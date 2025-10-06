UdvekslingDEX+
Den direkte Netflix pris i dag er 1076.65 USD. Følg med i realtid NFLXON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NFLXON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om NFLXON

NFLXON Prisinfo

Hvad er NFLXON

NFLXON Officiel hjemmeside

NFLXON Tokenomics

NFLXON Prisprognose

NFLXON Historik

NFLXON Købsguide

Netflix Logo

Netflix-kurs(NFLXON)

1 NFLXON til USD direkte pris:

$1,076.7
-1.18%1D
USD
Netflix (NFLXON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:58:27 (UTC+8)

Netflix (NFLXON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1,076.45
24H lav
$ 1,280.05
24H høj

$ 1,076.45
$ 1,280.05
$ 1,265.3897261967002
$ 1,087.2633404545245
-1.10%

-1.18%

-2.54%

-2.54%

Netflix (NFLXON) realtidsprisen er $ 1,076.65. I løbet af de sidste 24 timer har NFLXON handlet mellem et lavpunkt på $ 1,076.45 og et højdepunkt på $ 1,280.05, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NFLXONs højeste pris nogensinde er $ 1,265.3897261967002, mens den laveste pris nogensinde er $ 1,087.2633404545245.

Når det gælder kortsigtet performance, NFLXON har ændret sig med -1.10% i løbet af den sidste time, -1.18% i løbet af 24 timer og -2.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Netflix (NFLXON) Markedsinformation

No.2154

$ 995.60K
$ 75.08K
$ 995.60K
924.72
924.72432662
ETH

Den nuværende markedsværdi på Netflix er $ 995.60K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 75.08K. Det cirkulerende forsyning af NFLXON er 924.72, med et samlet udbud på 924.72432662. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 995.60K.

Netflix (NFLXON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Netflix i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -12.8568-1.18%
30 dage$ -84.77-7.30%
60 dage$ -23.35-2.13%
90 dage$ -23.35-2.13%
Netflix Prisændring i dag

I dag NFLXON blev der registreret en ændring på $ -12.8568 (-1.18%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Netflix 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -84.77 (-7.30%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Netflix 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage NFLXON sås en ændring af $ -23.35 (-2.13%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Netflix 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -23.35 (-2.13%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Netflix (NFLXON)?

Tjek NetflixPrishistorik-siden nu.

Hvad er Netflix (NFLXON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Netflix er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineNetflixinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekNFLXONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Netflix på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Netflix købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Netflix Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Netflix (NFLXON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Netflix (NFLXON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Netflix.

Tjek Netflix prisprediktion nu!

Netflix (NFLXON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Netflix (NFLXON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NFLXON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Netflix (NFLXON)

Leder du efter, hvordan du køber Netflix? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Netflix på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

