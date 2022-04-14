PolyDoge (POLYDOGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i PolyDoge (POLYDOGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PolyDoge (POLYDOGE) Information PolyDoge is crypto from the future. Clean, green, instant and cheap to use. Officiel hjemmeside: https://polydoge.com/ Hvidbog: https://polydoge.medium.com/introducing-polydoge-dogecoin-on-polygon-4ab51ee6df1d Block Explorer: https://explorer-mainnet.maticvigil.com/tokens/0x8A953CfE442c5E8855cc6c61b1293FA648BAE472/token-holders

PolyDoge (POLYDOGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PolyDoge (POLYDOGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 868.09T $ 868.09T $ 868.09T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M Alle tiders Høj: $ 0.00000009041 $ 0.00000009041 $ 0.00000009041 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000000004804 $ 0.000000004804 $ 0.000000004804

PolyDoge (POLYDOGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PolyDoge (POLYDOGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POLYDOGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POLYDOGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POLYDOGE's tokenomics, kan du udforske POLYDOGE tokens live-pris!

Sådan køber du POLYDOGE Er du interesseret i at tilføje PolyDoge (POLYDOGE) til din portefølje?

PolyDoge (POLYDOGE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for POLYDOGE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk POLYDOGE prishistorikken nu!

POLYDOGE Prisprediktion Vil du vide, hvor POLYDOGE måske er på vej hen? Vores POLYDOGE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

