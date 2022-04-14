PONGO (PONGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i PONGO (PONGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PONGO (PONGO) Information Pongo isn't just any skunk—he's a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn't just a platform—it's his battleground, and he's ready to lead the meme coin revolution. Officiel hjemmeside: https://pongoxrp.com/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/504F4E474F000000000000000000000000000000.rwCq6TENSo3Hh9LKipXnLaxaeXBXKubqki

PONGO (PONGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PONGO (PONGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0000001982 $ 0.0000001982 $ 0.0000001982 Alle tiders Lav: $ 0.00000000590108406 $ 0.00000000590108406 $ 0.00000000590108406 Nuværende pris: $ 0.0000000104 $ 0.0000000104 $ 0.0000000104 Få mere at vide om PONGO (PONGO) pris

PONGO (PONGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PONGO (PONGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PONGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PONGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PONGO's tokenomics, kan du udforske PONGO tokens live-pris!

Sådan køber du PONGO Er du interesseret i at tilføje PONGO (PONGO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PONGO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

PONGO (PONGO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PONGO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PONGO prishistorikken nu!

PONGO Prisprediktion Vil du vide, hvor PONGO måske er på vej hen? Vores PONGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PONGO Tokens prisprediktion nu!