NFLXON til lokale valutaer

1 Netflix(NFLXON) til VND
28,332,044.75
1 Netflix(NFLXON) til AUD
A$1,636.508
1 Netflix(NFLXON) til GBP
818.254
1 Netflix(NFLXON) til EUR
925.919
1 Netflix(NFLXON) til USD
$1,076.65
1 Netflix(NFLXON) til MYR
RM4,511.1635
1 Netflix(NFLXON) til TRY
45,251.5995
1 Netflix(NFLXON) til JPY
¥164,727.45
1 Netflix(NFLXON) til ARS
ARS$1,544,691.288
1 Netflix(NFLXON) til RUB
86,551.8935
1 Netflix(NFLXON) til INR
95,574.2205
1 Netflix(NFLXON) til IDR
Rp17,944,159.489
1 Netflix(NFLXON) til PHP
63,188.5885
1 Netflix(NFLXON) til EGP
￡E.50,850.1795
1 Netflix(NFLXON) til BRL
R$5,781.6105
1 Netflix(NFLXON) til CAD
C$1,507.31
1 Netflix(NFLXON) til BDT
131,695.828
1 Netflix(NFLXON) til NGN
1,555,845.382
1 Netflix(NFLXON) til COP
$4,140,957.3975
1 Netflix(NFLXON) til ZAR
R.18,701.4105
1 Netflix(NFLXON) til UAH
45,165.4675
1 Netflix(NFLXON) til TZS
T.Sh.2,638,847.617
1 Netflix(NFLXON) til VES
Bs237,939.65
1 Netflix(NFLXON) til CLP
$1,014,204.3
1 Netflix(NFLXON) til PKR
Rs304,045.96
1 Netflix(NFLXON) til KZT
568,449.667
1 Netflix(NFLXON) til THB
฿34,689.663
1 Netflix(NFLXON) til TWD
NT$33,150.0535
1 Netflix(NFLXON) til AED
د.إ3,951.3055
1 Netflix(NFLXON) til CHF
Fr861.32
1 Netflix(NFLXON) til HKD
HK$8,365.5705
1 Netflix(NFLXON) til AMD
֏410,612.777
1 Netflix(NFLXON) til MAD
.د.م9,937.4795
1 Netflix(NFLXON) til MXN
$19,982.624
1 Netflix(NFLXON) til SAR
ريال4,037.4375
1 Netflix(NFLXON) til ETB
Br165,405.7395
1 Netflix(NFLXON) til KES
KSh138,715.586
1 Netflix(NFLXON) til JOD
د.أ763.34485
1 Netflix(NFLXON) til PLN
3,962.072
1 Netflix(NFLXON) til RON
лв4,748.0265
1 Netflix(NFLXON) til SEK
kr10,206.642
1 Netflix(NFLXON) til BGN
лв1,819.5385
1 Netflix(NFLXON) til HUF
Ft362,260.4255
1 Netflix(NFLXON) til CZK
22,706.5485
1 Netflix(NFLXON) til KWD
د.ك328.37825
1 Netflix(NFLXON) til ILS
3,499.1125
1 Netflix(NFLXON) til BOB
Bs7,439.6515
1 Netflix(NFLXON) til AZN
1,830.305
1 Netflix(NFLXON) til TJS
SM9,883.647
1 Netflix(NFLXON) til GEL
2,917.7215
1 Netflix(NFLXON) til AOA
Kz986,846.6235
1 Netflix(NFLXON) til BHD
.د.ب403.74375
1 Netflix(NFLXON) til BMD
$1,076.65
1 Netflix(NFLXON) til DKK
kr6,965.9255
1 Netflix(NFLXON) til HNL
L28,229.763
1 Netflix(NFLXON) til MUR
49,245.971
1 Netflix(NFLXON) til NAD
$18,615.2785
1 Netflix(NFLXON) til NOK
kr10,895.698
1 Netflix(NFLXON) til NZD
$1,873.371
1 Netflix(NFLXON) til PAB
B/.1,076.65
1 Netflix(NFLXON) til PGK
K4,521.93
1 Netflix(NFLXON) til QAR
ر.ق3,908.2395
1 Netflix(NFLXON) til RSD
дин.109,366.107
1 Netflix(NFLXON) til UZS
soʻm12,817,259.854
1 Netflix(NFLXON) til ALL
L89,889.5085
1 Netflix(NFLXON) til ANG
ƒ1,927.2035
1 Netflix(NFLXON) til AWG
ƒ1,927.2035
1 Netflix(NFLXON) til BBD
$2,153.3
1 Netflix(NFLXON) til BAM
KM1,808.772
1 Netflix(NFLXON) til BIF
Fr3,147,047.95
1 Netflix(NFLXON) til BND
$1,388.8785
1 Netflix(NFLXON) til BSD
$1,076.65
1 Netflix(NFLXON) til JMD
$172,317.8325
1 Netflix(NFLXON) til KHR
4,306,600
1 Netflix(NFLXON) til KMF
Fr458,652.9
1 Netflix(NFLXON) til LAK
23,405,434.3145
1 Netflix(NFLXON) til LKR
රු326,849.407
1 Netflix(NFLXON) til MDL
L18,270.7505
1 Netflix(NFLXON) til MGA
Ar4,828,021.595
1 Netflix(NFLXON) til MOP
P8,623.9665
1 Netflix(NFLXON) til MVR
16,472.745
1 Netflix(NFLXON) til MWK
MK1,862,712.165
1 Netflix(NFLXON) til MZN
MT68,797.935
1 Netflix(NFLXON) til NPR
रु152,281.376
1 Netflix(NFLXON) til PYG
7,635,601.8
1 Netflix(NFLXON) til RWF
Fr1,564,372.45
1 Netflix(NFLXON) til SBD
$8,860.8295
1 Netflix(NFLXON) til SCR
14,707.039
1 Netflix(NFLXON) til SRD
$41,451.025
1 Netflix(NFLXON) til SVC
$9,420.6875
1 Netflix(NFLXON) til SZL
L18,615.2785
1 Netflix(NFLXON) til TMT
m3,768.275
1 Netflix(NFLXON) til TND
د.ت3,169.6576
1 Netflix(NFLXON) til TTD
$7,288.9205
1 Netflix(NFLXON) til UGX
Sh3,738,128.8
1 Netflix(NFLXON) til XAF
Fr608,307.25
1 Netflix(NFLXON) til XCD
$2,906.955
1 Netflix(NFLXON) til XOF
Fr608,307.25
1 Netflix(NFLXON) til XPF
Fr109,818.3
1 Netflix(NFLXON) til BWP
P14,416.3435
1 Netflix(NFLXON) til BZD
$2,164.0665
1 Netflix(NFLXON) til CVE
$102,335.5825
1 Netflix(NFLXON) til DJF
Fr190,567.05
1 Netflix(NFLXON) til DOP
$68,970.199
1 Netflix(NFLXON) til DZD
د.ج139,932.2005
1 Netflix(NFLXON) til FJD
$2,433.229
1 Netflix(NFLXON) til GNF
Fr9,280,723
1 Netflix(NFLXON) til GTQ
Q8,225.606
1 Netflix(NFLXON) til GYD
$225,472.043
1 Netflix(NFLXON) til ISK
kr133,504.6

Netflix Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Netflix, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Netflix hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Netflix

Hvor meget er Netflix (NFLXON) værd i dag?
Den direkte NFLXON pris i USD er 1,076.65 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NFLXON til USD pris?
Den aktuelle pris på NFLXONtil USD er $ 1,076.65. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Netflix?
Markedsværdien for NFLXON er $ 995.60K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NFLXON?
Den cirkulerende forsyning af NFLXON er 924.72 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NFLXON?
NFLXON opnåede en ATH-pris på 1,265.3897261967002 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NFLXON?
NFLXON så en ATL-pris på 1,087.2633404545245 USD.
Hvad er handelsvolumen for NFLXON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NFLXON er $ 75.08K USD.
Bliver NFLXON højere i år?
NFLXON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NFLXON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:58:27 (UTC+8)

Netflix (NFLXON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

