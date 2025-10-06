UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Metti Token pris i dag er 32.4 USD. Følg med i realtid MTT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MTT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Metti Token pris i dag er 32.4 USD. Følg med i realtid MTT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MTT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MTT

MTT Prisinfo

Hvad er MTT

MTT Whitepaper

MTT Officiel hjemmeside

MTT Tokenomics

MTT Prisprognose

MTT Historik

MTT Købsguide

MTT-til-fiat-valutaomregner

MTT Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Metti Token Logo

Metti Token-kurs(MTT)

1 MTT til USD direkte pris:

$32.4
$32.4$32.4
+0.18%1D
USD
Metti Token (MTT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:56:13 (UTC+8)

Metti Token (MTT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 32
$ 32$ 32
24H lav
$ 34.48
$ 34.48$ 34.48
24H høj

$ 32
$ 32$ 32

$ 34.48
$ 34.48$ 34.48

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

+0.15%

+0.18%

-14.34%

-14.34%

Metti Token (MTT) realtidsprisen er $ 32.4. I løbet af de sidste 24 timer har MTT handlet mellem et lavpunkt på $ 32 og et højdepunkt på $ 34.48, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MTTs højeste pris nogensinde er $ 159.13148291639322, mens den laveste pris nogensinde er $ 3.009680156954041.

Når det gælder kortsigtet performance, MTT har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, +0.18% i løbet af 24 timer og -14.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Metti Token (MTT) Markedsinformation

No.3754

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 367.41K
$ 367.41K$ 367.41K

$ 162.00M
$ 162.00M$ 162.00M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Metti Token er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 367.41K. Det cirkulerende forsyning af MTT er 0.00, med et samlet udbud på 4998730. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 162.00M.

Metti Token (MTT) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Metti Token i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0582+0.18%
30 dage$ -24.81-43.37%
60 dage$ -15.16-31.88%
90 dage$ -32.6-50.16%
Metti Token Prisændring i dag

I dag MTT blev der registreret en ændring på $ +0.0582 (+0.18%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Metti Token 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -24.81 (-43.37%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Metti Token 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MTT sås en ændring af $ -15.16 (-31.88%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Metti Token 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -32.6 (-50.16%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Metti Token (MTT)?

Tjek Metti TokenPrishistorik-siden nu.

Hvad er Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMetti Tokeninvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMTTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Metti Token på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Metti Token købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Metti Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Metti Token (MTT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Metti Token (MTT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Metti Token.

Tjek Metti Token prisprediktion nu!

Metti Token (MTT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Metti Token (MTT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MTT Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Metti Token (MTT)

Leder du efter, hvordan du køber Metti Token? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Metti Token på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MTT til lokale valutaer

