack AI(Q) til AOA
Kz20.6782704
1 Quack AI(Q) til BHD
.د.ب0.00846
1 Quack AI(Q) til BMD
$0.02256
1 Quack AI(Q) til DKK
kr0.1459632
1 Quack AI(Q) til HNL
L0.5915232
1 Quack AI(Q) til MUR
1.0318944
1 Quack AI(Q) til NAD
$0.3900624
1 Quack AI(Q) til NOK
kr0.2283072
1 Quack AI(Q) til NZD
$0.0392544
1 Quack AI(Q) til PAB
B/.0.02256
1 Quack AI(Q) til PGK
K0.094752
1 Quack AI(Q) til QAR
ر.ق0.0818928
1 Quack AI(Q) til RSD
дин.2.2916448
1 Quack AI(Q) til UZS
soʻm268.5713856
1 Quack AI(Q) til ALL
L1.8835344
1 Quack AI(Q) til ANG
ƒ0.0403824
1 Quack AI(Q) til AWG
ƒ0.0403824
1 Quack AI(Q) til BBD
$0.04512
1 Quack AI(Q) til BAM
KM0.0379008
1 Quack AI(Q) til BIF
Fr65.94288
1 Quack AI(Q) til BND
$0.0291024
1 Quack AI(Q) til BSD
$0.02256
1 Quack AI(Q) til JMD
$3.610728
1 Quack AI(Q) til KHR
90.24
1 Quack AI(Q) til KMF
Fr9.61056
1 Quack AI(Q) til LAK
490.4347728
1 Quack AI(Q) til LKR
රු6.8487648
1 Quack AI(Q) til MDL
L0.3828432
1 Quack AI(Q) til MGA
Ar101.165808
1 Quack AI(Q) til MOP
P0.1807056
1 Quack AI(Q) til MVR
0.345168
1 Quack AI(Q) til MWK
MK39.031056
1 Quack AI(Q) til MZN
MT1.441584
1 Quack AI(Q) til NPR
रु3.1908864
1 Quack AI(Q) til PYG
159.99552
1 Quack AI(Q) til RWF
Fr32.77968
1 Quack AI(Q) til SBD
$0.1856688
1 Quack AI(Q) til SCR
0.3081696
1 Quack AI(Q) til SRD
$0.86856
1 Quack AI(Q) til SVC
$0.1974
1 Quack AI(Q) til SZL
L0.3900624
1 Quack AI(Q) til TMT
m0.07896
1 Quack AI(Q) til TND
د.ت0.06641664
1 Quack AI(Q) til TTD
$0.1527312
1 Quack AI(Q) til UGX
Sh78.32832
1 Quack AI(Q) til XAF
Fr12.7464
1 Quack AI(Q) til XCD
$0.060912
1 Quack AI(Q) til XOF
Fr12.7464
1 Quack AI(Q) til XPF
Fr2.30112
1 Quack AI(Q) til BWP
P0.3020784
1 Quack AI(Q) til BZD
$0.0453456
1 Quack AI(Q) til CVE
$2.144328
1 Quack AI(Q) til DJF
Fr3.99312
1 Quack AI(Q) til DOP
$1.4451936
1 Quack AI(Q) til DZD
د.ج2.9321232
1 Quack AI(Q) til FJD
$0.0509856
1 Quack AI(Q) til GNF
Fr194.4672
1 Quack AI(Q) til GTQ
Q0.1723584
1 Quack AI(Q) til GYD
$4.7245152
1 Quack AI(Q) til ISK
kr2.79744

Quack AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Quack AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Quack AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Quack AI

Hvor meget er Quack AI (Q) værd i dag?
Den direkte Q pris i USD er 0.02256 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle Q til USD pris?
Den aktuelle pris på Qtil USD er $ 0.02256. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Quack AI?
Markedsværdien for Q er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af Q?
Den cirkulerende forsyning af Q er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på Q?
Q opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på Q?
Q så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for Q?
Direkte 24-timers handelsvolumen for Q er $ 129.54K USD.
Bliver Q højere i år?
Q kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se Q prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:10:56 (UTC+8)

Quack AI (Q) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

Q-til-USD Lommeregner

Beløb

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.02256 USD

Handel Q

Q/USDT
$0.022562
$0.022562$0.022562
-1.79%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,996.53
$109,996.53$109,996.53

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.68
$3,870.68$3,870.68

-0.63%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02903
$0.02903$0.02903

-3.39%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.43
$185.43$185.43

-0.53%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,996.53
$109,996.53$109,996.53

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.68
$3,870.68$3,870.68

-0.63%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.43
$185.43$185.43

-0.53%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.51
$73.51$73.51

+3.66%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.729
$19.729$19.729

+3.26%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07001
$0.07001$0.07001

+40.02%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000405
$0.000405$0.000405

+136.84%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004881
$0.00004881$0.00004881

+65.90%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004761
$0.0000000000004761$0.0000000000004761

+57.91%