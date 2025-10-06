Den direkte PUBLIC pris i dag er 0.03162 USD. Følg med i realtid PUBLIC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PUBLIC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte PUBLIC pris i dag er 0.03162 USD. Følg med i realtid PUBLIC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PUBLIC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

PUBLIC-kurs(PUBLIC)

1 PUBLIC til USD direkte pris:

$0.03162
-1.21%1D
USD
PUBLIC (PUBLIC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-19 05:00:23 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.03141
24H lav
$ 0.03217
24H høj

$ 0.03141
$ 0.03217
--
--
-0.48%

-1.21%

-6.48%

-6.48%

PUBLIC (PUBLIC) realtidsprisen er $ 0.03162. I løbet af de sidste 24 timer har PUBLIC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03141 og et højdepunkt på $ 0.03217, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PUBLICs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, PUBLIC har ændret sig med -0.48% i løbet af den sidste time, -1.21% i løbet af 24 timer og -6.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PUBLIC (PUBLIC) Markedsinformation

--
$ 61.55K
$ 31.62M
--
1,000,000,000
NEAR

Den nuværende markedsværdi på PUBLIC er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 61.55K. Det cirkulerende forsyning af PUBLIC er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 31.62M.

PUBLIC (PUBLIC) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for PUBLIC i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0003873-1.21%
30 dage$ -0.04076-56.32%
60 dage$ -0.02681-45.89%
90 dage$ +0.01162+58.10%
PUBLIC Prisændring i dag

I dag PUBLIC blev der registreret en ændring på $ -0.0003873 (-1.21%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

PUBLIC 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.04076 (-56.32%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

PUBLIC 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage PUBLIC sås en ændring af $ -0.02681 (-45.89%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

PUBLIC 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.01162 (+58.10%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for PUBLIC (PUBLIC)?

Tjek PUBLICPrishistorik-siden nu.

Hvad er PUBLIC (PUBLIC)

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

PUBLIC er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePUBLICinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekPUBLICtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om PUBLIC på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din PUBLIC købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

PUBLIC Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PUBLIC (PUBLIC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PUBLIC (PUBLIC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PUBLIC.

Tjek PUBLIC prisprediktion nu!

PUBLIC (PUBLIC) Tokenomics

At forstå tokenomics for PUBLIC (PUBLIC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PUBLIC Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du PUBLIC (PUBLIC)

Leder du efter, hvordan du køber PUBLIC? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe PUBLIC på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

