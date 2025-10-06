UdvekslingDEX+
Den direkte Palantir pris i dag er 202.73 USD. Følg med i realtid PLTRON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PLTRON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Palantir-kurs(PLTRON)

$202.73
+0.22%1D
Palantir (PLTRON) Live prisdiagram
Palantir (PLTRON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 179.47
24H lav
$ 213.2
24H høj

$ 179.47
$ 213.2
$ 203.9288159945469
$ 148.01003259450354
+0.11%

+0.22%

+8.77%

+8.77%

Palantir (PLTRON) realtidsprisen er $ 202.73. I løbet af de sidste 24 timer har PLTRON handlet mellem et lavpunkt på $ 179.47 og et højdepunkt på $ 213.2, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PLTRONs højeste pris nogensinde er $ 203.9288159945469, mens den laveste pris nogensinde er $ 148.01003259450354.

Når det gælder kortsigtet performance, PLTRON har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, +0.22% i løbet af 24 timer og +8.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Palantir (PLTRON) Markedsinformation

No.2371

$ 674.16K
$ 75.30K
$ 674.16K
3.33K
3,325.40412571
ETH

Den nuværende markedsværdi på Palantir er $ 674.16K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 75.30K. Det cirkulerende forsyning af PLTRON er 3.33K, med et samlet udbud på 3325.40412571. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 674.16K.

Palantir (PLTRON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Palantir i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.445+0.22%
30 dage$ +16.43+8.81%
60 dage$ +102.73+102.73%
90 dage$ +102.73+102.73%
Palantir Prisændring i dag

I dag PLTRON blev der registreret en ændring på $ +0.445 (+0.22%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Palantir 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +16.43 (+8.81%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Palantir 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage PLTRON sås en ændring af $ +102.73 (+102.73%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Palantir 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +102.73 (+102.73%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Palantir (PLTRON)?

Tjek PalantirPrishistorik-siden nu.

Hvad er Palantir (PLTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Palantir er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePalantirinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekPLTRONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Palantir på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Palantir købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Palantir Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Palantir (PLTRON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Palantir (PLTRON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Palantir.

Tjek Palantir prisprediktion nu!

Palantir (PLTRON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Palantir (PLTRON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PLTRON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Palantir (PLTRON)

Leder du efter, hvordan du køber Palantir? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Palantir på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

