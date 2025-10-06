UdvekslingDEX+
Den direkte Microsoft pris i dag er 516.92 USD. Følg med i realtid MSFTON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MSFTON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MSFTON

MSFTON Prisinfo

Hvad er MSFTON

MSFTON Officiel hjemmeside

MSFTON Tokenomics

MSFTON Prisprognose

MSFTON Historik

MSFTON Købsguide

MSFTON-til-fiat-valutaomregner

MSFTON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Microsoft Logo

Microsoft-kurs(MSFTON)

1 MSFTON til USD direkte pris:

$516.92
$516.92
-0.39%1D
USD
Microsoft (MSFTON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:55:17 (UTC+8)

Microsoft (MSFTON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 507.99
$ 507.99
24H lav
$ 543.94
$ 543.94
24H høj

$ 507.99
$ 507.99

$ 543.94
$ 543.94

$ 554.1140723930895
$ 554.1140723930895

$ 492.8458515171225
$ 492.8458515171225

-0.44%

-0.38%

-0.33%

-0.33%

Microsoft (MSFTON) realtidsprisen er $ 516.92. I løbet af de sidste 24 timer har MSFTON handlet mellem et lavpunkt på $ 507.99 og et højdepunkt på $ 543.94, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSFTONs højeste pris nogensinde er $ 554.1140723930895, mens den laveste pris nogensinde er $ 492.8458515171225.

Når det gælder kortsigtet performance, MSFTON har ændret sig med -0.44% i løbet af den sidste time, -0.38% i løbet af 24 timer og -0.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Microsoft (MSFTON) Markedsinformation

No.1728

$ 2.48M
$ 2.48M

$ 65.98K
$ 65.98K

$ 2.48M
$ 2.48M

4.81K
4.81K

4,805.72162626
4,805.72162626

ETH

Den nuværende markedsværdi på Microsoft er $ 2.48M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 65.98K. Det cirkulerende forsyning af MSFTON er 4.81K, med et samlet udbud på 4805.72162626. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.48M.

Microsoft (MSFTON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Microsoft i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -2.0239-0.38%
30 dage$ +0.32+0.06%
60 dage$ +66.92+14.87%
90 dage$ +66.92+14.87%
Microsoft Prisændring i dag

I dag MSFTON blev der registreret en ændring på $ -2.0239 (-0.38%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Microsoft 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.32 (+0.06%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Microsoft 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MSFTON sås en ændring af $ +66.92 (+14.87%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Microsoft 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +66.92 (+14.87%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Microsoft (MSFTON)?

Tjek MicrosoftPrishistorik-siden nu.

Hvad er Microsoft (MSFTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Microsoft er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMicrosoftinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMSFTONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Microsoft på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Microsoft købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Microsoft Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Microsoft (MSFTON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Microsoft (MSFTON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Microsoft.

Tjek Microsoft prisprediktion nu!

Microsoft (MSFTON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Microsoft (MSFTON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MSFTON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Microsoft (MSFTON)

Leder du efter, hvordan du køber Microsoft? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Microsoft på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MSFTON til lokale valutaer