PUBLIC til lokale valutaer

1 PUBLIC(PUBLIC) til VND
832.0803
1 PUBLIC(PUBLIC) til AUD
A$0.0483786
1 PUBLIC(PUBLIC) til GBP
0.0233988
1 PUBLIC(PUBLIC) til EUR
0.026877
1 PUBLIC(PUBLIC) til USD
$0.03162
1 PUBLIC(PUBLIC) til MYR
RM0.1334364
1 PUBLIC(PUBLIC) til TRY
1.3239294
1 PUBLIC(PUBLIC) til JPY
¥4.743
1 PUBLIC(PUBLIC) til ARS
ARS$46.026072
1 PUBLIC(PUBLIC) til RUB
2.5631172
1 PUBLIC(PUBLIC) til INR
2.7831924
1 PUBLIC(PUBLIC) til IDR
Rp526.9997892
1 PUBLIC(PUBLIC) til PHP
1.8377544
1 PUBLIC(PUBLIC) til EGP
￡E.1.5044796
1 PUBLIC(PUBLIC) til BRL
R$0.170748
1 PUBLIC(PUBLIC) til CAD
C$0.044268
1 PUBLIC(PUBLIC) til BDT
3.8630154
1 PUBLIC(PUBLIC) til NGN
46.4997396
1 PUBLIC(PUBLIC) til COP
$122.08482
1 PUBLIC(PUBLIC) til ZAR
R.0.5489232
1 PUBLIC(PUBLIC) til UAH
1.3236132
1 PUBLIC(PUBLIC) til TZS
T.Sh.77.881641
1 PUBLIC(PUBLIC) til VES
Bs6.35562
1 PUBLIC(PUBLIC) til CLP
$30.22872
1 PUBLIC(PUBLIC) til PKR
Rs8.9775504
1 PUBLIC(PUBLIC) til KZT
17.0640492
1 PUBLIC(PUBLIC) til THB
฿1.0320768
1 PUBLIC(PUBLIC) til TWD
NT$0.9685206
1 PUBLIC(PUBLIC) til AED
د.إ0.1160454
1 PUBLIC(PUBLIC) til CHF
Fr0.0249798
1 PUBLIC(PUBLIC) til HKD
HK$0.2456874
1 PUBLIC(PUBLIC) til AMD
֏12.180024
1 PUBLIC(PUBLIC) til MAD
.د.م0.2899554
1 PUBLIC(PUBLIC) til MXN
$0.5808594
1 PUBLIC(PUBLIC) til SAR
ريال0.118575
1 PUBLIC(PUBLIC) til ETB
Br4.689246
1 PUBLIC(PUBLIC) til KES
KSh4.096371
1 PUBLIC(PUBLIC) til JOD
د.أ0.02241858
1 PUBLIC(PUBLIC) til PLN
0.1150968
1 PUBLIC(PUBLIC) til RON
лв0.1378632
1 PUBLIC(PUBLIC) til SEK
kr0.2981766
1 PUBLIC(PUBLIC) til BGN
лв0.0528054
1 PUBLIC(PUBLIC) til HUF
Ft10.5645582
1 PUBLIC(PUBLIC) til CZK
0.6589608
1 PUBLIC(PUBLIC) til KWD
د.ك0.0096441
1 PUBLIC(PUBLIC) til ILS
0.104346
1 PUBLIC(PUBLIC) til BOB
Bs0.2191266
1 PUBLIC(PUBLIC) til AZN
0.053754
1 PUBLIC(PUBLIC) til TJS
SM0.292485
1 PUBLIC(PUBLIC) til GEL
0.085374
1 PUBLIC(PUBLIC) til AOA
Kz28.9825758
1 PUBLIC(PUBLIC) til BHD
.د.ب0.01188912
1 PUBLIC(PUBLIC) til BMD
$0.03162
1 PUBLIC(PUBLIC) til DKK
kr0.202368
1 PUBLIC(PUBLIC) til HNL
L0.8328708
1 PUBLIC(PUBLIC) til MUR
1.4238486
1 PUBLIC(PUBLIC) til NAD
$0.5530338
1 PUBLIC(PUBLIC) til NOK
kr0.3180972
1 PUBLIC(PUBLIC) til NZD
$0.0550188
1 PUBLIC(PUBLIC) til PAB
B/.0.03162
1 PUBLIC(PUBLIC) til PGK
K0.1350174
1 PUBLIC(PUBLIC) til QAR
ر.ق0.115413
1 PUBLIC(PUBLIC) til RSD
дин.3.1771776
1 PUBLIC(PUBLIC) til UZS
soʻm385.6096944
1 PUBLIC(PUBLIC) til ALL
L2.6216142
1 PUBLIC(PUBLIC) til ANG
ƒ0.0565998
1 PUBLIC(PUBLIC) til AWG
ƒ0.056916
1 PUBLIC(PUBLIC) til BBD
$0.06324
1 PUBLIC(PUBLIC) til BAM
KM0.0528054
1 PUBLIC(PUBLIC) til BIF
Fr93.53196
1 PUBLIC(PUBLIC) til BND
$0.0407898
1 PUBLIC(PUBLIC) til BSD
$0.03162
1 PUBLIC(PUBLIC) til JMD
$5.0974602
1 PUBLIC(PUBLIC) til KHR
127.499745
1 PUBLIC(PUBLIC) til KMF
Fr13.34364
1 PUBLIC(PUBLIC) til LAK
687.3912906
1 PUBLIC(PUBLIC) til LKR
රු9.6020454
1 PUBLIC(PUBLIC) til MDL
L0.5346942
1 PUBLIC(PUBLIC) til MGA
Ar141.1605336
1 PUBLIC(PUBLIC) til MOP
P0.2535924
1 PUBLIC(PUBLIC) til MVR
0.483786
1 PUBLIC(PUBLIC) til MWK
MK54.9912906
1 PUBLIC(PUBLIC) til MZN
MT2.0208342
1 PUBLIC(PUBLIC) til NPR
रु4.4666412
1 PUBLIC(PUBLIC) til PYG
225.83004
1 PUBLIC(PUBLIC) til RWF
Fr46.0071
1 PUBLIC(PUBLIC) til SBD
$0.2602326
1 PUBLIC(PUBLIC) til SCR
0.4398342
1 PUBLIC(PUBLIC) til SRD
$1.2461442
1 PUBLIC(PUBLIC) til SVC
$0.2773074
1 PUBLIC(PUBLIC) til SZL
L0.5527176
1 PUBLIC(PUBLIC) til TMT
m0.11067
1 PUBLIC(PUBLIC) til TND
د.ت0.09258336
1 PUBLIC(PUBLIC) til TTD
$0.215016
1 PUBLIC(PUBLIC) til UGX
Sh110.54352
1 PUBLIC(PUBLIC) til XAF
Fr17.77044
1 PUBLIC(PUBLIC) til XCD
$0.085374
1 PUBLIC(PUBLIC) til XOF
Fr17.77044
1 PUBLIC(PUBLIC) til XPF
Fr3.22524
1 PUBLIC(PUBLIC) til BWP
P0.4249728
1 PUBLIC(PUBLIC) til BZD
$0.0635562
1 PUBLIC(PUBLIC) til CVE
$2.991252
1 PUBLIC(PUBLIC) til DJF
Fr5.62836
1 PUBLIC(PUBLIC) til DOP
$2.0021784
1 PUBLIC(PUBLIC) til DZD
د.ج4.0982682
1 PUBLIC(PUBLIC) til FJD
$0.0717774
1 PUBLIC(PUBLIC) til GNF
Fr274.9359
1 PUBLIC(PUBLIC) til GTQ
Q0.2428416
1 PUBLIC(PUBLIC) til GYD
$6.6341922
1 PUBLIC(PUBLIC) til ISK
kr3.82602