1 Metti Token(MTT) til VND
852,606
1 Metti Token(MTT) til AUD
A$49.248
1 Metti Token(MTT) til GBP
24.624
1 Metti Token(MTT) til EUR
27.864
1 Metti Token(MTT) til USD
$32.4
1 Metti Token(MTT) til MYR
RM135.756
1 Metti Token(MTT) til TRY
1,361.772
1 Metti Token(MTT) til JPY
¥4,957.2
1 Metti Token(MTT) til ARS
ARS$46,484.928
1 Metti Token(MTT) til RUB
2,604.636
1 Metti Token(MTT) til INR
2,876.148
1 Metti Token(MTT) til IDR
Rp539,999.784
1 Metti Token(MTT) til PHP
1,901.556
1 Metti Token(MTT) til EGP
￡E.1,530.252
1 Metti Token(MTT) til BRL
R$173.988
1 Metti Token(MTT) til CAD
C$45.36
1 Metti Token(MTT) til BDT
3,963.168
1 Metti Token(MTT) til NGN
46,820.592
1 Metti Token(MTT) til COP
$124,615.26
1 Metti Token(MTT) til ZAR
R.562.788
1 Metti Token(MTT) til UAH
1,359.18
1 Metti Token(MTT) til TZS
T.Sh.79,411.752
1 Metti Token(MTT) til VES
Bs7,160.4
1 Metti Token(MTT) til CLP
$30,520.8
1 Metti Token(MTT) til PKR
Rs9,149.76
1 Metti Token(MTT) til KZT
17,106.552
1 Metti Token(MTT) til THB
฿1,043.928
1 Metti Token(MTT) til TWD
NT$997.596
1 Metti Token(MTT) til AED
د.إ118.908
1 Metti Token(MTT) til CHF
Fr25.92
1 Metti Token(MTT) til HKD
HK$251.748
1 Metti Token(MTT) til AMD
֏12,356.712
1 Metti Token(MTT) til MAD
.د.م299.052
1 Metti Token(MTT) til MXN
$601.344
1 Metti Token(MTT) til SAR
ريال121.5
1 Metti Token(MTT) til ETB
Br4,977.612
1 Metti Token(MTT) til KES
KSh4,174.416
1 Metti Token(MTT) til JOD
د.أ22.9716
1 Metti Token(MTT) til PLN
119.232
1 Metti Token(MTT) til RON
лв142.884
1 Metti Token(MTT) til SEK
kr307.152
1 Metti Token(MTT) til BGN
лв54.756
1 Metti Token(MTT) til HUF
Ft10,901.628
1 Metti Token(MTT) til CZK
683.316
1 Metti Token(MTT) til KWD
د.ك9.882
1 Metti Token(MTT) til ILS
105.3
1 Metti Token(MTT) til BOB
Bs223.884
1 Metti Token(MTT) til AZN
55.08
1 Metti Token(MTT) til TJS
SM297.432
1 Metti Token(MTT) til GEL
87.804
1 Metti Token(MTT) til AOA
Kz29,697.516
1 Metti Token(MTT) til BHD
.د.ب12.15
1 Metti Token(MTT) til BMD
$32.4
1 Metti Token(MTT) til DKK
kr209.628
1 Metti Token(MTT) til HNL
L849.528
1 Metti Token(MTT) til MUR
1,481.976
1 Metti Token(MTT) til NAD
$560.196
1 Metti Token(MTT) til NOK
kr327.888
1 Metti Token(MTT) til NZD
$56.376
1 Metti Token(MTT) til PAB
B/.32.4
1 Metti Token(MTT) til PGK
K136.08
1 Metti Token(MTT) til QAR
ر.ق117.612
1 Metti Token(MTT) til RSD
дин.3,291.192
1 Metti Token(MTT) til UZS
soʻm385,714.224
1 Metti Token(MTT) til ALL
L2,705.076
1 Metti Token(MTT) til ANG
ƒ57.996
1 Metti Token(MTT) til AWG
ƒ57.996
1 Metti Token(MTT) til BBD
$64.8
1 Metti Token(MTT) til BAM
KM54.432
1 Metti Token(MTT) til BIF
Fr94,705.2
1 Metti Token(MTT) til BND
$41.796
1 Metti Token(MTT) til BSD
$32.4
1 Metti Token(MTT) til JMD
$5,185.62
1 Metti Token(MTT) til KHR
129,600
1 Metti Token(MTT) til KMF
Fr13,802.4
1 Metti Token(MTT) til LAK
704,347.812
1 Metti Token(MTT) til LKR
රු9,835.992
1 Metti Token(MTT) til MDL
L549.828
1 Metti Token(MTT) til MGA
Ar145,291.32
1 Metti Token(MTT) til MOP
P259.524
1 Metti Token(MTT) til MVR
495.72
1 Metti Token(MTT) til MWK
MK56,055.24
1 Metti Token(MTT) til MZN
MT2,070.36
1 Metti Token(MTT) til NPR
रु4,582.656
1 Metti Token(MTT) til PYG
229,780.8
1 Metti Token(MTT) til RWF
Fr47,077.2
1 Metti Token(MTT) til SBD
$266.652
1 Metti Token(MTT) til SCR
442.584
1 Metti Token(MTT) til SRD
$1,247.4
1 Metti Token(MTT) til SVC
$283.5
1 Metti Token(MTT) til SZL
L560.196
1 Metti Token(MTT) til TMT
m113.4
1 Metti Token(MTT) til TND
د.ت95.3856
1 Metti Token(MTT) til TTD
$219.348
1 Metti Token(MTT) til UGX
Sh112,492.8
1 Metti Token(MTT) til XAF
Fr18,306
1 Metti Token(MTT) til XCD
$87.48
1 Metti Token(MTT) til XOF
Fr18,306
1 Metti Token(MTT) til XPF
Fr3,304.8
1 Metti Token(MTT) til BWP
P433.836
1 Metti Token(MTT) til BZD
$65.124
1 Metti Token(MTT) til CVE
$3,079.62
1 Metti Token(MTT) til DJF
Fr5,734.8
1 Metti Token(MTT) til DOP
$2,075.544
1 Metti Token(MTT) til DZD
د.ج4,211.028
1 Metti Token(MTT) til FJD
$73.224
1 Metti Token(MTT) til GNF
Fr279,288
1 Metti Token(MTT) til GTQ
Q247.536
1 Metti Token(MTT) til GYD
$6,785.208
1 Metti Token(MTT) til ISK
kr4,017.6

Metti Token Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Metti Token, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Metti Token hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Metti Token

Hvor meget er Metti Token (MTT) værd i dag?
Den direkte MTT pris i USD er 32.4 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MTT til USD pris?
Den aktuelle pris på MTTtil USD er $ 32.4. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Metti Token?
Markedsværdien for MTT er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MTT?
Den cirkulerende forsyning af MTT er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MTT?
MTT opnåede en ATH-pris på 159.13148291639322 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MTT?
MTT så en ATL-pris på 3.009680156954041 USD.
Hvad er handelsvolumen for MTT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MTT er $ 367.41K USD.
Bliver MTT højere i år?
MTT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MTT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:56:13 (UTC+8)

Metti Token (MTT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

MTT-til-USD Lommeregner

Beløb

MTT
MTT
USD
USD

1 MTT = 32.4 USD

Handel MTT

MTT/USDT
$32.4
$32.4$32.4
+0.21%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,011.46
$110,011.46$110,011.46

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.87
$3,870.87$3,870.87

-0.63%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02902
$0.02902$0.02902

-3.42%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.69
$185.69$185.69

-0.39%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,011.46
$110,011.46$110,011.46

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.87
$3,870.87$3,870.87

-0.63%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.69
$185.69$185.69

-0.39%

DASH Logo

DASH

DASH

$75.14
$75.14$75.14

+5.96%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.036
$20.036$20.036

+4.86%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07033
$0.07033$0.07033

+40.66%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+280.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000489
$0.000489$0.000489

+185.96%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004731
$0.0000000000004731$0.0000000000004731

+56.91%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004736
$0.00004736$0.00004736

+60.97%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032273
$0.0032273$0.0032273

+58.22%