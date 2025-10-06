UdvekslingDEX+
Den direkte MON Protocol pris i dag er 0.0183 USD. Følg med i realtid MONPRO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MONPRO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MONPRO

MONPRO Prisinfo

Hvad er MONPRO

MONPRO Whitepaper

MONPRO Officiel hjemmeside

MONPRO Tokenomics

MONPRO Prisprognose

MONPRO Historik

MONPRO Købsguide

MONPRO-til-fiat-valutaomregner

MONPRO Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

MON Protocol Logo

MON Protocol-kurs(MONPRO)

1 MONPRO til USD direkte pris:

$0.0183
$0.0183$0.0183
-8.04%1D
USD
MON Protocol (MONPRO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:54:12 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01736
$ 0.01736$ 0.01736
24H lav
$ 0.02083
$ 0.02083$ 0.02083
24H høj

$ 0.01736
$ 0.01736$ 0.01736

$ 0.02083
$ 0.02083$ 0.02083

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

+0.05%

-8.04%

+6.08%

+6.08%

MON Protocol (MONPRO) realtidsprisen er $ 0.0183. I løbet af de sidste 24 timer har MONPRO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01736 og et højdepunkt på $ 0.02083, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MONPROs højeste pris nogensinde er $ 0.9595624143978051, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.014962049622685736.

Når det gælder kortsigtet performance, MONPRO har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, -8.04% i løbet af 24 timer og +6.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MON Protocol (MONPRO) Markedsinformation

No.1119

$ 10.86M
$ 10.86M$ 10.86M

$ 53.23K
$ 53.23K$ 53.23K

$ 18.29M
$ 18.29M$ 18.29M

593.44M
593.44M 593.44M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

Den nuværende markedsværdi på MON Protocol er $ 10.86M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 53.23K. Det cirkulerende forsyning af MONPRO er 593.44M, med et samlet udbud på 999517431. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.29M.

MON Protocol (MONPRO) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for MON Protocol i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0016-8.04%
30 dage$ +0.00086+4.93%
60 dage$ +0.0013+7.64%
90 dage$ -0.0013-6.64%
MON Protocol Prisændring i dag

I dag MONPRO blev der registreret en ændring på $ -0.0016 (-8.04%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

MON Protocol 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.00086 (+4.93%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

MON Protocol 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MONPRO sås en ændring af $ +0.0013 (+7.64%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

MON Protocol 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0013 (-6.64%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for MON Protocol (MONPRO)?

Tjek MON ProtocolPrishistorik-siden nu.

Hvad er MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMON Protocolinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMONPROtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om MON Protocol på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din MON Protocol købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

MON Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MON Protocol (MONPRO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MON Protocol (MONPRO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MON Protocol.

Tjek MON Protocol prisprediktion nu!

MON Protocol (MONPRO) Tokenomics

At forstå tokenomics for MON Protocol (MONPRO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MONPRO Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du MON Protocol (MONPRO)

Leder du efter, hvordan du køber MON Protocol? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe MON Protocol på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MONPRO til lokale valutaer