1 Microsoft(MSFTON) til VND
13,602,749.8
1 Microsoft(MSFTON) til AUD
A$785.7184
1 Microsoft(MSFTON) til GBP
392.8592
1 Microsoft(MSFTON) til EUR
444.5512
1 Microsoft(MSFTON) til USD
$516.92
1 Microsoft(MSFTON) til MYR
RM2,165.8948
1 Microsoft(MSFTON) til TRY
21,726.1476
1 Microsoft(MSFTON) til JPY
¥79,088.76
1 Microsoft(MSFTON) til ARS
ARS$741,635.4624
1 Microsoft(MSFTON) til RUB
41,555.1988
1 Microsoft(MSFTON) til INR
45,886.9884
1 Microsoft(MSFTON) til IDR
Rp8,615,329.8872
1 Microsoft(MSFTON) til PHP
30,338.0348
1 Microsoft(MSFTON) til EGP
￡E.24,414.1316
1 Microsoft(MSFTON) til BRL
R$2,775.8604
1 Microsoft(MSFTON) til CAD
C$723.688
1 Microsoft(MSFTON) til BDT
63,229.6544
1 Microsoft(MSFTON) til NGN
746,990.7536
1 Microsoft(MSFTON) til COP
$1,988,151.858
1 Microsoft(MSFTON) til ZAR
R.8,978.9004
1 Microsoft(MSFTON) til UAH
21,684.794
1 Microsoft(MSFTON) til TZS
T.Sh.1,266,960.5816
1 Microsoft(MSFTON) til VES
Bs114,239.32
1 Microsoft(MSFTON) til CLP
$486,938.64
1 Microsoft(MSFTON) til PKR
Rs145,978.208
1 Microsoft(MSFTON) til KZT
272,923.4216
1 Microsoft(MSFTON) til THB
฿16,655.1624
1 Microsoft(MSFTON) til TWD
NT$15,915.9668
1 Microsoft(MSFTON) til AED
د.إ1,897.0964
1 Microsoft(MSFTON) til CHF
Fr413.536
1 Microsoft(MSFTON) til HKD
HK$4,016.4684
1 Microsoft(MSFTON) til AMD
֏197,142.9496
1 Microsoft(MSFTON) til MAD
.د.م4,771.1716
1 Microsoft(MSFTON) til MXN
$9,594.0352
1 Microsoft(MSFTON) til SAR
ريال1,938.45
1 Microsoft(MSFTON) til ETB
Br79,414.4196
1 Microsoft(MSFTON) til KES
KSh66,599.9728
1 Microsoft(MSFTON) til JOD
د.أ366.49628
1 Microsoft(MSFTON) til PLN
1,902.2656
1 Microsoft(MSFTON) til RON
лв2,279.6172
1 Microsoft(MSFTON) til SEK
kr4,900.4016
1 Microsoft(MSFTON) til BGN
лв873.5948
1 Microsoft(MSFTON) til HUF
Ft173,928.0724
1 Microsoft(MSFTON) til CZK
10,901.8428
1 Microsoft(MSFTON) til KWD
د.ك157.6606
1 Microsoft(MSFTON) til ILS
1,679.99
1 Microsoft(MSFTON) til BOB
Bs3,571.9172
1 Microsoft(MSFTON) til AZN
878.764
1 Microsoft(MSFTON) til TJS
SM4,745.3256
1 Microsoft(MSFTON) til GEL
1,400.8532
1 Microsoft(MSFTON) til AOA
Kz473,803.7028
1 Microsoft(MSFTON) til BHD
.د.ب193.845
1 Microsoft(MSFTON) til BMD
$516.92
1 Microsoft(MSFTON) til DKK
kr3,344.4724
1 Microsoft(MSFTON) til HNL
L13,553.6424
1 Microsoft(MSFTON) til MUR
23,643.9208
1 Microsoft(MSFTON) til NAD
$8,937.5468
1 Microsoft(MSFTON) til NOK
kr5,231.2304
1 Microsoft(MSFTON) til NZD
$899.4408
1 Microsoft(MSFTON) til PAB
B/.516.92
1 Microsoft(MSFTON) til PGK
K2,171.064
1 Microsoft(MSFTON) til QAR
ر.ق1,876.4196
1 Microsoft(MSFTON) til RSD
дин.52,508.7336
1 Microsoft(MSFTON) til UZS
soʻm6,153,808.5392
1 Microsoft(MSFTON) til ALL
L43,157.6508
1 Microsoft(MSFTON) til ANG
ƒ925.2868
1 Microsoft(MSFTON) til AWG
ƒ925.2868
1 Microsoft(MSFTON) til BBD
$1,033.84
1 Microsoft(MSFTON) til BAM
KM868.4256
1 Microsoft(MSFTON) til BIF
Fr1,510,957.16
1 Microsoft(MSFTON) til BND
$666.8268
1 Microsoft(MSFTON) til BSD
$516.92
1 Microsoft(MSFTON) til JMD
$82,733.046
1 Microsoft(MSFTON) til KHR
2,067,680
1 Microsoft(MSFTON) til KMF
Fr220,207.92
1 Microsoft(MSFTON) til LAK
11,237,391.0796
1 Microsoft(MSFTON) til LKR
රු156,926.5736
1 Microsoft(MSFTON) til MDL
L8,772.1324
1 Microsoft(MSFTON) til MGA
Ar2,318,024.356
1 Microsoft(MSFTON) til MOP
P4,140.5292
1 Microsoft(MSFTON) til MVR
7,908.876
1 Microsoft(MSFTON) til MWK
MK894,323.292
1 Microsoft(MSFTON) til MZN
MT33,031.188
1 Microsoft(MSFTON) til NPR
रु73,113.1648
1 Microsoft(MSFTON) til PYG
3,665,996.64
1 Microsoft(MSFTON) til RWF
Fr751,084.76
1 Microsoft(MSFTON) til SBD
$4,254.2516
1 Microsoft(MSFTON) til SCR
7,061.1272
1 Microsoft(MSFTON) til SRD
$19,901.42
1 Microsoft(MSFTON) til SVC
$4,523.05
1 Microsoft(MSFTON) til SZL
L8,937.5468
1 Microsoft(MSFTON) til TMT
m1,809.22
1 Microsoft(MSFTON) til TND
د.ت1,521.81248
1 Microsoft(MSFTON) til TTD
$3,499.5484
1 Microsoft(MSFTON) til UGX
Sh1,794,746.24
1 Microsoft(MSFTON) til XAF
Fr292,059.8
1 Microsoft(MSFTON) til XCD
$1,395.684
1 Microsoft(MSFTON) til XOF
Fr292,059.8
1 Microsoft(MSFTON) til XPF
Fr52,725.84
1 Microsoft(MSFTON) til BWP
P6,921.5588
1 Microsoft(MSFTON) til BZD
$1,039.0092
1 Microsoft(MSFTON) til CVE
$49,133.246
1 Microsoft(MSFTON) til DJF
Fr91,494.84
1 Microsoft(MSFTON) til DOP
$33,113.8952
1 Microsoft(MSFTON) til DZD
د.ج67,184.0924
1 Microsoft(MSFTON) til FJD
$1,168.2392
1 Microsoft(MSFTON) til GNF
Fr4,455,850.4
1 Microsoft(MSFTON) til GTQ
Q3,949.2688
1 Microsoft(MSFTON) til GYD
$108,253.3864
1 Microsoft(MSFTON) til ISK
kr64,098.08

Microsoft Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Microsoft, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Microsoft hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Microsoft

Hvor meget er Microsoft (MSFTON) værd i dag?
Den direkte MSFTON pris i USD er 516.92 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MSFTON til USD pris?
Den aktuelle pris på MSFTONtil USD er $ 516.92. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Microsoft?
Markedsværdien for MSFTON er $ 2.48M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MSFTON?
Den cirkulerende forsyning af MSFTON er 4.81K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MSFTON?
MSFTON opnåede en ATH-pris på 554.1140723930895 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MSFTON?
MSFTON så en ATL-pris på 492.8458515171225 USD.
Hvad er handelsvolumen for MSFTON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MSFTON er $ 65.98K USD.
Bliver MSFTON højere i år?
MSFTON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MSFTON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:55:17 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