PUBLIC Ressource

For en mere dybdegående forståelse af PUBLIC, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel PUBLIC hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om PUBLIC

Hvor meget er PUBLIC (PUBLIC) værd i dag?
Den direkte PUBLIC pris i USD er 0.03162 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PUBLIC til USD pris?
Den aktuelle pris på PUBLICtil USD er $ 0.03162. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PUBLIC?
Markedsværdien for PUBLIC er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PUBLIC?
Den cirkulerende forsyning af PUBLIC er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PUBLIC?
PUBLIC opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PUBLIC?
PUBLIC så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for PUBLIC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PUBLIC er $ 61.55K USD.
Bliver PUBLIC højere i år?
PUBLIC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PUBLIC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
PUBLIC (PUBLIC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
10-18 16:36:53Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 23, stadig i den ekstreme frygtzone
10-18 09:33:00Brancheopdateringer
24-timers globale likvidationer stiger til 1,02 milliarder dollars, Bitcoin rammer laveste pris siden begyndelsen af juli
10-17 19:52:08Brancheopdateringer
Global efterspørgsel efter risikoaversion stiger på grund af problemer med misligholdte lån i to amerikanske banker
10-17 14:38:57Brancheopdateringer
Amerikanske kryptoaktier falder bredt, MSTR ned 4,35%, SOL treasury-aktie HSDT ned 36,49%
10-17 08:10:00Brancheopdateringer
Bitcoins afkast i oktober i år rapporteres midlertidigt til -4,74%, mens det tidligere historiske gennemsnitsafkast var 21,89%
10-17 04:42:12Brancheopdateringer
I de seneste 24 timer oversteg globale likvidationer 500 millioner dollars, primært lange positioner

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