PLTRON til lokale valutaer

1 Palantir(PLTRON) til VND
5,334,839.95
1 Palantir(PLTRON) til AUD
A$308.1496
1 Palantir(PLTRON) til GBP
154.0748
1 Palantir(PLTRON) til EUR
174.3478
1 Palantir(PLTRON) til USD
$202.73
1 Palantir(PLTRON) til MYR
RM849.4387
1 Palantir(PLTRON) til TRY
8,520.7419
1 Palantir(PLTRON) til JPY
¥31,017.69
1 Palantir(PLTRON) til ARS
ARS$290,860.7856
1 Palantir(PLTRON) til RUB
16,297.4647
1 Palantir(PLTRON) til INR
17,996.3421
1 Palantir(PLTRON) til IDR
Rp3,378,831.9818
1 Palantir(PLTRON) til PHP
11,898.2237
1 Palantir(PLTRON) til EGP
￡E.9,574.9379
1 Palantir(PLTRON) til BRL
R$1,088.6601
1 Palantir(PLTRON) til CAD
C$283.822
1 Palantir(PLTRON) til BDT
24,797.9336
1 Palantir(PLTRON) til NGN
292,961.0684
1 Palantir(PLTRON) til COP
$779,729.9895
1 Palantir(PLTRON) til ZAR
R.3,521.4201
1 Palantir(PLTRON) til UAH
8,504.5235
1 Palantir(PLTRON) til TZS
T.Sh.496,887.1754
1 Palantir(PLTRON) til VES
Bs44,803.33
1 Palantir(PLTRON) til CLP
$190,971.66
1 Palantir(PLTRON) til PKR
Rs57,250.952
1 Palantir(PLTRON) til KZT
107,037.3854
1 Palantir(PLTRON) til THB
฿6,531.9606
1 Palantir(PLTRON) til TWD
NT$6,242.0567
1 Palantir(PLTRON) til AED
د.إ744.0191
1 Palantir(PLTRON) til CHF
Fr162.184
1 Palantir(PLTRON) til HKD
HK$1,575.2121
1 Palantir(PLTRON) til AMD
֏77,317.1674
1 Palantir(PLTRON) til MAD
.د.م1,871.1979
1 Palantir(PLTRON) til MXN
$3,762.6688
1 Palantir(PLTRON) til SAR
ريال760.2375
1 Palantir(PLTRON) til ETB
Br31,145.4099
1 Palantir(PLTRON) til KES
KSh26,119.7332
1 Palantir(PLTRON) til JOD
د.أ143.73557
1 Palantir(PLTRON) til PLN
746.0464
1 Palantir(PLTRON) til RON
лв894.0393
1 Palantir(PLTRON) til SEK
kr1,921.8804
1 Palantir(PLTRON) til BGN
лв342.6137
1 Palantir(PLTRON) til HUF
Ft68,212.5631
1 Palantir(PLTRON) til CZK
4,275.5757
1 Palantir(PLTRON) til KWD
د.ك61.83265
1 Palantir(PLTRON) til ILS
658.8725
1 Palantir(PLTRON) til BOB
Bs1,400.8643
1 Palantir(PLTRON) til AZN
344.641
1 Palantir(PLTRON) til TJS
SM1,861.0614
1 Palantir(PLTRON) til GEL
549.3983
1 Palantir(PLTRON) til AOA
Kz185,820.2907
1 Palantir(PLTRON) til BHD
.د.ب76.02375
1 Palantir(PLTRON) til BMD
$202.73
1 Palantir(PLTRON) til DKK
kr1,311.6631
1 Palantir(PLTRON) til HNL
L5,315.5806
1 Palantir(PLTRON) til MUR
9,272.8702
1 Palantir(PLTRON) til NAD
$3,505.2017
1 Palantir(PLTRON) til NOK
kr2,051.6276
1 Palantir(PLTRON) til NZD
$352.7502
1 Palantir(PLTRON) til PAB
B/.202.73
1 Palantir(PLTRON) til PGK
K851.466
1 Palantir(PLTRON) til QAR
ر.ق735.9099
1 Palantir(PLTRON) til RSD
дин.20,593.3134
1 Palantir(PLTRON) til UZS
soʻm2,413,451.9948
1 Palantir(PLTRON) til ALL
L16,925.9277
1 Palantir(PLTRON) til ANG
ƒ362.8867
1 Palantir(PLTRON) til AWG
ƒ362.8867
1 Palantir(PLTRON) til BBD
$405.46
1 Palantir(PLTRON) til BAM
KM340.5864
1 Palantir(PLTRON) til BIF
Fr592,579.79
1 Palantir(PLTRON) til BND
$261.5217
1 Palantir(PLTRON) til BSD
$202.73
1 Palantir(PLTRON) til JMD
$32,446.9365
1 Palantir(PLTRON) til KHR
810,920
1 Palantir(PLTRON) til KMF
Fr86,362.98
1 Palantir(PLTRON) til LAK
4,407,173.8249
1 Palantir(PLTRON) til LKR
රු61,544.7734
1 Palantir(PLTRON) til MDL
L3,440.3281
1 Palantir(PLTRON) til MGA
Ar909,102.139
1 Palantir(PLTRON) til MOP
P1,623.8673
1 Palantir(PLTRON) til MVR
3,101.769
1 Palantir(PLTRON) til MWK
MK350,743.173
1 Palantir(PLTRON) til MZN
MT12,954.447
1 Palantir(PLTRON) til NPR
रु28,674.1312
1 Palantir(PLTRON) til PYG
1,437,761.16
1 Palantir(PLTRON) til RWF
Fr294,566.69
1 Palantir(PLTRON) til SBD
$1,668.4679
1 Palantir(PLTRON) til SCR
2,769.2918
1 Palantir(PLTRON) til SRD
$7,805.105
1 Palantir(PLTRON) til SVC
$1,773.8875
1 Palantir(PLTRON) til SZL
L3,505.2017
1 Palantir(PLTRON) til TMT
m709.555
1 Palantir(PLTRON) til TND
د.ت596.83712
1 Palantir(PLTRON) til TTD
$1,372.4821
1 Palantir(PLTRON) til UGX
Sh703,878.56
1 Palantir(PLTRON) til XAF
Fr114,542.45
1 Palantir(PLTRON) til XCD
$547.371
1 Palantir(PLTRON) til XOF
Fr114,542.45
1 Palantir(PLTRON) til XPF
Fr20,678.46
1 Palantir(PLTRON) til BWP
P2,714.5547
1 Palantir(PLTRON) til BZD
$407.4873
1 Palantir(PLTRON) til CVE
$19,269.4865
1 Palantir(PLTRON) til DJF
Fr35,883.21
1 Palantir(PLTRON) til DOP
$12,986.8838
1 Palantir(PLTRON) til DZD
د.ج26,348.8181
1 Palantir(PLTRON) til FJD
$458.1698
1 Palantir(PLTRON) til GNF
Fr1,747,532.6
1 Palantir(PLTRON) til GTQ
Q1,548.8572
1 Palantir(PLTRON) til GYD
$42,455.7166
1 Palantir(PLTRON) til ISK
kr25,138.52

Palantir Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Palantir, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Palantir hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Palantir

Hvor meget er Palantir (PLTRON) værd i dag?
Den direkte PLTRON pris i USD er 202.73 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PLTRON til USD pris?
Den aktuelle pris på PLTRONtil USD er $ 202.73. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Palantir?
Markedsværdien for PLTRON er $ 674.16K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PLTRON?
Den cirkulerende forsyning af PLTRON er 3.33K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PLTRON?
PLTRON opnåede en ATH-pris på 203.9288159945469 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PLTRON?
PLTRON så en ATL-pris på 148.01003259450354 USD.
Hvad er handelsvolumen for PLTRON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PLTRON er $ 75.30K USD.
Bliver PLTRON højere i år?
PLTRON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PLTRON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:08:03 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