1 MON Protocol(MONPRO) til VND
481.5645
1 MON Protocol(MONPRO) til AUD
A$0.027816
1 MON Protocol(MONPRO) til GBP
0.013908
1 MON Protocol(MONPRO) til EUR
0.015738
1 MON Protocol(MONPRO) til USD
$0.0183
1 MON Protocol(MONPRO) til MYR
RM0.076677
1 MON Protocol(MONPRO) til TRY
0.769149
1 MON Protocol(MONPRO) til JPY
¥2.7999
1 MON Protocol(MONPRO) til ARS
ARS$26.255376
1 MON Protocol(MONPRO) til RUB
1.471137
1 MON Protocol(MONPRO) til INR
1.624491
1 MON Protocol(MONPRO) til IDR
Rp304.999878
1 MON Protocol(MONPRO) til PHP
1.074027
1 MON Protocol(MONPRO) til EGP
￡E.0.864309
1 MON Protocol(MONPRO) til BRL
R$0.098271
1 MON Protocol(MONPRO) til CAD
C$0.02562
1 MON Protocol(MONPRO) til BDT
2.238456
1 MON Protocol(MONPRO) til NGN
26.444964
1 MON Protocol(MONPRO) til COP
$70.384545
1 MON Protocol(MONPRO) til ZAR
R.0.317871
1 MON Protocol(MONPRO) til UAH
0.767685
1 MON Protocol(MONPRO) til TZS
T.Sh.44.852934
1 MON Protocol(MONPRO) til VES
Bs4.0443
1 MON Protocol(MONPRO) til CLP
$17.2386
1 MON Protocol(MONPRO) til PKR
Rs5.16792
1 MON Protocol(MONPRO) til KZT
9.662034
1 MON Protocol(MONPRO) til THB
฿0.589626
1 MON Protocol(MONPRO) til TWD
NT$0.563457
1 MON Protocol(MONPRO) til AED
د.إ0.067161
1 MON Protocol(MONPRO) til CHF
Fr0.01464
1 MON Protocol(MONPRO) til HKD
HK$0.142191
1 MON Protocol(MONPRO) til AMD
֏6.979254
1 MON Protocol(MONPRO) til MAD
.د.م0.168909
1 MON Protocol(MONPRO) til MXN
$0.339648
1 MON Protocol(MONPRO) til SAR
ريال0.068625
1 MON Protocol(MONPRO) til ETB
Br2.811429
1 MON Protocol(MONPRO) til KES
KSh2.357772
1 MON Protocol(MONPRO) til JOD
د.أ0.0129747
1 MON Protocol(MONPRO) til PLN
0.067344
1 MON Protocol(MONPRO) til RON
лв0.080703
1 MON Protocol(MONPRO) til SEK
kr0.173484
1 MON Protocol(MONPRO) til BGN
лв0.030927
1 MON Protocol(MONPRO) til HUF
Ft6.157401
1 MON Protocol(MONPRO) til CZK
0.385947
1 MON Protocol(MONPRO) til KWD
د.ك0.0055815
1 MON Protocol(MONPRO) til ILS
0.059475
1 MON Protocol(MONPRO) til BOB
Bs0.126453
1 MON Protocol(MONPRO) til AZN
0.03111
1 MON Protocol(MONPRO) til TJS
SM0.167994
1 MON Protocol(MONPRO) til GEL
0.049593
1 MON Protocol(MONPRO) til AOA
Kz16.773597
1 MON Protocol(MONPRO) til BHD
.د.ب0.0068625
1 MON Protocol(MONPRO) til BMD
$0.0183
1 MON Protocol(MONPRO) til DKK
kr0.118401
1 MON Protocol(MONPRO) til HNL
L0.479826
1 MON Protocol(MONPRO) til MUR
0.837042
1 MON Protocol(MONPRO) til NAD
$0.316407
1 MON Protocol(MONPRO) til NOK
kr0.185196
1 MON Protocol(MONPRO) til NZD
$0.031842
1 MON Protocol(MONPRO) til PAB
B/.0.0183
1 MON Protocol(MONPRO) til PGK
K0.07686
1 MON Protocol(MONPRO) til QAR
ر.ق0.066429
1 MON Protocol(MONPRO) til RSD
дин.1.858914
1 MON Protocol(MONPRO) til UZS
soʻm217.857108
1 MON Protocol(MONPRO) til ALL
L1.527867
1 MON Protocol(MONPRO) til ANG
ƒ0.032757
1 MON Protocol(MONPRO) til AWG
ƒ0.032757
1 MON Protocol(MONPRO) til BBD
$0.0366
1 MON Protocol(MONPRO) til BAM
KM0.030744
1 MON Protocol(MONPRO) til BIF
Fr53.4909
1 MON Protocol(MONPRO) til BND
$0.023607
1 MON Protocol(MONPRO) til BSD
$0.0183
1 MON Protocol(MONPRO) til JMD
$2.928915
1 MON Protocol(MONPRO) til KHR
73.2
1 MON Protocol(MONPRO) til KMF
Fr7.7958
1 MON Protocol(MONPRO) til LAK
397.826079
1 MON Protocol(MONPRO) til LKR
රු5.555514
1 MON Protocol(MONPRO) til MDL
L0.310551
1 MON Protocol(MONPRO) til MGA
Ar82.06269
1 MON Protocol(MONPRO) til MOP
P0.146583
1 MON Protocol(MONPRO) til MVR
0.27999
1 MON Protocol(MONPRO) til MWK
MK31.66083
1 MON Protocol(MONPRO) til MZN
MT1.16937
1 MON Protocol(MONPRO) til NPR
रु2.588352
1 MON Protocol(MONPRO) til PYG
129.7836
1 MON Protocol(MONPRO) til RWF
Fr26.5899
1 MON Protocol(MONPRO) til SBD
$0.150609
1 MON Protocol(MONPRO) til SCR
0.249978
1 MON Protocol(MONPRO) til SRD
$0.70455
1 MON Protocol(MONPRO) til SVC
$0.160125
1 MON Protocol(MONPRO) til SZL
L0.316407
1 MON Protocol(MONPRO) til TMT
m0.06405
1 MON Protocol(MONPRO) til TND
د.ت0.0538752
1 MON Protocol(MONPRO) til TTD
$0.123891
1 MON Protocol(MONPRO) til UGX
Sh63.5376
1 MON Protocol(MONPRO) til XAF
Fr10.3395
1 MON Protocol(MONPRO) til XCD
$0.04941
1 MON Protocol(MONPRO) til XOF
Fr10.3395
1 MON Protocol(MONPRO) til XPF
Fr1.8666
1 MON Protocol(MONPRO) til BWP
P0.245037
1 MON Protocol(MONPRO) til BZD
$0.036783
1 MON Protocol(MONPRO) til CVE
$1.739415
1 MON Protocol(MONPRO) til DJF
Fr3.2391
1 MON Protocol(MONPRO) til DOP
$1.172298
1 MON Protocol(MONPRO) til DZD
د.ج2.378451
1 MON Protocol(MONPRO) til FJD
$0.041358
1 MON Protocol(MONPRO) til GNF
Fr157.746
1 MON Protocol(MONPRO) til GTQ
Q0.139812
1 MON Protocol(MONPRO) til GYD
$3.832386
1 MON Protocol(MONPRO) til ISK
kr2.2692

MON Protocol Ressource

For en mere dybdegående forståelse af MON Protocol, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel MON Protocol hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om MON Protocol

Hvor meget er MON Protocol (MONPRO) værd i dag?
Den direkte MONPRO pris i USD er 0.0183 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MONPRO til USD pris?
Den aktuelle pris på MONPROtil USD er $ 0.0183. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MON Protocol?
Markedsværdien for MONPRO er $ 10.86M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MONPRO?
Den cirkulerende forsyning af MONPRO er 593.44M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MONPRO?
MONPRO opnåede en ATH-pris på 0.9595624143978051 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MONPRO?
MONPRO så en ATL-pris på 0.014962049622685736 USD.
Hvad er handelsvolumen for MONPRO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MONPRO er $ 53.23K USD.
Bliver MONPRO højere i år?
MONPRO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MONPRO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:54:12 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

