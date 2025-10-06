UdvekslingDEX+
Den direkte NVIDIA pris i dag er 202.48 USD. Følg med i realtid NVDAON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NVDAON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

NVIDIA Logo

NVIDIA-kurs(NVDAON)

1 NVDAON til USD direkte pris:

$202.48
$202.48$202.48
-0.35%1D
USD
NVIDIA (NVDAON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:00:50 (UTC+8)

NVIDIA (NVDAON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 202.09
$ 202.09$ 202.09
24H lav
$ 210.37
$ 210.37$ 210.37
24H høj

$ 202.09
$ 202.09$ 202.09

$ 210.37
$ 210.37$ 210.37

$ 211.44010192551124
$ 211.44010192551124$ 211.44010192551124

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267$ 164.59862286332267

-0.46%

-0.35%

+8.60%

+8.60%

NVIDIA (NVDAON) realtidsprisen er $ 202.48. I løbet af de sidste 24 timer har NVDAON handlet mellem et lavpunkt på $ 202.09 og et højdepunkt på $ 210.37, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NVDAONs højeste pris nogensinde er $ 211.44010192551124, mens den laveste pris nogensinde er $ 164.59862286332267.

Når det gælder kortsigtet performance, NVDAON har ændret sig med -0.46% i løbet af den sidste time, -0.35% i løbet af 24 timer og +8.60% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NVIDIA (NVDAON) Markedsinformation

No.1577

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

$ 68.08K
$ 68.08K$ 68.08K

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

17.90K
17.90K 17.90K

17,901.02789557
17,901.02789557 17,901.02789557

ETH

Den nuværende markedsværdi på NVIDIA er $ 3.62M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 68.08K. Det cirkulerende forsyning af NVDAON er 17.90K, med et samlet udbud på 17901.02789557. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.62M.

NVIDIA (NVDAON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for NVIDIA i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.7112-0.35%
30 dage$ +14.1+7.48%
60 dage$ +82.48+68.73%
90 dage$ +82.48+68.73%
NVIDIA Prisændring i dag

I dag NVDAON blev der registreret en ændring på $ -0.7112 (-0.35%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

NVIDIA 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +14.1 (+7.48%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

NVIDIA 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage NVDAON sås en ændring af $ +82.48 (+68.73%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

NVIDIA 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +82.48 (+68.73%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for NVIDIA (NVDAON)?

Tjek NVIDIAPrishistorik-siden nu.

Hvad er NVIDIA (NVDAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

NVIDIA er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineNVIDIAinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekNVDAONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om NVIDIA på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din NVIDIA købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

NVIDIA Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil NVIDIA (NVDAON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine NVIDIA (NVDAON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for NVIDIA.

Tjek NVIDIA prisprediktion nu!

NVIDIA (NVDAON) Tokenomics

At forstå tokenomics for NVIDIA (NVDAON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NVDAON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du NVIDIA (NVDAON)

Leder du efter, hvordan du køber NVIDIA? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe NVIDIA på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

NVDAON til lokale valutaer

NVIDIA Ressource

For en mere dybdegående forståelse af NVIDIA, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel NVIDIA hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om NVIDIA

Hvor meget er NVIDIA (NVDAON) værd i dag?
Den direkte NVDAON pris i USD er 202.48 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NVDAON til USD pris?
Den aktuelle pris på NVDAONtil USD er $ 202.48. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af NVIDIA?
Markedsværdien for NVDAON er $ 3.62M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NVDAON?
Den cirkulerende forsyning af NVDAON er 17.90K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NVDAON?
NVDAON opnåede en ATH-pris på 211.44010192551124 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NVDAON?
NVDAON så en ATL-pris på 164.59862286332267 USD.
Hvad er handelsvolumen for NVDAON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NVDAON er $ 68.08K USD.
Bliver NVDAON højere i år?
NVDAON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NVDAON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:00:50 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

